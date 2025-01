Also doch! Dutzende Islamisten gelangten als „Ukraine-Flüchtlinge“ nach Deutschland

Auf eine kleine Anfrage der BSW-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen geruhte die Bundesregierung mitzuteilen, dass seit Beginn des Ukraine-Krieges vor fast drei Jahren eine immerhin „mittlere zweistellige Zahl“ von islamistischer Gefährder nach Deutschland eingereist seien, die sich unter ukrainischen “Flüchtlingen” (!) versteckt hätten. Deren Herkunftsländer reichten von Afghanistan über Russland, Tadschikistan und Kirgisistan. Aus der Liste geht laut „Welt“ hervor, dass die Flüchtlingsströme insbesondere zu Kriegsbeginn ausgenutzt wurden, um Islamisten aus Saudi-Arabien, Jordanien und afrikanischen Staaten nach Deutschland zu schleusen. Wo diese sich derzeit aufhalten und wie hoch man deren Gefahrenpotential eischätzt, teilte die Regierung nicht mit.

Man muss davon ausgehen, dass sie es auch gar nicht weiß – da man auf eine genaue Registrierung der einreisenden sogenannten (angeblichen oder tatsächlichen) Ukrainer angesichts von deren schieren Anzahl verzichtete. Man kennt dies bereits von den Migrantenmassen, die seit 2015 über die offenen deutschen Grenzen strömen. Auch hier hat die Regierung längst den Überblick darüber verloren, wer sich wo im Land aufhält. Bereits im September 2023 hatte sie auf Anfrage der CDU die Einreise von 13 Gefährdern einräumen müssen.

Der nächste Skandal

Bislang hielt Innenministerin Nancy Faeser es jedoch nicht für nötig, dem Bundestag und den Sicherheitsgremien mitzuteilen, dass die Zahl höher ist und auch Personen aus dem Nahen Osten und Nordafrika umfasst. Dass dies nach drei Jahren noch nicht geschehen sei, bezeichnete der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries als „Skandal“, zumal Faeser ja selbst regelmäßig vor der hohen Gefahr eines islamistischen Anschlags warne. Hier sei der Schutzstatus ukrainischer Flüchtlinge offensichtlich ausgenutzt worden. Er erwarte nun Aufklärung, ob diese Personen abgeschoben worden seien.

Die Antwort kann man sich unschwer vorstellen. Da aus diesem Land weder illegale noch kriminell gewordene Zuwanderer abgeschoben werden, wird man dies erst recht nicht bei solchen Migranten tun, deren Einreise nicht einmal komplett registriert wurde und die vermutlich längst unter mehreren Identitäten in Deutschland oder sogar anderen Ländern Europas leben. Auch hier handelt es sich um ein kriminelles Versagen Faesers, das Menschenleben kosten könnte, genau wie gestern in Aschaffenburg, wo ein längst ausreisepflichtiger Afghane am helllichten Tag ein zweijähriges Kind und einen Passanten abschlachtete.