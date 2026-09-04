„Alphaville“ ist Anti-AfD-Gesülze wichtiger als Musik: Peinlicher Veranstalter knickt nach Ausladung ein

Das derzeit auf dem Hockenheimring stattfindende „Glücksgefühle“-Musikfestival wird inzwischen komplett von der Farce um die Aus- und dann Wiedereinladung der Band Alphaville überschattet. Veranstalter Markus Krampe hatte – eigentlich eine Selbstverständlichkeit – darum gebeten, dass die Band ihre Anti-AfD-Tiraden auf der Bühne unterlässt. Darauf wollte sich diese jedoch nicht einlassen, weil in diesem Gesinnungsstaat die bei jeder Gelegenheit ungefragt von Prominenten Haltungsbekundungen inzwischen wichtiger sind als die Inhalte der Darbietung – ob es sich um Vertreter der Bühnenkunst, der Musik- und TV-Unterhaltung oder sogar um Profifußball handelt. Daraufhin wurde die Band von Krampe folgerichtig am Dienstag ausgeladen und stimmte daraufhin prompt ein Protestgeheul wegen angeblicher „Einschränkung der Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit“ ein, die nun auch auf einem der größten Popfestivals Deutschlands Einzug halte. Dies empfinde man „als absolut untragbar und erschütternd“, empörte sich Alphaville-Rentner und Frontmann Marian Gold.

Leider zeigte sich Krampe dem infolge seines mutigen und konsequenten Handelns einsetzenden Shitstorm des linken Empöriums nicht gewachsen – und machte auf halber Strecke schlapp: Nachdem es auch von anderen Haltungskünstlern – vor allem in den sozialen Medien … Kritik an ihm hagelte und ihm von diesen mit Beendigung der Zusammenarbeit gedroht wurde, fiel Krampe leider um und wälzte sich devot vor Alphaville im Staub: Er entschuldigte (!) sich bei der Band und lud sie reumütig wieder zum Festival ein. Einen solchen Akt der Selbstaufgabe sollte man vor Linken generell nicht riskieren, denn diese treten in solchen Fällen nur allzu gerne nach und drehen den Spieß um. So auch hier: Prompt handelte sich Krampe die – absehbare – Abfuhr von Alphaville ein, der genüsslich noch einen draufsetzen musste: „Wir nehmen die Entschuldigung und Wiedereinladung des Veranstalters Markus Krampe zur Kenntnis und hoffen, dass er von nun an die Bedeutung von Rede- und Kunstfreiheit beim ‚Glücksgefühle-Festival‘ gebührend respektiert“, teilte Gold oberlehrerhaft mit. Ungeachtet dessen hätten die vorangegangenen Äußerungen eine Atmosphäre geschaffen, in der man von einem Auftritt absehen.

Belästigung mit einfältigen Polit-Statements

Die Gage für den nicht stattfindenden Auftritt werde Alphaville an eine “gemeinnützige Organisation” (beziehungsweise also das, was linke Moralspießer darunter verstehen) spenden, hieß es weiter. Vielleicht an die Antifa-Organisation ihres Vertrauens, an “Hate Aid” oder irgendeine andere linksextreme NGO, an denen in diesem Land ja wahrlich kein Mangel herrscht. Dass Regierungspropaganda von der Bühne für linke Systemtröten (zu denen nach den Ärzten oder Grölemeyer nun auch Alphaville gerechnet werden muss) wichtiger ist als die eigene Kunst und Hetze sowie Spaltung wichtiger sind als die verbindenden Kräfte von Live-Musik, gerade bei Gemeinschaftserlebnissen wie Konzerten und Festivals, sagt alles über diese propagandistisch verhetzte Land aus. Unter normalen Umständen dürften solche Bands überhaupt keinen Veranstalter mehr finden, da die Vergiftung des öffentlichen Klimas vor zahlendem Publikum völlig inakzeptabel und verachtenswert ist.

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Andererseits hat sich Krampe seine öffentliche Demütigung redlich verdient: Statt völlig zu Recht darauf zu bestehen, dass Künstler auf einem Festival mit hunderttausenden Besuchern einfach das tun, wozu sie eingeladen wurden, nämlich Musik zu machen und die Bühne nicht dafür zu missbrauchen, die Menschen mit ihren einfältigen Polit-Statements zu belästigen, kippte er unter dem Druck um, kroch zu Kreuze und steht nun vollends als rückgratloser Waschlappen da. Zur Ausladung von Alphaville hatte er noch markig (und zutreffend!) erklärt: „Uns geht es dabei ausdrücklich nicht um die politische Haltung von Marian Gold oder Alphaville. Das Glücksgefühle-Festival ist komplett unpolitisch – und das gilt unabhängig davon, in welche politische Richtung eine Äußerung geht: für rechts, für links oder für jede andere politische Richtung. Unsere Bühne soll der Musik gehören – nicht politischen Auseinandersetzungen.“ Die Halbwertszeit dieser richtigen Worte lag unter 36 Stunden und waren bald schon wieder Makulatur. Leider hat Krampe damit auch die Chance kläglich verpasst, ein wichtiges Zeichen für andere Veranstalter und Unternehmen zu setzen, sich der Tyrannei der linken Haltungsblase nicht länger zu beugen. Jeder, der sich nicht von abgehobenen Musikmillionären vorschreiben lassen will, was er zu denken und zu wählen hat, sollte ein Festival, das mehr Frust- statt Glücksgefühle auslöst, boykottieren.