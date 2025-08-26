Alter Schwede: Zurück zur Atomkraft, Ausstieg aus dem linken Nirwana

Einst war Schweden das scheinbare Musterland in der Blütezeit des „sozialdemokratischen Jahrhunderts“ (Lord Ralf Dahrendorf). Doch der Lack ist längst ab, denn insbesondere das einst idyllische Nordland der Fjorde und Nadelwälder hat es unter Führung sozialdemokratischer Traumtänzer geschafft nachhaltig zur multikriminellen Kloake mit tausendfach asozialem M-Hintergrund zu mutieren. Die Ernüchterung ist dank permanenter Schießereien und Bandenkriege in Fußgängerzonen und massenhafter Vergewaltigungsereignisse in den Städten groß; die verheerenden Folgen linken Politschwachsinns sind inzwischen nirgends deutlicher sichtbar als bei den Skandinaviern. Die Erkenntnis kommt spät, aber sie kommt. So sind längst auch die Dänen beim Rückbau linker Politik angekommen. Auch in Schweden wird man allmählich aus (Dach-)Schaden klug: Nun räumt das Land auch noch den linksideologisch grundierten Ausstieg aus der Kernkraft ab und kehrt zurück zu sauberer, sicherer Kernkraft.

Die deutsche grüne Sekte kotzt und schimpft – denn auch hier wendet sich die Welt also zunehmend realpolitisch vom linksversifften „Ökotopia“ ab und probt den U-Turn, nach Jahrzehnten linker Geisterfahrerei. So geht das: „Am 1. August 2025 ist in Schweden ein neues Gesetz in Kraft getreten, das Investitionen in neue Atomkraftwerke mit staatlicher Unterstützung fördert. Unternehmen können nun Darlehen und Preisabsicherungsverträge beantragen, um neue Reaktoren zu bauen. Die Regierung sieht darin einen strategischen Schritt, um die Energieversorgung langfristig zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Klimaziele zu erreichen.“

Radikaler Schritt zurück zur Vernunft

Zwar werden hier, leicht verschämt, die vollidiotischen „Klimaziele“ zumindest noch für die Fassade in die politische Öffentlichkeitsarbeit reingemixt. Doch hinter den Kulissen schwindet die Akzeptanz dieser pseudowissenschaftlichen Dogmatik immer mehr. In der offiziellen Verlautbarung aus schwedischen Regierungskreisen verkündet man letztlich unumkehrbare radikale Schritte hin zu einer echten Renaissance der Atomkraft: „Das Fördermodell umfasst bis zu 5.000 Megawatt – das entspricht etwa vier großen Reaktoren – und kombiniert staatliche Darlehen mit sogenannten zweiseitigen Differenzverträgen. Diese sollen Investitionen absichern, indem sie Preisrisiken ausgleichen. Finanzmarktminister Niklas Wykman spricht von einem „entscheidenden Schritt für Schwedens Zukunft”, so die schwedische Handelskammer.

Die Schweden hatten sich bereits 1980 in einem nicht verbindlichen Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Seitdem wurden sechs von ursprünglich zwölf Reaktoren abgeschaltet. Die verbleibenden Reaktoren decken rund 30 Prozent des schwedischen Strombedarfs. Doch angesichts der zunehmenden Energieverteuerung und des abschreckenden Beispiels der deutschen Deindustrialisierung gibt es im Land der Knäckebrote wieder eine politische Mehrheit für die Ausweitung der Kernkraft. Für die geplanten neuen Small Modular Reactors (SMR) die Regierung eine Leistung von rund 1.500 Megawatt an, was ein bis zwei traditionellen Reaktoren entsprechen würde. SMR sind kleiner, sollen dafür aber flexibler einsetzbar sein als herkömmliche Atomreaktoren. Zwar sind sie in der EU bislang nicht im Einsatz, weil sich die Technologie nach jahrzehntelanger Forschung noch in der Projektphase befindet, weshalb sie weder in Europa noch in den USA zugelassen ist. Doch neben Schweden forscht insbesondere Frankreich an der Entwicklung und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese neueste Technik zur flächendeckenden Anwendung gelangt. Schweden setzt auf diese Zukunft, die andere verbauen. Denn wie gewohnt ist der Hauptgegner dieser Entwicklung natürlich die doktrinär-autoritäre, geradezu satanische Brüsseler Elite, welche – wie auch die deutsche linksgrüne Politik – ihre Fundamentalablehnung der zivilen Kernkraft mit seit den 1970er Jahren unveränderten irrationalen Argumenten begründet.

Ignorierter Fortschritt

Und das, obwohl die technologische Entwicklung seitdem natürlich gigantische Fortschritte gemacht hat. Die Beschwörung der “tödlichen Risiken” unter Verweis auf Tschernobyl war in Anbetracht der enorm hohen westlichen Sicherheitsstandards schon damals, vor 39 Jahren, absurd – denn eine solche sowjetschludrige Havarie wäre bei den westlichen Reaktoren und den Kontrollmechanismen nie möglich gewesen. Doch erst recht die seitherige technische Evolution AKW-Forschung, die bis hin zur fast rückstandsfreien Nutzung von Brennelementen sogar die Endlagerproblematik bald obsolet machen wird und deren state of the art demnächst wie gesagt die SMR-Module sein werden, lässt das sektenartige Genörgel der Anti-AKW-Bewegung lächerlich wirken. Doch auch die heute laufenden AKW stellen kein Sicherheitsproblem dar. Solange man Atomkraftwerke nicht an tsunamigefährdeten Küsten oder in Erdbebenzonen errichtet, ist diese Form der Energieerzeugung definitiv die klimafreundlichste und sicherste überhaupt.

Die EU jedoch mit ihrer Multimilliarden-Umverteilungsmaschine des “Green Deal” und allem Deutschland mit seinem in Wahrheit längst totgerittenen Gaul der “Energiewende” versuchen gezielt, die technische Weiterentwicklung der AKWs zu verleugnen und öffentlich kleinzuhalten. Ebenso wie sie das bewährte, immer sparsamer und effizienter gewordene Konzept des Verbrennermotors verbieten, wollen sie auch von einer sauberen, preiswerten Energieversorgung durch Kernkraft nichts wissen. Kein Wunder – sind doch für Sozialisten ewige Energieverteuerung für die Industrie und Mobilitätseinschränkungen freier, individueller Mobilität der Bürger notwendige Mittel zum Zweck, das Fernziel totalitärer Bevormundung, Sozialkontrolle und ökosozialistischer Entrechtung der Massen zeitnah zu erreichen.