Also doch: Verfügungsobergrenze beim Digitalen Euro geplant

Die Europäische Zentralbank treibt unerbittlich die Einführung des digitalen Euros in Gestalt einer Central Bank Digital Currency (CBDC) voran. Offiziell wird zwar gebetsmühlenartig beteuert, das Bargeld solle auf gar keinen Fall abgeschafft werden und die Digitalwährung lediglich als Ergänzung dienen; doch angesichts des weltweit zu beobachtenden freiheitsfeindlichen Klimas, das während Corona besonders drastisch zum Vorschein kam, werden nur äußerst gutgläubige Menschen solchen Zusicherungen glauben. Nun wurde bekannt, dass es nicht nur für Bargeld, sondern auch für den digitalen Euro eine Obergrenze geben soll. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt, es kursiert aber eine Höhe von 3.000 virtuellen Euro. Die Deutsche Bundesbank plädiert für einen Betrag zwischen 1.500 und 2.500 digitalen Euro. Eine Entscheidung soll dann fallen, wenn die Digitalwährung endgültig eingelöst wird.

So könne die Grenze an die jeweilige Wirtschaftslage angepasst werden. Zudem will die EZB vermeiden, dass es „zu viel Wettbewerb mit den Geschäftsbanken“ gibt. Das Geld soll in einem Wallet auf dem Smartphone oder einer Karte aufbewahrt werden. Wenn die digitale Geldbörse zu wenige E-Euro enthält, um eine Zahlung zu leisten, fließt der fehlende Betrag automatisch aus einem angedockten Bankkonto ab und füllt die Lücke, sofern das Konto gedeckt ist. Somit kann nicht mehr ausgegeben werden, als das Konto zulässt. Als Vorwand für das ganze Projekt dient die zunehmende Konkurrenz im digitalen Zahlungsverkehr durch US-Unternehmen wie Visa, Mastercard, Paypal oder Apple Pay.

Vermeintliche Segnungen

„Aktuell werden zwei Drittel aller elektronischen Zahlungen im Euroraum von nur zwei internationalen Zahlungslösungen abgewickelt. Das schränkt die Souveränität des europäischen Zahlungsverkehrs massiv ein, aber begrenzt vielmehr die Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Wahl“, erklärte Petia Niederländer, die Direktorin für Zahlungsverkehr bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Der digitale Euro solle “als Alternative zu privaten Zahlungslösungen” gerade die Eigenständigkeit des europäischen Zahlungsverkehrs stärken und zu mehr Wettbewerb und Innovation führen, säuselt sie. Und Piero Cipollone, vom Direktoriums der EZB, behauptet, dass viele Länder der Eurozone bei digitalen Zahlungen von Parteien außerhalb der EU abhängig seien und die Einführung des digitalen Euro daher „entscheidend“ sei.

Was bei all diesen vermeintlichen Segnungen nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass mit dem Digitaleuro absolut jede Transaktion gespeichert und nachverfolgt werden kann – während dies bei Bargeldzahlungen – als bisheriger Ausdruck maximaler bürgerlicher Freiheitsgrade im Wirtschaftsleben – gerade nicht möglich ist. Darin liegt ja eben das liberale Element des Bargeldes. Mit Digitalwährungen liegt das gesamte Leben der Menschen wie ein offenes Buch vor Banken und Staaten – mit allen Zugriffs- und Einschränkungsoptionen. Die Missbrauchsmöglichkeiten dieser Informationen sind gar nicht absehbar und genau das ist der springende Punkt: Es geht letztlich darum, das gesamte Wirtschaftsleben zu überwachen. Deshalb soll es nun sogar noch für das digitale Geld Obergrenzen geben. Man soll nichts mehr kaufen oder verkaufen können, das nichtregistriert wird. Dies ist der wahre Zweck dieses ganzen Manövers – nicht die scheinbar konsumenten-. und bürgerfreundlichen Vorwände, hinter denen diese Absicht camoufliert wird.