Erst ein Terrorakt, dann nukleare Drohungen und diplomatische Brüche und die Eskalationsspirale dreht sich immer schneller: Der alte schwelende Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist wieder neu ausgebrochen und Beobachter fragen sich bange, ob ein Krieg zwischen den zwei Atommächten unvermeidlich ist – oder ob kühlere Köpfe noch die Oberhand gewinnen können.

Nach dem tödlichen Anschlag in Kaschmir vom 22. April, bei dem 26 Touristen erschossen und über 40 Menschen getötet wurden, haben die Spannungen zwischen Indien und Pakistan einen gefährlichen Höhepunkt erreicht. Der indische Premierminister Narendra Modi hat einen aggressiven Vergeltungsschlag gegen militante Gruppen mit Sitz in Pakistan angekündigt und damit die Angst vor einer militärischen Konfrontation geschürt. Die jüngsten Entwicklungen sind mehr als beunruhigend: Indien hat den Indus-Wasservertrag ausgesetzt, ein zentrales Abkommen, das seit 1960 die gemeinsamen Flussressourcen regelt, und riskiert damit katastrophale Auswirkungen auf Pakistans Landwirtschaft.

Zwist mit bewegter Geschichte

Die diplomatischen Beziehungen sind zudem ausgefranst: Indien wies pakistanische Diplomaten aus, während Pakistan die Handels- und Transportverbindungen einstellte. Der pakistanische Verteidigungsminister drohte ausdrücklich mit nuklearer Vergeltung für den Fall, dass Indien eskaliert – was eine deutliche Verschärfung darstellt und ein mögliches Armaggeddon möglich macht. Wie ernst die Lage ist, zeigt sich daran, dass Pakistan gestern seine Bevölkerung zum Anlegen von Lebensmittelvorräten für mindestens zwei Monate aufrief.

Beide atomar bewaffneten Nachbarn haben eine bewegte Geschichte, die vier Kriege und anhaltende Auseinandersetzungen um Kaschmir umfasst. Zwar konnte ein offener Konflikt vermieden werden, seit beide Länder über Atomwaffen verfügen; aber Scharmützel wie der Kargil-Krieg von 1999 hätten sich beinahe zu einem größeren Schlagabtausch ausgeweitet. Modis nationalistische Basis fordert eine energische Reaktion auf den Anschlag, der der in Pakistan ansässigen Jaish-e-Mohammed zugeschrieben wird.

Pakistan steht vor zunehmenden innenpolitischen Unruhen: Der abgesetzte Premierminister Imran Khan, der eine Entspannung mit Indien anstrebte, bleibt inmitten politischer Instabilität inhaftiert. Der wirtschaftliche Zusammenbruch, die steigende Inflation und die Entfremdung von den USA – da Washington sich verstärkt Indien zuwendet – verschärfen die Schwachstellen. Das pakistanische Militär, eine dominante politische Kraft, könnte eine kontrollierte Krise mit Indien als Mittel zur Machtkonsolidierung betrachten.

Chinas langjähriges Bündnis mit Pakistan verkompliziert die regionale Dynamik: Die Unterstützung des BRICS-Mitglieds Chinas für Pakistan steht im Gegensatz zu Indiens wachsender strategischer Bedeutung für den Westen als Gegengewicht zu Peking. Ein ausgewachsener indisch-pakistanischer Konflikt könnte den Zusammenhalt der BRICS-Staaten belasten, insbesondere zwischen Indien und China.

Die nukleare Bedrohung

Pakistans nukleare Erstanwendungsdoktrin und sein kleineres konventionelles Militär machen atomare Bedrohungen zu einem wahrscheinlichen Abschreckungsmittel. Dies birgt jedoch alarmierende Risiken: Jeder indische Vergeltungsschlag – auch gegen nichtstaatliche Akteure – könnte eine katastrophale Kettenreaktion auslösen.

Noch gäbe es vernünftige Ansätze zur Konfliktlösung; ein mögliches Szenario zur Verhinderung einer nuklearen Katastrophe bestünde etwa in gemeinsamen Ermittlungen der Hintermänner des Anschlags in Kaschmir. So könnte Pakistan eine Zusammenarbeit bei der Untersuchung anbieten, um die Spannungen zu deeskalieren. Auch die Wiederbelebung des Dialogs beider verfeindeter Länder wäre eine Option: Die Regierung Modi könnte trotz ihrer harten Haltung Gespräche über die Hintertür suchen, um gegenseitige Missstände zu beseitigen.

Nukleare Brinkmanship

Auch eine Rücknahme der Aussetzung des Indus-Vertrags könnte Existenzängste in Pakistan lindern helfen. Ebenfalls wäre eine gemeinsame Koordinierung der Terrorismusbekämpfung ein Schritt zur konstruktiven Annäherung: Pakistan könnte etwa eigenständig gegen militante Gruppen auf seinem Boden vorgehen, um indischen Angriffen zuvorzukommen.

Dennoch: Die Lage bleibt gefährlich instabil. Historische Missstände, Innenpolitik und nukleare Brinkmanship bilden ein Pulverfass. Während Modi unter Handlungsdruck steht und Pakistans fragile Führung an der Abschreckung festhält, müssen beide Seiten es irgendwie geschaffen, dem Dialog wieder Vorrang vor weiterer Eskalation einräumen. Dabei könnte eine internationale Vermittlung durch Drittstaaten, insbesondere durch neutrale BRICS-Partner, entscheidend sein, um eine Katastrophe abzuwenden.