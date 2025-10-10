Als gäbe es nichts Wichtigeres: EU-Parlament verbietet Fake-Wurst

Sowas kann sich keiner mehr ausdenken und so manchem Satiriker bleibt die Spucke weg: Während ganz Europa, inklusive der abtrünnigen Briten, allmählich in hausgemachten Problemen ersäuft, während Frankreich in die absolute Unregierbarkeit taumelt und Deutschland dank Ohrfeigengesicht „Fotzen-Fritz“ gleich gar nicht mehr regiert wird, während sich auf den Straßen von Madrid und Berlin antijüdische Pogromstimmung breitmacht und der abscheuliche Russland-Ukraine-Krieg offenbar trotz der progressiven Deeskalationsinterventionen von Donald Trump noch immer zu keinem Ende gebracht werden konnte, da ist sich ein offenbar kollektiv durchgeknalltes EU-Parlament nun wenigstens in einem Punkt einig: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei! Und soeben fügte nun noch so mancher EU-Parlamentarier auf dem Weg zur nächsten Brüsseler Imbissbude dröhnend hinzu: „…und was eine Wurst ist und was nicht, das bestimme immer noch ich….!“ Konfettikanone an und Lachsalven an den Start gebracht: Ein eigentlich scheinbar nebensächliches Detail landete vorgestern auf der aktuellen Agenda des Europäischen Parlaments in Straßburg, das eigentlich zusammengetreten war, weil die Abgeordneten über einen Bericht abzustimmen hatten, in dem es um vereinfachte Vorschriften für Landwirte gehen sollte.

Also ein durchaus dringliches und aktuelles Generalthema, das jedoch rasch ins Hintertreffen geriet – weil ein Änderungsantrag ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelangte, den die konservative EVP-Fraktion eingebracht hatte, der dann an diesem Mittwoch auch tatsächlich prompt eine Mehrheit fand. 355 Abgeordnete beschlossen, dass – Achtung – Bezeichnungen wie „Veggieburger“ oder „Sojaschnitzel“ künftig verboten sein sollen, 247 Abgeordnete waren dagegen. Nach dem Willen dieser hochprogressiven Parlamentsmehrheit sollen auch Begriffe wie „Steak“ oder „Wurst“ in Zukunft nur noch für tierische Lebensmittel verwendet werden dürfen. In Deutschland hatte das Thema schon vor der Abstimmung hohe Wellen geschlagen. Bundeskanzler Friedrich Merz (die arme Kanzlerwurst von der CDU, der ebenfalls nicht Fleisch noch Fisch ist) solidarisierte sich mit den Konservativen im Europäischen Parlament. „Eine Wurst ist eine Wurst. Wurst ist nicht vegan“(!), hatte der Kanzler am Wochenende in einem Fernsehtalk der ARD bemerkt und sich damit einen bleibenden Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert, noch weit über den Kulturbeiträgen großer deutscher Denker und Philosophen. Und Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), ein gelernter Metzgermeister, sagte der „Bild“-Zeitung: „Für mich persönlich ist ein Schnitzel aus Pute, Kalb oder Schwein.“ „Auch der Deutsche Bauernverband wünschte sich eine „eindeutige“ Kennzeichnung.“

Extrawürste der EU

Eines grundsätzlich vorab: Dass vegane Produkte mit ihrer ideologisch gleichmacherischen Vereinnahmung von nun einmal für tierische Erzeugnisse reservierten Begriffen zunehmend nerven und Verbraucher in die Irre führen, ist ein Ärgernis und hätte der Tat gar nicht erst erlaubt werden dürfen. Dass dies dennoch geschah und zwar so inflationär, dass nun das Parlament einschreiten zu müssen meinte, war jedoch Ergebnis von intensiver Lobbyarbeit in just eben jener EU gewesen, die vom Knopflochdurchmesser bis zu Bananenkrümmung und eben auch Inhaltsangaben alles penibel durchregelt, aber ausgerechnet hier Etikettenschwindel im großen Stil zuließ. Alles richtig und durchaus vernünftig. Allerdings hat dieses Europa derzeit nun einmal gerade so ganz andere Sorgen als die Frage, was sich Wurst und Steak nennen darf; war da nicht grade was mit bevorstehendem Russlandfeldzug gegen die NATO, erst mit Drohnen, dann mit Soldaten? Und können wir uns im herbeigeschwafelten Krieg mit den Russen wirklich noch länger “Extrawürste” leisten? Doch selbst wenn man nur den Sektor der Agrarpolitik beleuchtet, gäbe es tausendmal existenziellere Probleme zu lösen als dieses. Saatgut- und Düngemittelverordnung, Vorschriften zur Flächenbrachlage, Klimaschutzbestimmungen, Subventionen und Quotenwahn zerstören strukturell die EU-Landwirte – doch statt hier die in immer wieder hochkochenden Bauernprotesten sichtbaren Nöte zu lindern, versteift man sich lieber in eine bedeutungslose Symbolpolitik und verschleppt die maßgeblichen Entscheidungen.

Die Frage der politischen Relevanz nach der korrekten Bezeichnung von veganen Ersatzprodukten gehört jedenfalls absolut nicht zu den drängenden Gegenwartssorgen. Zwar gilt der deutsche Markt für „pflanzliche Alternativen“ als der größte und ergiebigste in Europa (im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Bundesamt 126.500 Tonnen Fleischersatzprodukte hergestellt, also rund 1,5 Kilogramm pro Kopf – im Fünfjahresvergleich mehr als doppelt so viel wie im Vergleichsintervall zuvor); doch trotz des relativen Wachstums bleiben Veggieburger, Sojaschnitzel & Co. auch weiterhin ein Nischenthema. Umsatz- und ertragsbezogen ist die Produktion von echtem Fleisch immer noch etwa 70 Mal größer als die von Ersatzprodukten. Mit Fleisch wurden demnach im vergangenen Jahr gut 44 Milliarden Euro Umsatz gemacht, mit den veganen “Alternativen“ hingegen nur rund 0,75 Milliarden Euro.

Linke NGOs: Freiheit für das Ersatzfleisch!

Laut aktuellen Berechnungen des Marktforschungsinstituts NIQ blieb der Umsatz mit Fleischersatzprodukten in den ersten neun Monaten dieses Jahres unverändert, während die Umsätze mit Wurstersatzprodukten um 0,3 Prozent zurückgingen. Betrachtet man den Absatz, ergibt sich ein Rückgang von 0,8 Prozent in beiden Kategorien. Etwas besser entwickelte sich die Veggiewurst, deren Absatz um 0,7 Prozent stieg – allerdings legte auch die klassische Bratwurst zu: um 1,2 Prozent. Laut Yougov-Daten erreichten die Fleischersatzprodukte zuletzt deutlich weniger Käufer: Die Käuferreichweite sank im ersten Halbjahr um knapp sieben Prozent. Viele Konsumenten sind offenbar reine „Probierkunden“ , von denen sich allerdings nur wenige zu Dauerkäufern entwickeln. Ein Grund dafür dürften die vergleichsweise hohen Veggie-Preisen sein.

Dieser Sparte dürfte das Verbot, sich mit rein tierischen Produktkategorien selbst zu schmücken, eher noch mehr Umsatzrückgänge bescheren. Nun muss der EU-Rat noch zustimmen. Discounter wie Lidl und Aldi Süd, der Fast-Food-Anbieter Burger King und der Marktführer für Fleischersatzprodukte, Rügenwalder Mühle, hatten sich noch vor der Abstimmung in einem gemeinsamen Schreiben an Europaabgeordnete gewandt. „Wenn pflanzliche Burger, Steaks, Schnitzel und Würste umbenannt werden müssten, widerspreche das dem Ziel einer „resilienten und vielseitig aufgestellten Lebensmittelversorgung mit starken landwirtschaftlichen Betrieben“, heißt es in dem Brief, den knapp zwei Dutzend Unternehmen sowie “zivilgesellschaftliche Organisationen” unterzeichnet haben. Zusammen mit der weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Bedeutung der veganen Marktanteile ging offenbar auch der Lobbyeinfluss in Brüssel zurück, deshalb versucht man nun, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Linke NGOs fordern Freiheit für das Ersatzfleisch – weil die deutsche Wurst ja bekanntlich „rechts“ ist womöglich?