Als selbst den Ausländern die Ausländer manchmal zu viele waren: Eine kleine Zeitreise mit „Spiegel TV“

Die Neunziger waren – kein Wunder – eine andere Zeit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich in drei Jahrzehnten vieles ändert. Auch wer nicht dabei war, weil er zu jung ist, wird wissen, dass nicht alles so war wie heute, und viele Beispiele dafür korrekt benennen können. Dass sich der Umgang mit Technik radikal gewandelt hat, ist dabei allzu offensichtlich; manche Dinge sind seither aber so selbstverständlich geworden, dass sie nachgerade zu zeitlosen, allgemeingültigen Wahrheiten geworden sind. Die Angst vor dem Islam zählt zu diesen vermeintlichen Konstanten. Dass dieser in der damaligen öffentlichen Debatte nur unter „ferner liefen“ kategorisiert wurde, scheint aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Eher war der Islam damals nur ein Ärgernis als eine echte Bedrohung.

n den 1990er Jahren war den Bundesbürgern die Mordserie der Roten Armee Fraktion noch in lebhafter Erinnerung. In Irland gab es Gewalt zwischen Protestanten und Katholiken. Eine japanische Sekte tötete Menschen mit Giftgas. Und der bis dato größte Terroranschlag in den USA, 1995 in Oklahoma, wurde von einem Rechtsextremisten verübt. Islamische Gewalt gab es natürlich schon vor dem 11. September 2001 – aber sie ging in Anbetracht der eben genannten Terrorgruppen eher im Hintergrundrauschen unter. Schulterzuckend sagte man höchstens: Jede Seite hat ihre Radikalen.

ALs Probleme der Überfremdung noch ein Thema für den “Spiegel” waren

Auch war der islamische Bevölkerungsanteil damals noch schlicht zu klein, um in irgendeiner Weise als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Das Szenario, dass die deutschen – gefühlt und in absehbarer Zeit real – zur Minderheit im eigenen Land werden könnten, schien damals abwegig und entsprechende prophetische Warnungen waren kaum Ernstzunehmen. Ebenso wenig gab es Wortmeldungen des Zentralrats der Muslime im Wochentakt, die wieder und wieder ein weiteres Mosaiksteinchen der Islamisierung forderten.

Und dennoch lohnt der Blick in die Vergangenheit. Denn dass es Probleme gab, konnte jeder wissen – und, weit wichtiger: Man durfte es noch offen sagen. Es gab keine Tabus wie heute. So griff zum Beispiel “Spiegel TV” die Probleme, die sich auch damals schon vereinzelt aus der Überfremdung ergaben, immer wieder auf. In einem Beitrag aus dem Jahr 1997 wird der Misere Duisburgs beschrieben: Das Zechensterben ließ damals weite Teile des Ruhrgebiets veröden. Den Namen des Stadtteils Marxloh hörten viele Bundesbürger damals wohl zum ersten Mal; mittlerweile ist er zum Sinnbild des Integrationsversagens geworden.

Verelendung und Verslumung

Das “Spiegel”-Kamerateam begleitet auch die Dreharbeiten mit der Legende Götz George in seiner Paraderolle als Revier-Kommissar Horst Schimanski. Später ist zu erfahren, dass sich in einer albanischen Teestube ein Mord ereignet hatet, wohl ausgetragen zwischen zwei Großfamilien. In einer örtlichen Grundschule ist das Geld so knapp, dass um Spenden für Essen gebeten wird. Keines der Kinder dort hat mehr blonde Haare. Das alles wurde thematisiert – wohlgemerkt von “Spiegel TV”. Auf die Idee, dass es sich bei dieser Berichterstattung um die “Stützung rechter Narrative” oder gar Volksverhetzung handeln könnte, wäre damals niemand gekommen.

Das einstige journalistische Credo Rudolf Augsteins – “sagen, was ist”, wurde damals, 20 Jahre vor Relotius, noch hochgehalten. So widmete sich “Spiegel TV” 1998 auch dem „Niedergang des Wedding“. Dort wird über „Häuser, in denen keine Deutschen mehr wohnen“, berichtet, was zu „Verelendung und Verslumung“ führe. In einem Haus lebten vor allem Zigeuner aus Bosnien. Die Deutschen waren weggezogen, es wimmelte vor Maden und Ratten. Auch wurde über „polizeibekannte“ türkische Jugendliche berichtet. An den Schulen im Wedding gebe es kaum noch Schüler mit deutscher Muttersprache.

“Moderne Völkerwanderung”

Im gleichen Jahr wurde über eine frühe Flüchtlingskrise berichtet: Kurden, vor allem aus dem Irak, waren über das Mittelmeer gereist und in Frankreich und Italien an Land gegangen, um es bis nach Deutschland zu schaffen. Im Beitrag hieß es, die Grenze solle angesichts des „Flüchtlingsstroms“ wieder „wasserdicht“ werden. Die Polizeistreifen, die die Grenze nach Frankreich überwachten, wurden in deutschnationalem Ton als “Wacht am Rhein” bezeichnet. Und ein leitender Polizeibeamter gab zu Protokoll: „Wir werden dafür schauen, dass unsere Haustür ein wenig geöffnet wird, für diejenigen die es brauchen, dass sie aber geschlossen ist, für diejenigen, die wir nicht haben wollen.“ Aus heutiger Sicht wäre all das “gesichert rechtsextrem”.

Die Insassen eines Flüchtlingslagers in Italien waren mit ihrer Lage sehr unzufrieden. Lieber wären sie schon in Deutschland. Der Sprecher gab sich gewohnt sarkastisch: „keine Sozialhilfe und keine Arbeitsplätze. Dafür haben die Kurden ihre Schlepper nicht bezahlt.“ Viele der gefilmten Frauen kennen auffällig viele deutsche Städtenamen und ein Mann betont, dass die Deutsche Mark im Vergleich zur italienischen Lira besonders kräftig sei. Die „Menschenschmuggler-Mafia“ habe eine „moderne Völkerwanderung“ ausgelöst, so “Spiegel TV”. Vor allem Kinder seien beliebt: Da sie noch nicht strafmündig seien, könnten sie als Drogendealer arbeiten.

Geschächtete Schafe auf dem Balkon, Koranschulen im Keller

In einem Beitrag von 1997 betonte ein Kurde, dass die PKK europaweit mit dem organisierten Verbrechen verbandelt sei. Sie würden billig Waffen aus dem Ostblock erwerben und in Deutschland weiterverkaufen. Auch das hessische Dietzenbach bekam im “Spiegel” einen eigenen Artikel: Der Vorort Frankfurts wurde einst am Reißbrett entworfen und galt als Vorzeigeprojekt – aber nur für kurze Zeit. Der Plan ging nicht auf, und der Ort wurde bald zum Ausländerviertel. So hieß es damals im “Spiegel”, dass eine klare Hierarchie bestünde: Deutsche würden auf Türken herabblicken, die ihrerseits auf die Zigeuner herabblickten. Zum Teil würden Schafe auf den Balkonen geschächtet, so dass das Blut bis zu den darunter wohnenden Nachbarn tropfte. Gefürchtet seien auch die Marokkaner: Diese würden sich von allen anderen Gruppen „abschotten“ und betrieben in den Kellerräumen eine Koranschule.

1999 widmeten sich die Reporter dem Altländer Viertel im niedersächsischen Stade. Im „multikulturellen Alptraum“ würden die „Betonburgen ein düsteres Beispiel deutscher Realität“ zeigen, so die Stimme aus dem Off. Eingeblendet wurde dazu ein islamischer Gottesdienst im Stadtteil. Der Zuschauer erfährt, dass der einzige Supermarkt im Viertel dichtmachen musste, weil die „Kunden“ lieber klauten als zu bezahlen. Ein Zigeuner erschoss in der Silvesternacht einen Libanesen – aber nur, weil er sich einen Scherz erlauben wollte. Auch gab es eine „wüste Messerstecherei unter verfeindeten Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten“.

Prophetische Ausblicke

Zwei Möbelpacker werden vom Kamerateam befragt, ob sie selbst auch ins Altländer Viertel ziehen würden. Der eine meint im kühlen Norddeutsch: „Ich sach da nix zu.“, während sein Kollege sich den Bauch vor Lachen halten muss. Das zynische Fazit der Reportage: „Obwohl oder gerade weil so viele Nationalitäten miteinander leben, kann von multikulturellem Miteinander keine Rede sein. Selbst den Ausländern sind die Ausländer manchmal zu viel.“

Ebenfalls 1999 debattierte Deutschland über die doppelte Staatsbürgerschaft. Vor allem die Unionsministerpräsidenten Edmund Stoiber und Roland Koch drückten ihre Ablehnung aus. “Spiegel TV” ließ aus diesem Anlass junge Deutschtürkinnen zu Wort kommen. Diese betonten ihre Verbundenheit zu Deutschland und zu demokratischen Werten. Ihnen seien die Meinungsfreiheit und die Gleichberechtigung der Frau sehr wichtig – Werte, die sie in der Türkei niemals ausleben könnten. Dennoch betonten sie, ihre türkische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben zu wollen und sich weiterhin als türkisch zu empfinden. Eine der Frauen vermutete, dass die CDU wohl befürchtete, dass weitreichende Einbürgerungen die Wählerschaft deutlich nach links rücken lassen würden – eine Aussage, die geradezu prophetisch anmutet: Laut einer Erhebung des Deutschen Zentrums für Migrationsforschung stimmten Türken und Araber bei der letzten Bundestagswahl zu 71 Prozent für linke Parteien. In der Gesamtbevölkerung waren es nur 42 Prozent.