Alptraumhafte Spätdemokratie: Das absehbare Scheitern der Bundesrepublik

Mit dem Verbot der Zeitschrift „Compact“ und der zugehörigen Online-Medien hat die staatliche Repression gegen Systemoppositionelle in der Bundesrepublik eine neue, ungeahnte Stufe erklommen, jenseits derer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit offen infrage stehen. Ohne die Möglichkeit einer juristischen Verteidigung und ohne auch nur einen Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen vernichtet die ausführende Staatsgewalt willkürlich berufliche Existenzen und enteignet wahrscheinlich zumindest sechsstellige Vermögenswerte entschädigungslos. Für Oppositionelle gibt es offenbar keine Meinungs- und Pressefreiheit mehr. Wenn unsere Bundesregierung ähnliche Handlungen in Russland und anderen „undemokratischen“ Staaten anprangert, verhält sie sich spätestens ab jetzt extrem heuchlerisch. Jeder Medienschaffende muss eigentlich schon aus Eigeninteresse an den Grundlagen seiner Arbeit Solidarität mit „Compact“ zeigen, und dies tue ich hiermit auch. Wer als sogenannter „Linker“ den putschartigen Überfall auf das Magazin und seine Mitarbeiter als Heldentat des „Antifaschismus“ feiert, befindet sich – vielleicht sogar ohne dass ihm selbst dies überhaupt noch bewusst wird – selbst in einer faschistischen Denkfalle.

Die gebotene Solidarität gegenüber „Compact“ erzwingt aus meiner Sicht allerdings keine kritiklose Verherrlichung von dessen Inhalten. Ich bekenne mich genauso dazu, Abonnent dieser Zeitschrift (gewesen) zu sein, wie ich mich auch zu meinen Abonnements von „Zeit“ und „Stern“ bekenne, die mir manch ein Leser von Alternativmedien als verräterische Unterstützung des medialen Mainstreams auslegen mag. Gute Publizistik kann meiner Meinung nach nur aus einer Haltung entstehen, die unter dem Gesichtspunkt eines Meinungspluralismus fast alles gelten lässt, aber gleichzeitig gegenüber all diesem eine grundsätzliche kritische Distanz beibehält. In diesem Sinne war und bin ich gegenüber „Compact“ genauso skeptisch wie gegenüber Glorifizierungen rechtsradikaler und rechtsextremer Parteien und Bewegungen als einzig mögliche Heilsbringer.

Erwartung einer immer weiterreichenden politischen Wende

Es ist vielen rechten Oppositionellen vielleicht schon gar nicht mehr bewusst, dass sich ihre Erwartungen in letzter Zeit immer mehr auf eine politische Wende richten, deren Umfang derartig groß sein müsste, dass sie – selbst bei absoluten Parlamentsmehrheiten für die AfD – nicht mehr im Rahmen unseres Grundgesetzes bleiben könnte. Das gilt für Forderungen nach „Remigration“ oder zumindest einem totalen Einwanderungsstopp, die sich in der Praxis nicht ohne massive Gewaltanwendung und einem völlig rücksichtslosen Agieren gegenüber anderen Staaten durchführen ließen, genauso wie für das Streben nach einer nahezu totalen politischen und weltanschaulichen Hegemonie politisch rechtsgerichteter Einstellungen, die nach ihrer Umsetzung den alten Kräften kaum noch eine Chance für demokratische Oppositionsarbeit lassen würde. Eine ersatzlose Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den man natürlich durchaus als aus der Zeit gefallene, neofeudale Institution ansehen kann, würde zigtausende von Journalisten und Mitarbeitern in ähnliche Existenzprobleme stürzen wie jetzt die weniger Beschäftigten von „Compact“.

Man kann – im Sinne des oben erwähnten „Fast alles gelten lassen“ – natürlich auch aus meiner Sicht durchaus für eine solche „Konservative Revolution“ eintreten, aber man muss dann auch die Konsequenzen einer solchen Haltung in Kauf nehmen. Es wird damit letzten Endes ein zunächst „kalter“ Bürgerkrieg zwischen Stammdeutschen und Migranten erzeugt, der schon durch kleine Anlässe in einen „heißen“ Konflikt umschlagen kann. In einer solchen Situation könnten die Islamisten ein Gewaltpotential aufbieten, gegen das Staatsmacht und rechte Revolutionäre sehr wahrscheinlich chancenlos wären. Das gegenwärtige „Islam-Appeasement“ mit seinen Strafrabatten für migrantische Gewalttaten und dem strikten Verbot, sich emotional über solche Taten zu beschweren, erscheint natürlich als äußerst ungerecht. Es ist aber aus der Sicht des Staates die einzige Möglichkeit, den inneren Frieden zu erhalten, und vor allem hat dieser Staat auch selbst das Recht, sich gegen einen gewaltsamen Umsturz seiner Ordnung zu wehren. Wer – wie das „Compact“-Magazin – offen zur Revolution aufruft und dabei die Gewaltfrage offenlässt, der kann sich nicht über staatliche Repression beklagen. Diese Repression hat aber – ich wiederhole dies hier noch einmal – im Falle von „Compact“ eindeutig Grenzen überschritten, jenseits derer die vielbeschworene „Freiheitlich-demokratische Grundordnung“ selbst offen infrage steht.

“Cäsarische” Führergestalt?

Damit sind wir bei dem fundamentalen Dilemma angekommen, das ich in diesem Artikel eigentlich beschreiben will. Es entwickelt sich immer mehr eine fatale Situation, in der nennenswerte Teile der Bevölkerung – neben Rechtsextremisten auch Islamisten, Linksradikale und teilweise auch Öko-Extremisten – die Demokratie zugunsten totalitärer Staatsformen abschaffen wollen und gleichzeitig die Staatsmacht auf solche Bestrebungen mit Formen von Repression reagiert, die mit der eigentlich dadurch zu schützenden Demokratie unvereinbar sind. Wir sind auf diese Weise in eine Art Wettrennen in die Diktatur eingetreten, das eigentlich schon mit der willkürlichen Ausrufung der Corona-Krise im März 2020 begonnen hatte. Neben vielen anderen Aspekten der bis heute in großen Teilen rätselhaften „Corona“-Ereignisse spielte seinerzeit sehr wahrscheinlich auch die Zielsetzung der Bundesregierung eine Rolle, in einem totalen gesellschaftlichen Kampf gegen Viren – ähnlich wie beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 – einen „Burgfrieden“ zu erreichen, also ein Einfrieren von innenpolitischen Auseinandersetzungen, die auch zum Jahreswechsel 2019/20 schon erheblich eskaliert waren.

Es erwies sich aber aufgrund erheblicher Widerstände von „Querdenkern“ und „Spaziergängern“ nicht als möglich, die „Corona-Starre“ so lange durchzuhalten, bis gleichsam unter einer finanziellen Narkose durch unendliche Vorräte an Zentralbankgeld die sozialen, ökologischen und ökonomischen Verhältnisse tatsächlich im Sinne eines Great Reset umgebaut worden wären. Die innergesellschaftlichen Spaltungen meldeten sich stattdessen mit ungeahnter Intensität zurück. An die Stelle ihrer Befriedung durch eine „Große Transformation“ mit dem Ziel einer „klimagerechten“ Glückseligkeit ist nunmehr aufseiten des Staates spätestens seit Jahresbeginn eine hochkonfrontative Strategie des repressiven „Kampfes gegen rechts“ getreten, der in den jüngsten Ereignissen um das „Compact“-Magazin seinen bisherigen Höhepunkt gefunden hat. Weil die Staatsgewalt hier offen auf die Etablierung eines autoritären Systems abzielt und – wie es das Scheitern der „Querdenker“-Bewegung bewiesen hat – keine Volksmassen aktiv für eine Beibehaltung der Demokratie eintreten, scheint für die Opposition nur noch eine Möglichkeit zu verbleiben, nämlich die unvermeidliche Autokratie wenigstens im Sinne des deutschen Volkes zu gestalten. Dies würde auf eine Art monarchische Restauration herauslaufen, in deren Folge eine „cäsarische“ Führergestalt herrschen müsste, die in ihrer Person das gesamte Volk verkörpert.

Das Gespenst des Kommunismus kehrt zurück

Wer dies für Spinnerei hält, dem entgegne ich, dass schon seit längerer Zeit eine untergründige, sich stetig verstärkende Rechtsradikalisierung zu beobachten ist, die sich (noch) weniger in Wahlergebnissen äußert als vielmehr in alltäglicher Fremdenfeindlichkeit, im Gebrauch rechtsextremer Symbolik und Rhetorik im Zuge zivilen Ungehorsams, offen ausgelebtem Hass auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft und einer allgemeinen, diffusen Staatsverachtung, in welcher die Regierenden nicht mehr als demokratisch legitimiert angesehen werden. An irgendeinem Punkt muss sich dies alles in einem offenen Wunsch nach einer autoritären Staatsführung Bahn brechen. Sowohl der Staatsautoritarismus als auch der Rechtsautoritarismus müssten sich allerdings vor ihrem endgültigen Durchmarsch zur totalitären Herrschaft mit weiteren Gegnern herumschlagen, die ihnen schwer zu schaffen machen könnten: Der Islamismus als potentiell stärkster solcher Gegner wurde schon erwähnt. Weiterhin könnte es eine starke Gegenbewegung in Gestalt einer wiedererwachten sozialen Linken geben. Indem Sahra Wagenknechts BSW sehr wahrscheinlich schon bald SPD und Linkspartei als führende linke Kraft ablösen und die woken Neulinken zu jener Bedeutungslosigkeit verdammen wird, die sie schon lange verdienen, kehrt unversehens das „Gespenst des Kommunismus“, das Marx und Engels einst in ihrem „Kommunistischen Manifest“ beschworen, auf die politische Bühne zurück.

Das BSW könnte die DDR mit ihrer fast vollkommenen inneren wie sozialen Sicherheit, Vollbeschäftigung, ethnischer Homogenität, Sinnstiftung durch eine weltliche Heilslehre und ihrem Bildungseifer zu einem verlorenen Paradies erklären und offen dessen Restauration anstreben. Man darf aufgrund von Sahra Wagenknechts Biographie annehmen, dass sie selbst so denkt, und in Ostdeutschland scheint dies angesichts jüngerer Umfragen schon heute auf einen hohen Grad an Zustimmung zu treffen. Angesichts der albtraumhaften Misere der bundesdeutschen Spätdemokratie unserer Tage erscheint solch ein Denken und Empfinden auch mir als „Wessi“ keineswegs mehr als völlig absurd. Die zweite deutsche Demokratie scheitert vor unseren Augen. Was nach ihr kommen könnte, ist aber ungewiss und wird sich angesichts der unüberbrückbaren Gegensätze zwischen den sichtbaren Alternativen – Staatsautoritarismus der bundesdeutschen Eliten, Rechtsautoritarismus, Islamismus und Neokommunismus – unter Umständen erst in einer langen bürgerkriegsartigen Übergangsphase entscheiden.

Paradoxe Vorstellungen von individueller Freiheit unter einer autoritären Regierung

Man kann kaum über das wahrscheinliche Scheitern der Bundesrepublik als zweiter deutscher Demokratie schreiben, ohne dabei auch auf das traurige Ende der ersten deutschen Demokratie, der sogenannten Weimarer Republik, im Jahre 1933 einzugehen. Vorweg sei hier gesagt, dass sich Geschichte nie wiederholt, und dass ich hier allein schon aufgrund dieser Erkenntnis keinen heutigen Spieler mit den Nationalsozialisten von damals identifiziere. Die AfD ist für einen solchen Vergleich viel zu weit von jeglicher Gewaltfähigkeit entfernt und im Unterschied zur damaligen NSDAP geradezu zwanghaft auf parlamentarische Abläufe verengt, sodass ihr jegliches nationalrevolutionäres Potential abgeht. Noch weiter rechts stehende Kräfte wie die Protestszene um „Compact“ oder die „Freien Sachsen“ propagieren keinen Kollektivismus im Sinne der NS-Zeit, sondern stattdessen die paradoxe Vorstellung, dass es fast schrankenlose individuelle Freiheit unter einer autoritären Regierung geben könnte.

Vergleichbar mit dem Jahreswechsel 1932/33 ist aus meiner Sicht dagegen etwas anderes: Ich behaupte, dass wir Spätgeborenen heute sehr gut nachempfinden können, wie sich die Deutschen damals, also am Vorabend der NS-Machtergreifung des 30. Januar 1933 gefühlt haben müssen. An Angriffskrieg, Konzentrationslager und Holocaust dachten zu diesem Zeitpunkt, wenn überhaupt, nur sehr wenige Fanatiker. Es herrschte aber damals wie heute eine Stimmung von Dauerkrise und Verfall des deutschen Staates, für den das demokratische System – vor allem wegen dessen inakzeptablem Vorgehen angesichts der Wirtschaftskrisen erst von 1923 und dann nach 1929 – verantwortlich gemacht wurde. Deutschland war und ist auf internationaler Ebene deklassiert und geradezu gedemütigt, damals durch die ungerechtfertigte Behandlung als Alleinschuldiger am Ersten Weltkrieg, heute durch ein sklavisches Vasallentum gegenüber einem längst nicht mehr wohlwollenden Hegemon USA. Eine weitere Parallele ist eine zunehmend irrationale Erklärung der Misere durch wohlfeile Sündenböcke. Teilweise sind diese Sündenböcke – in Gestalt von Juden und Freimaurern – sogar zwischen 1933 und 2024 identisch.

Legitime Parallelen

Auch einen Autoritarismus des formal noch demokratische Staates als Vorstufe des späteren Totalitarismus gab es damals schon, nämlich in Gestalt der Notstandsregime, die seit 1930 in Berlin regierten, ohne die Kontrolle über die Verhältnisse behalten zu können. Es erscheint mir als völlig gerechtfertigt, diese Parallelen zu nennen und auch in beiden Fälle auf einer erheblichen Schuld des spätdemokratischen Systems an albtraumhaften Dauerkrisen zu bestehen. Dies ist allerdings keine Rechtfertigung dessen, was nach dem 30. Januar 1933 geschah. Das widerstandslose und erschreckend schnelle, völlige Einknicken der bürgerlich-konservativen Eliten und des seinerzeit noch sehr einflussreichen Adels nach der „Machtergreifung“ von 1933 sind allerdings ein ungutes Vorzeichen, was entgegen aller Erwartung geschehen kann, wenn das Ende der liberalen Demokratie – von wenigen aufrechten Oppositionellen abgesehen – allgemein als Erlösung aus einem Albtraum erlebt wird.

Der Unterschied zwischen 1933 und 2024 besteht natürlich vor allem darin, dass wir heute die katastrophalen Folgewirkungen der früheren Ereignisse kennen. Dies kann uns vor fatalen Wiederholungsreflexen schützen, muss es jedoch nicht. Ein jäher Ausbruch aus einer zunehmend als unerträglich empfundenen westlichen Moderne zügellose Barbarei droht auch uns Heutigen. Bisher wird meiner Meinung nach trotzdem eher wenig aus der Geschichte gelernt. Die Weimarer Republik hätte weder durch den heutigen „Kampf gegen rechts“ gerettet werden können und auch nicht durch eine massive staatliche Repression gegen die damalige antidemokratische Opposition, für die der damalige Staat – vielleicht ähnlich wie die heutige Bundesrepublik – zu schwach war. Stattdessen hätte es einen Befreiungsschlag aus der demokratischen Mitte heraus geben müssen, der das deutsche Volk wieder mit seinem Staat versöhnt hätte. Das spätere Erfolgsrezept der Nationalsozialisten, mit einer expansiven Wirtschaftspolitik die Weltwirtschaftskrise zu überwinden und eine – im Rückblick nicht zu leugnende – deutliche materielle Verbesserung für die Mehrheit der Bevölkerung herbeizuführen, war nicht von einer Weisheit bestimmt, zu der nur „Nazis“ Zugang besessen hätten.

Die Zündschnüre an allen Bomben brennen bereits lichterloh

Genauso müssten heute endlich ohne Rücksicht auf „Schuldenbremsen“ große Investitionen in Gesundheitswesen, Pflege, Infrastruktur und Wohnungsbau stattfinden, um den Lebensstandard der „breiten Masse“ nach Jahrzehnten des Rückbaus wieder zu heben. Es müsste deutliche Einkommenssteigerungen für ganz normale Erwerbsarbeit geben, und parallel dazu eine Rückkehr zu Sozialleistungen in Form von existenzsichernden Lohnersatzleistungen anstelle der heutigen Gleichbehandlung von Faulen und Fleißigen. Auf solche Weise könnte die albtraumhafte Dauerkrise im Bewusstsein der Bevölkerung endlich enden. Auch Friedenspolitik anstelle eines teuren Militarismus wäre ein großer Schritt zu einer solchen Trendwende. Damit bewege ich mich natürlich sehr nah am weiter oben von mir kritisierten Programm von Sahra Wagenknecht, aber eine solche „Resozialisierung“ der bundesdeutschen Verhältnisse würde nicht nur dem Neofaschismus das Wasser abgraben, sondern auch einem Neokommunismus mit seinem gefährlichen Hang zu einer im gesamtdeutschen Rahmen restaurierten DDR.

Es wird meiner Meinung nach leider nicht so kommen. Die Idee sozialer Reformen im Kontext von Neoliberalismus und Globalisierung hat sich schon zu längst vergangenen Zeiten von Tony Blair, Gerhard Schröder und Barack Obama als nicht praxistaugliche Illusion erwiesen. Auf diese vergeblichen Reformversuche folgten erst staatliche Rettungsprogramme für den Finanzkapitalismus und dann der desaströse Versuch des Great Reset, mit gewaltigen ökomischen Risiken das Blatt noch einmal zu wenden. Am Ende von all dem steht – keineswegs nur in der Bundesrepublik – eine zum Scheitern verurteilte albtraumhafte Spätdemokratie. Auf die verzweifelte weltpolitische Lage, in der gleichsam die Zündschnüre an den Bomben schon lichterloh brennen – bin ich hier gar nicht eingegangen. Faschismus, pseudodemokratischer Staatsautoritarismus, Islamismus oder Neokommunismus könnten unsere finstere Zukunft sein. Sie wären immerhin noch einem Ende im nuklaren Inferno vorzuziehen.