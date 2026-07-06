Am Denkmal der Entscheidung

Es gibt Orte, die keine pädagogische Weichzeichnung vertragen. Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig gehört dazu. Es erinnert nicht an ein wokes Seminar über Achtsamkeit, nicht an ein Symposium über sensible Sprache, nicht an eine Bundeszentrale für emotionale Gefahrenabwehr. Es erinnert an Krieg, an Entscheidung, an Opfer, an europäische Geschichte im Zustand äußerster Härte. Mehr als 90.000 Tote sind kein metaphorischer Diskursraum. Wer an einem solchen Ort bei einem Rockfestival zuerst „problematische Symbolik“, „falsche Signale“ und „moralische Sensibilität“ beschwört, verrät vor allem eines: dass er Geschichte nur noch dann erträgt, wenn sie vorher entkernt, entschärft und in Windeln gepackt wurde.

Die primäre Pointe des Leipziger Streits zum “Till-Fest”, das Rammstein-Sänger Till Lindemann am ersten Juli-Wochenende veranstaltete, liegt genau hier. Ein „sensibler Ort wie das Völkerschlachtdenkmal…“ – so hieß es im Vorfeld und so hieß es danach wieder. Die Denkmalstiftung distanzierte sich, Demonstranten verteilten Flyer für “Gewaltopfer” (!) und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) erklärte schließlich sogar, der Standort sei für Konzerte jeglicher Art ungeeignet; man suche Wege, dies künftig grundsätzlich zu sichern. Der Heulstaat zeigt sich hier von seiner bizarrsten Seite. Man möchte fast zurückfragen: Haben sich die Völker damals mit Wattebäuschchen beworfen? War die Völkerschlacht ein pädagogisch begleiteter Konflikt mit Awareness-Team und Triggerwarnungen?

Die Nervosität des Jammerstaats

Natürlich nicht. Und gerade deshalb ist das Gerede vom „sensiblen Ort“ so unersprießlich. Es ist der Versuch, Geschichte nachträglich unter das Regime gegenwärtiger Befindlichkeitsverwaltung zu stellen. Das Denkmal soll nicht mehr an Härte erinnern, sondern an die Pflicht, vor jeder öffentlichen Nutzung eine moralische Unbedenklichkeitsprüfung zu absolvieren. Der gebürtige Leipziger Till Lindemann ist dafür das ideale Reizobjekt. Nicht, weil gegen ihn etwas bewiesen wäre – die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen eingestellt –, sondern weil er in der deutschen Gegenwart jene Figur verkörpert, an der sich ein bestimmtes Milieu seine Erregungsfähigkeit immer wieder bestätigt.

Lindemann ist nicht nur Sänger, sondern Projektionsfläche: für Macht, Männlichkeit, Geschmacklosigkeit, Exzess, für alles also, was im bürgerlich-linken Kulturbetrieb zuverlässig den inneren Alarm auslöst. Dass man ihn nun ausgerechnet am Völkerschlachtdenkmal nicht haben wollte, ist deshalb kein Zufall. Es geht nicht nur um ihn. Es geht um die symbolische Kontrolle eines Ortes, der sich der moralischen Nivellierung widersetzt. Der Vorwurf lautet dabei nicht: Das missfällt uns. Er lautet: An diesem Ort darf das nicht stattfinden. Darin liegt die eigentliche Anmaßung.

Entschärfung durch Distanzierung

Denn sie behauptet ein exklusives Deutungsrecht über einen historischen Raum, der in Wahrheit weit mehrdeutiger ist, als es den Aktivisten lieb sein kann. Das Völkerschlachtdenkmal war immer ein Monument der Ambivalenz: Nationaldenkmal, Mahnmal, kaiserzeitliche Wuchtarchitektur, NS-Projektionsfläche, DDR-Uminterpretation, touristischer Ort, historisches Monument. Gerade weil seine Geschichte so vielschichtig ist, eignet es sich nicht zur moralischen Monokultur.

Die Stiftung selbst versuchte diesen Konflikt durch Distanzierung zu entschärfen. Sie betonte, das Konzert finde ohne ihre Beteiligung statt; der Parkplatz sei nicht das Denkmal; man halte die Sache für kritisch. Das ist institutionell nachvollziehbar und politisch fast unvermeidlich. Doch auch darin spiegelt sich bereits die Nervosität des Heulstaats. Man ist nicht mehr imstande, ein Ereignis einfach als rechtlich zulässige Nutzung eines urbanen Umfelds zu behandeln. Alles muss kommentiert, markiert, distanziert, pädagogisch vorentlastet werden. Nicht nur der Künstler steht unter Verdacht, sondern der Ort, die Stadt, die Genehmigung, die Symbolik, die Wahrnehmung, kurz: das gesamte Ereignisfeld.

Moralgericht statt Rechtsgemeinschaft

Gerade darin ähnelt der Vorgang der Debatte um den Leipziger Opernball im Vorjahr. Auch dort genügte die bloße Anwesenheit Lindemanns, um ein ganzes Bündnis zivilgesellschaftlicher Empörung in Gang zu setzen. Ein städtisches Bündnis mit dem vorsorglich allumfassenden Namen „Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch“ sprach von einem „fatalen Signal“; die sächsische SPD-Sozialministerin Petra Köpping sagt ihren Besuch „zur Deeskalation“ ab. Etabliert wurde gar eine neue Empörungsvokabel: „Täter-Ball“. Es ist immer dasselbe Ritual. Nicht das Strafrecht, sondern das Moralrecht soll entscheiden. Nicht was bewiesen ist, zählt, sondern was man im kulturellen Gefühlshaushalt nicht mehr aushalten will. Juristische Einstellung gilt dann nicht als Entlastung, sondern fast als weiterer Skandal: Wie kann es sein, dass jemand nicht belangt und dennoch öffentlich präsent ist? Die eigentliche Botschaft lautet: Man will keine Rechtsgemeinschaft, sondern ein Moralgericht.

Nach Abschluss des Festes zeigte sich dieses Moralgericht in besonders reiner Form. Der Protest vor Ort war klein; die “Leipziger Volkszeitung“ sprach von einer “Handvoll Demonstranten“. Ihr Tenor lautete dennoch maximalistisch: „Das normalisiert Gewalt.“ Der Physik-Doktorand Lars Conner stellte Lindemann unter die Kategorie des öffentlichen Gewalttäters: „Ich finde es schrecklich, wie Personen des öffentlichen Lebens Gewalt gegen andere Personen ausüben, und damit davonkommen“. Katrin Lehmann, die auch schon eine Petition gegen das “Till-Fest” gestartet und die Kundgebung angemeldet hatte, erklärte, selbst nach Einstellung der Ermittlungen bleibe für sie der Vorwurf des Machtmissbrauchs bestehen; man fürchte “Pöbeleien und sexistische Sprüche gegen FLINTA-Personen”.

Präventive Konstruktion einer Atmosphäre

Auffällig ist dabei weniger die Kritik als solche – diese mag man legitim finden –, sondern ihre Struktur: Nicht ein konkretes Delikt auf dem Festivalgelände, nicht ein nachweisbarer Übergriff, nicht ein tatsächlicher Ausnahmezustand steht im Zentrum, sondern die präventive Konstruktion einer Atmosphäre: Auch wenn die Ermittlungen eingestellt worden seien, bleibe der Vorwurf des Machtmissbrauchs, so Lehmann. Die Veranstaltung soll moralisch verurteilt werden, weil sie symbolisch missfällt.

Und die Wirklichkeit? Die fiel weit nüchterner aus. Paul Linke beschreibt den ersten Abend in der “Berliner Zeitung” als hart, laut, vulgär und voll nicht jugendfreier Provokation, aber eben auch als weitgehend geordnet; von 13.000 Besuchern sei die Mehrheit entspannt gewesen, Grenzen der Toleranz würden „kaum“ überschritten, auf Anrempler folge meist ein “Sorry“. Minderjährigen war der Zutritt verwehrt, das Festival war also ausdrücklich als Erwachsenenformat markiert. Der Heulstaat braucht jedoch keine wirkliche Eskalation. Ihm genügt der ästhetische Anstoß.

Die abartige Symbolik des Verdachts

Besonders absurd wurde der Nachlauf des Festivals dort, wo die moralische Kritik in freie Assoziationsartistik umschlug. Linke schrieb allen Ernstes, das Völkerschlachtdenkmal könne in diesem Kontext „auch ein Penis sein, ein kleiner Napoleon“; ausdrücklich wurde eine „phallische“ Assoziationsebene eröffnet. Man muss sich diese Freud’sche Finesse auf der Zunge zergehen lassen: Ein Monument der europäischen Gewaltgeschichte, Erinnerung an eine der größten Schlachten des Kontinents, wird, sobald der falsche Künstler davor spielt, kurzerhand psychosexuell umgedeutet.

Der Ort soll nicht mehr als Denkmal “gelesen” werden, sondern als Körperteil: darin steckt die ganze Verzweiflung des progressiven Kulturmilieus. Wenn das Historische sich nicht durch moralische Distanzierung disziplinieren lässt, wird es eben psychologisiert, sexualisiert, lächerlich gemacht. Man zieht den Ort hinunter in die Assoziationswelt des Verdachts, damit seine geschichtliche Wucht gebrochen wird. Das ist keine Kritik mehr, sondern Exorzismus durch Feuilleton. Gerade deshalb ist diese phallische Deutung mehr als bloß publizistischer Kitsch. Sie zeigt, wie wenig das Milieu noch in der Lage ist, Härte, Monumentalität und Pathos als historische Formen auszuhalten. Alles Große muss dekonstruiert, alles Wuchtige ins Lächerliche gezogen, alles Geschichtliche in Gegenwartspsychologie übersetzt werden. Der Denkmalskörper wird zum Penissymbol, weil man den Gedanken nicht erträgt, dass es Orte geben könnte, die nicht auf die Empfindlichkeitsgrammatik der Gegenwart reduziert werden können.

Was das Fest tatsächlich zeigte

Dabei ist das eigentliche Argument gegen die Erregung verblüffend schlicht. Ein Denkmal, das an eine der größten und blutigsten Schlachten Europas erinnert, ist kein Klosterhof. Es ist ein Ort geschichtlicher Wucht. Wer dort Konzerte, Großveranstaltungen oder öffentliche Formate grundsätzlich als Sakrileg behandelt, verwechselt Erinnerungsort mit Tabuzone. Historische Monumente leben gerade auch davon, dass sie im öffentlichen Raum bleiben, also mit Gegenwart konfrontiert werden, nicht davon, dass sie zu musealen Sperrgebieten mit ideologischer Einlasskontrolle erstarren. Das Festival selbst bestätigte im Übrigen nicht die apokalyptischen Vorhersagen seiner Gegner, sondern eher die Normalität eines polarisierenden Rockereignisses. Ja, es war derb, explizit, nicht jugendfrei. Ja, tote Fische und Torten flogen ins Publikum, auf Leinwänden erschienen drastische Bilder, und Lindemanns Soloprogramm bewegte sich wie erwartet in einem Grenzbereich aus Poesie, Ekel, Selbstzerstörung und kalkulierter Provokation. Aber genau deshalb gab es Altersgrenzen. Genau deshalb war das Publikum freiwillig dort.

Genau deshalb ist der Ruf nach moralstaatlicher Verhinderung dreist: Er will erwachsenen Menschen die Zumutung des Erwachsenenformats nicht mehr zugestehen.

Damit ist über Till Lindemann als Künstler noch gar nichts entschieden. Man kann ihn vulgär finden, überzogen, peinlich, kalkuliert skandalträchtig oder ästhetisch unerquicklich. All das ist legitim. Aber genau darum müsste man ihn auch kritisieren: ästhetisch, kulturell, vielleicht zivilisatorisch. Was nicht legitim ist, ist die ständig wiederkehrende Ersatzhandlung, aus persönlicher Abneigung eine quasi moralstaatliche Unzulässigkeit zu machen. Das ist die Signatur des Heulstaats: Er erträgt den Konflikt nicht mehr als Konflikt, sondern will ihn präventiv in moralische Unmöglichkeit verwandeln.

Burkhard Jungs falsche Konsequenz

Am unerquicklichsten aber ist die Reaktion des Oberbürgermeisters: Jung will aus der Kontroverse um Lindemann die Konsequenz ziehen, den Standort generell nicht mehr für Konzerte zu nutzen. Er weitet also die Kritik am konkreten Fall zur kulturpolitischen Grundsatzentscheidung aus. Das ist typisch für den Verwaltungsinstinkt der Gegenwart: Weil ein einzelner Fall moralisch aufgeladen war, soll künftig nicht der Fall differenziert geprüft, sondern die Freiheit des Ortes insgesamt eingeschränkt werden.

Gerade darin liegt der eigentliche Fehlgriff. Wenn ein Oberbürgermeister auf moralischen Druck mit der Ankündigung reagiert, künftig gar keine Konzerte mehr zu genehmigen, dann kapituliert er vor dem Mechanismus der Erregungsbewirtschaftung. Er bestätigt nachträglich die Logik der Aktivisten: Macht nur genug Aufruhr, und am Ende wird aus dem Einzelfall ein allgemeines Verbot. Das ist keine Klugheit, sondern die politische Belohnung des Alarmismus.

Zudem ist diese Generalreaktion sachlich schwach. Derselbe Ort wurde in der Vergangenheit bereits für andere Veranstaltungen genutzt. Die Stadt hatte das Till Fest genehmigt, weil der Platz rechtlich als Veranstaltungsfläche behandelt wird und das Denkmal selbst nicht bespielt wurde. Wenn man nun nachträglich die gesamte Konzertnutzung kassieren will, sagt man im Grunde: Nicht das Recht und die konkrete Gefahrenlage entscheiden, sondern die moralische Empfindlichkeit, die ein Künstler auslöst. Ein geschichtsträchtiger Platz wird dann nicht geschützt, sondern symbolpolitisch sterilisiert.

Leipzig als Prüfstein

Die raunende Stimmungsmache gegen Lindemann folgt also weiter genau jenem Muster, das schon im Vorfeld sichtbar war. Man spricht nicht offen von Verbot, aber man erzeugt das Klima, in dem jede Genehmigung bereits als Versagen erscheint. Man fordert keine offene Zensur, aber man moralisiert den Entscheidungsraum so lange, bis aus legaler Normalität ein Legitimationsproblem wird. Diese Technik ist in Deutschland inzwischen perfekt eingeübt. Sie braucht keine Verbote mehr. Es genügt die permanente Erregungsverwaltung, der Druck der richtigen Akteure, das Summen der Einordnungen, die Andeutung, hier werde etwas gesellschaftlich Unanständiges normalisiert. So funktioniert der Heulstaat: nicht durch Stärke, sondern durch dauernde psychopolitische Erpressung.

Daher ist der Leipziger Fall nach dem Festival noch interessanter als davor. Er markiert die Kollision zweier Ordnungen. Auf der einen Seite steht die historische Wirklichkeit eines Denkmals, das von Krieg, Opfer und Härte erzählt und sich deshalb gerade nicht zur kuscheligen Moralzone eignet. Auf der anderen Seite steht die gegenwärtige Bedürfnisordnung eines Milieus, das aus jedem symbolisch aufgeladenen Vorgang einen Testfall seiner moralischen Vorherrschaft macht.

Ungeeignet zur kuscheligen Moralzone

Till Lindemann ist dabei nicht Ursache, sondern Katalysator. Er zwingt die Beteiligten zur Entscheidung, ob Recht noch vor Gesinnung gilt, ob Geschichte mehr ist als moralischer Stoffwechsel und ob ein öffentlicher Raum noch öffentlich sein darf.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieses Streits: Nicht Lindemann wurde am Völkerschlachtdenkmal geprüft, sondern die Gegenwart. Geprüft wurde, ob sie einen Ort aushält, der an die Gewaltgeschichte Europas erinnert, ohne ihn sofort in ein pädagogisches Beruhigungsbecken umzuwandeln. Geprüft wurde, ob sie rechtliche Genehmigung von moralischer Erregung unterscheiden kann. Und geprüft wurde, ob Leipzig noch eine Stadt mit Nerven ist – oder nur noch ein indulgentes Kuratorium ihrer eigenen Befindlichkeiten. Am Ende ist der Satz vom „sensiblen Ort“ daher nicht so falsch, aber auf andere Weise als gemeint. Sensibel ist dieser Ort tatsächlich – allerdings nicht, weil dort kein “unsensibler” Künstler auftreten dürfte, sondern weil sich an ihm die Neuropathie unserer Gegenwart so präzise zeigen lässt. Ein Denkmal für eine gewaltige Schlacht wird von Leuten verteidigt, die vor jeder wirklichen Wucht des Öffentlichen erschrecken. Das sagt alles: Nicht über 1813, sondern über 2026.