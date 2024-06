Altersheim statt Weißes Haus? TV-Duell wird für Biden zum Debakel

In der Nacht fand in Atlanta das vom US-Sender CNN ausgerichtete TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Gegenspieler und Vorgänger Donald Trump statt. Mit besonderer Spannung wurde vor allem darauf geachtet, ob der 81-jährige Biden, der immer wieder und besonders in diesem Monat mit katastrophalen Aussetzern für Fassungslosigkeit gesorgt hatte, das Duell durchhielt. Dies war zwar der Fall – doch in einer so desolaten Weise, dass bei den US-Demokraten noch während der Sendung blankes Entsetzen und Panik ausbrachen. Nun, am Morgen danach, steht für alle Beobachter, selbst eingefleischte Trump-Gegner, fest: Alle Bemühungen um Schadensbegrenzungen halfen nichts, Biden ist der große Verlierer des Duells.

Dem eigenen Lager und der Weltöffentlichkeit wurde dramatisch vor Augen geführt, dass dieser Präsident praktisch amtsunfähig ist. Zum einen neigte Biden sich auffallend oft nach rechts oder links, sodass der Sender mehrmals die Perspektive ändern musste, um ihn wieder ins Bild zu rücken; dann wieder wirkte er oft über längere Zeitstrecken wie maskenhaft wächsern-starr . Auch seine Stimme war sehr leise und heiser, sodass er nur schwer zu verstehen war. Inhaltlich fand Biden schwer in die Debatte, verlor oft den Faden und wirkte insgesamt gebrechlich und unsouverän. Trump, obwohl nur vier Jahre jünger als Biden, wirkte insgesamt wesentlich frischer und agiler und ließ sich auch nicht zu den verbalen Ausfällen provozieren, auf die die Gegenseite spekuliert hatte.

Mutmaßlich längst ferngesteuert

Es fiel zudem auf, dass Bidens Ausführungen und Entgegnungen auf Vorwürfe Trumps praktisch ausschließlich in numerischen Aufzählungen bestanden, die ihm offenbar auf einzelne Stichpunkte und Triggerbegriffe hin in massivem Coachings antrainiert und eingebimst worden waren: “First… second… third…“, wobei er sich mehr als einmal sprachlich und inhaltlich verhaspelte. Das Muster war stets die Entgegnung, seine Regierung habe dieses oder jenes getan, dann folgte ein listenartiges Abarbeiten von Daten und Zahlen. Spontane, geistreiche Reaktionen waren von Biden nicht zu sehen, stattdessen kam der Textbaustein “The idea, that…” (“Die Vorstellung, dass…“), gefolgt von einer vorangegangenen Aussage Trumps, die adjektivisch als “outrageous“, “foolish” oder “ridiculous” bezeichnet wurde und stereotypen vorgefassten Entgegnungen – sofern sein Gedächtnis mitspielte. Sichtlich war der desorientiert wirkende Präsident bemüht, Fehler zu vermeiden und seinen gebrechlichen Zustand zu kaschieren.

Dabei war Bidens Auftritt, den sein Team wohl mehr fürchtete als einen Atomkrieg, ein wochenlanges intensives Training vorausgegangen, bei dem sein Team ihm offensichtlich eingetrichtert hatte, sich auf das Herunterleien von Fakten und einige stanzenartige Beleidigungen für Trump zu beschränken. Seinen Vorgänger bezeichnete er dementsprechend auch immer wieder als „dieser Typ“. Alles wirkte einstudiert, und das, obwohl der möglicherweise direkt mit seinem Team per “Knopf im Ohr” verbundene Biden, der auffallend oft nach unten blickte, um Notizen oder sonstige Merkhilfen zu erhaschen, alles versuchte, Spontaneität und geistige Flexibilität vorzuschützen. Dies misslang gründlichst. Der Vorwurf der Republikaner, CNN habe dem Biden-Team vorab die Fragen durchgestochen, damit man sich gezielt auf diese vorbereiten konnte, mutet vor diesem Hintergrund mehr als wahrscheinlich an. Biden war sein greisenhaftes Alter durchgehend anzumerken. Mehr denn je bestätigte sich, dass er den immensen Anforderungen dieses Amtes schon bisher unmöglich gewachsen und mutmaßlich längst “ferngesteuert” ist und erst recht für keinen second term im Amt des mächtigsten Mannes der Welt taugt.

Bizarre Scharmützel um Golf-Handicaps und Politikerdoping

Bizarr wurde die Debatte denn auch just da, wo die CNN-Moderatoren die Frage an Biden stellten, wie er Kritikern seiner erneuten Kandidatur aufgrund seines hohen Alters begegne. Darauf konnte er schlicht nicht antworten, entgegnete, er sei zu Beginn seiner Laufbahn ja auch einer der jüngsten Senatoren der US-Geschichte gewesen, und parierte nur schwach Trumps Vorhaltungen, sich den vor dem TV-Duell von den Republikanern geforderten kognitiven Leistungs- und Fitnesstests nicht gestellt zu haben, die hingegen er, Trump, gleich mehrfach erfolgreich absolviert hatte. Der Hinweis wäre nicht nötig gewesen: Denn dass Trump physisch, psychisch und vor allem mental ungleich fitter und Leistungsstärke ist als Biden ist, war für jeden – ob Freund und Feind – ohnehin klar und bestätigte sich gestern aufs Neue. Bidens Hinweis auf seine reiche Erfahrung verfing nicht, während Trump vor allem mit seiner körperlichen Fitness prahlte. Beide ergingen sich anschießend in einem so amüsanten wie infantilen Scharmützel über ihre Fähigkeiten als Golfspieler, woran sie ihre jeweilige Amtsfähigkeit festmachten; der Streit um Bidens Handicap, das sich 8 auf 6 verbessert habe, was Trump bestritt, wurde zum skurrilen Highlight der Debatte.

Apropos Amtstauglichkeit: Bereits im Vorfeld der Debatte hatten die Republikaner einen Drogentest Bidens – dem man ohne entsprechendes Doping nicht zutraute, einen zweistündige TV-Schlagabtausch durchzustehen – gefordert, was die Demokraten natürlich prompt zurückgewiesen hatten; doch nach dem gestrigen Auftritt dürfte niemand Zweifel gehabt haben, dass Biden diesen Test sowieso nicht bestanden hätte – denn wenn “Sleepy Joe” letzte Nacht überhaupt halbwegs gesichtswahrend über diese Debatte gerettet werden konnte, dann wohl nur durch ein ganzes Arsenal an Spitzen, Pillen und Substanzen. Ohne Medikamente und Berater ist diese Marionette dubioser Hintermänner nicht handlungsfähig und man kann davon ausgehen, dass dies auch für seine Amtsführung gilt.

Verheerende Außenwirkung

Solange Biden klare Vorgaben erhält und sich in einem von unsichtbaren Dritten streng reglementierten Rahmen bewegen kann, ist dieser Präsident, zumindest meistens, (noch) einigermaßen funktionsfähig. Sobald aber irgendetwas passiert, dass eine spontane Reaktion verlangt, ist er erkennbar verloren und orientierungslos. Es ist schlicht eine Farce und eigentlich ein unwürdiger und unmenschlicher Akt, einem hilflosen alten und angeschlagenen Mann, dessen geistiger und körperlicher Verfall inzwischen nun wirklich mit Händen zu greifen ist, eine solche Tortur zuzumuten. Dass sie sich hierbei um den Oberbefehl habe, der mächtigsten Streitrafft, der Welt und Herr über Krieg und Frieden handelt, ist zusätzlich hochgradig beunruhigend. An dieser Erkenntnis führt spätestens nach diesem Auftritt kein Weg mehr vorbei.

Inhaltlich brachte die für Biden von der Außenwirkung her verheerende Diskussion keine neuen Erkenntnisse: Trump beklagte den Ansehensverlust der USA unter Bidens Ägide, vor allem den fluchtartigen Abzug aus Afghanistan, der weltweit zu einer Schwächung der US-Position geführt habe. Er verwies darauf, dass Putin sich niemals getraut hätte, die Ukraine anzugreifen und die Hamas auch nicht das Massaker in Israel verübt hätte, wenn er Präsident gewesen wäre; beides Konflikte seien ein Resultat von Bidens Schwäche. Er versprach, in kürzester Zeit den Krieg und das Sterben in der Ukraine beizulegen, wenn er gewählt sei. Er kritisierte Biden auch dafür, der Ukraine immer neue Milliardensummen zuzuschanzen. Zudem beschuldigte er Biden, sich bei der Hamas anzubiedern und Israel nicht ausreichend zu unterstützen. Außerdem warf er Biden immer wieder vor, die Grenzen nicht zu schützen und massenhaft Mörder und Vergewaltiger ins Land zu lassen. Biden malte dagegen das Schreckgespenst eines russischen Angriffs auf die NATO an die Wand und beschuldigte Trump, Putin zum Angriff auf die Ukraine erst ermuntert zu haben.

Pferde im Galopp wechseln und Biden als Kandidat austauschen?

Beim Thema Abtreibung befürwortete Trump, dass der Oberste Gerichtshof die Entscheidung wieder den einzelnen Bundesstaaten überlassen hat. Biden sprach sich vehement dagegen aus und trat für ein fast grenzenloses Recht auf Abtreibung im Sinne der Entscheidung Roe v. Wade des Supreme Court von 1973 ein. In der Wirtschaftspolitik warf Biden Trump vor, mit seinen Steuererleichterungen nur Superreiche entlastet zu haben, Trump konterte, Biden fahre die Wirtschaft gegen die Wand, die unter ihm prosperiert habe. Oft verlor die Debatte sich im Klein-Klein gegenseitiger Vorwürfe. Beide warfen sich gegenseitig vor, der jeweils schlechteste Präsident aller Zeiten zu sein.

Doch all diese positionellen und inhaltlichen Unterschiede traten angesichts der offenkundigen Hinfälligkeit und Gebrechlichkeit Bidens in den Hintergrund. Wie schlimm dessen Zustand ist, konnten sogar pathologische Trump-Hasser der deutschen Medien nicht mehr leugnen, die sogar einen morschen Besenstiel lieber im Weißen Haus sähen, als den “Orange Man” dort ein zweites Mal regieren zu lassen: “Deutlicher Verlierer steht fest – verwirrter Auftritt war katastrophal“, titelte etwa zerknirscht die “Frankfurter Rundschau“. Und “Spiegel”-Redakteur René Pfister forderte gar: “Biden sollte der Welt einen Gefallen tun und verzichten“. Genau darauf wird es wohl hinauslaufen – wobei das Wechseln der Pferde mitten im Galopp selten eine gute Idee ist. Ganz abgesehen von der Frage, wie dies technisch gehen soll, da dann die Vorwahlen ja in der knappen Zeit wiederholt werden müssten. Es wird daher vermutlich auf eine Hilfslösung hinauslaufen, in der Biden nach wenigen Monaten durch seine Vizepräsidentin Kamela Harris ausgetauscht würde – sofern er denn nun überhaupt noch eine Chance auf Sieg hat. Die Demokraten hätten sich niemals auf das Wagnis einer erneuten Kandidatur dieses Präsidenten einlassen dürfen – was allerdings wiederum nur die Vermutungen bestätigt, dass Biden eine nützliche Marionette undurchsichtiger Hintermänner im “Greisen Haus” ist; die Sockenpuppe einer Kamarilla, die die Geschicke des globalen Westens in Wahrheit lenkt. Kein Wunder, dass diese de-facto-Junta Donald Trumps Rückkehr ins Amt fürchtet wie der Teufel das Weihwasser.