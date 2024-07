Als ich eben mal kurz ein bisschen reich war

Ich erwartete von einer Firma Bitcoin im Wert von etwa 650 Euro. Es dauerte zwei, drei Tage, dann war’s auf meiner Wallet: 10.69579 BTC. Hä?!? Über zehn Bitcoin?! Ich traute meinen Augen nicht! Das wären, Stand heute, 650 000 Euro, auf Strecke über fünf Millionen! Ich rief einen Freund an der sich auskennt, dann noch einen, schickte beiden einen Screenshot von meiner Wallet. Beide meinten: “Ja, das sind tatsächlich über zehn BTC. Glückwunsch!”

Ich war so aufregt, löschte die Screenshots (Beweismaterial!), brüllte beide Kumpel unabhängig voneinander an: „Du musst jetzt die Schnauze halten! Keine Sorge, ich denk an dich! Werd dir die Tage ’n bisschen was rüberschicken!“ Wie irre lief ich mit dem Mobiltelefon am Ohr hin und her, raus und rein, dachte nach. Haus kaufen? Ja, Mann! Wir brauchen endlich größere Fenster! Ganze Fensterfronten! Ach, am besten gleich ein ganzes Haus aus Glas!

Was tun mit der Kohle?

Aber was ist, wenn der Firma auffällt, dass sie mir ein wenig zu viel geschickt hat? Ja gut, dann hab ich halt mein Passwort vergessen. Blöde Sache… aber kommt halt mal vor… Mist, dass die Immobilienpreise grad so explodiert sind! Da wird dann ja kaum was übrig bleiben, auch scheiße. Hmm… oder doch Amerika? Da will ich ja schon seit 30 Jahren hin… aber nee! In den USA sind die Preise ja erst recht explodiert! Da bekomm ich für ’ne halbe Million maximal ’ne Bruchbude. Nee, nee, nee! Ich muss jetzt erst mal sehen, dass ich meinen frisch erworbenen Reichtum ein bisschen zusammenhalte…

Jäh riss mich die Stimme meines Kumpels aus den Träumen: „Du, Olli?“

„Hm?“

Jähes Erwachen

„Ich hab da nochmal etwas genauer nachgeschaut…“

„Ja, und?“

„Da steht MBTC!“

„Hm?“

„MBTC!“

Ich hatte keine Ahnung was „MBTC“ bedeuten soll, aber ich ahnte natürlich schon, dass es nichts Gutes bedeuten wird.

„Ja, Ja, MBTC, MBTC, ich hab das schon verstanden, aber was heißt das denn nun, MBTC?!“

„Micro Bitcoin Finance. Das ist ein Tausendstel Bitcoin, sie haben dir also tatsächlich circa 650 Euro in BTC geschickt.“

Was ein Glück…

Ich trug’s mit Fassung. Doch, wirklich wahr. Ich musste sogar lachen. War dankbar für die Viertelstunde, in der ich mal ein bisschen reich war. Dazu kam: Ich hatte direkt ein paar Sorgen weniger. Ich brauchte mir keine Gedanken mehr zu machen, was ich mit dem ganzen Schotter anfangen soll und vor allem: ich brauchte nicht kriminell zu werden. Puh, ein Glück!

Aber eine Sache erstaunt mich im Nachhinein schon: Wie schnell ich bereit gewesen wäre, ein krummes Ding zu drehen, weil’s mir so leicht gemacht wurde und die Größe der Beute so verlockend war…