Am Tag der Deutschen Einheit im Nachtzug zu Selenskyj: Merz, der Kanzler aller Ukrainer

Dass der deutsche Bundeskanzler Deutschlands Friedrich Merz, dessen Beliebtheitswerte in der deutschen Bevölkerung umgekehrt proportional zu denen in der Ukraine sind, noch am deutschen Nationalfeiertag gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und hochrangigen Rüstungsindustriellen und Energielobbyisten den Nachtzug nach Kiew bestieg und dort zu einem “Überraschungsbesuch” eintraf (obwohl dies bei diesem vaterlandslosen Parvenü eigentlich niemanden mehr überrascht!), um eine weitere Milliarde Euro zur Kriegsverlängerung zu verschenken, zählt zu den Anekdoten einer gänzlich entarteten deutschen Politik, die noch vor 20 Jahren völlig unvorstellbar gewesen wären.

Bereits am Samstagabend war die Reisegruppe vom polnischen Przemyśl aus aufgebrochen und eine gleich dreifache Signalwirkung wohnte dieser Reise inne. Erstens die Verachtung für das eigene Land, das Merz sogar mit dieser Geste sogar zum Nationalfeiertag verhöhnt – samt klarer Prioritätensetzung und Loyalitätsbekenntnis zugunsten eines korrupten, demokratisch längst nicht mehr legitimen Operettenpräsidenten. Zweitens die Bereitschaft, den Deutschen immer mehr Geld abzupressen zur Fortsetzung eines ungewinnbaren Krieges, der nicht der unsere ist, und den maroden deutschen Staatshaushalt weiter zu ruinieren, während den (angeblich zu faulen) Arbeitstätigen im eigenen Land noch mehr Arbeitszeit, Steuern, Abgaben und Beiträge zugemutet werden, nebst längst unbezahlbar gewordenen Energiekosten. Und drittens die längst existenzbedrohende immer weitere Eskalation mit Russland bei vollständiger Dialog- und Diplomatieverweigerung, der Deutschland sehenden Auges in einen Krieg hineinzieht.

Auch Luftalarm und Sirenen durften nicht fehlen

Ironischerweise hatte das russische Außenministerium Ausländer und Diplomaten am Samstag noch aufgefordert, Kiew zu verlassen, weil sie sich ansonsten einer „tödlichen Gefahr“ durch „massive“ russische Luftangriffe aussetzen würden. Offenbar riskiert der deutsche Kanzler für seinen einzigen, wenn auch falschen Freund Wolodymyr Selenskyj sogar Leib und Leben (sofern Merz nicht vielleicht sogar insgeheim vorhatte, seinen überfälligen Abgang durch heldenhaften Suizid als ukrainischer Märtyrer in einem russischen Raketenangriff zu vollenden). Gefahr für die unverdrossenen deutschen Geldscheißer bestand dann aber keine, wenn auch die bei Besuchen westlicher Politiker obligatorischen Luftalarme samt passgenau abgespieltem Sirenenalarm natürlich nicht fehlen durften.

Merz sei, so bekannte er bei seiner frühmorgendlichen Ankunft am Kiewer Bahnhof, in die Ukraine gereist, weil sie “für die kommenden Wochen all unsere Unterstützung braucht“. Der wahre Grund ist mutmaßlich ein anderer: Da Merz sich in Deutschland praktisch nirgendwo mehr blicken lassen kann, dürfte der theatralische Empfang und Große Bahnhof durch Selenskyj sicher Balsam für seiner geschundene Narzisstenseele gewesen sei. So leidenschaftslos und zynisch, wie er daheim mit und über die Deutschen spricht, so leidenschaftlich und einfühlsam waren seine Worte in der Begrüßungsansprache: Für Menschen in der Ukraine beginne nun der fünfte Kriegswinter; Russland bombardiere Städte, Wohnhäuser und Heizkraftwerke; die Ukrainer ließen sich aber durch den Terror Russlands nicht unterkriegen. Merz beschwor: „Auf unsere Hilfe könnt ihr weiter zählen“.

Fortgesetzter Verrat an deutschen Interessen unter Bruch des Amtseids

Diese Hilfe bestand diesmal in der besagten Milliarde, die für Abstandswaffen, Kampfdrohnen und Satellitentechnik rausgehauen werden soll – angeblich, um die Ukraine vor allem dazu zu befähigen werden, russische Drohnen abzufangen. Bei den neuen Abwehrdrohnen seien nämlich inzwischen technologische Durchbrüche gelungen, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Die Wirkung werde „schnell und spürbar sein“. Die Serienproduktion werde bald anlaufen. Wofür diese Aufrüstung nötig ist, wo doch die russische Drohnentechnik offenbar so rückständig ist, dass Putin auf händisch zusammengebastelte Mediamarkt-Bausatz-Modelle zurückgreifen muss, die sich dann von zufällig anwesenden Busfahrern mal eben so per Roundkick im auf dem Leipziger Flughafen zu Boden treten lassen (soweit jedenfalls das, was der deutschen Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem angeblichen “Drohnenangriff von Leipzig” seitens der Bundesregierung zugemutet wird), wurde nicht weiter erklärt.

Zusätzlich fließen auch noch weitere 350 Millionen Euro für Infrastruktur und Energieversorgung, womit unter anderem Generatoren und Umspannanlagen finanziert werden sollen; im Gegensatz zur Versorgung der eigenen deutschen Bevölkerung mit bezahlbarer und vor allem zuverlässiger Energie treibt den Kanzler aller Ukrainer nämlich die Sorge um, ob das Land auch wirklich gut durch den Winter kommt. Während sich die Deutschen inzwischen kaum noch die von der Politik verteuerten Sprit- und Gaskosten leisten können und die Gasmangellage weiter alarmierend ist, zerbricht sich der deutsche Bundeskanzler den Kopf über die Energieversorgung eines der korruptesten Länder der Erde, dessen Kleptokraten dem eigenen Volk zig Milliarden geraubt haben und weiter rauben. Als fadenscheinige Begründung für diesen fortgesetzten Verrat eigener Interessen unter Bruch des geleisteten Amtseids zieht sich Merz wieder einmal auf seine so eigenwillige wie paranoide Apologetik zurück: „Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns“, wiederholte er die Behauptung, die er am Freitag bei der (nicht minder grotesken) Verleihung des Westfälischen Friedenspreises an die NATO abgesondert hatte.

Antirussische Hasspropaganda

Während Deutschland also unter der politischen Arbeitsverweigerung oder Handlungsunfähigkeit dieser Stillstandregierung und Merz‘ Nicht-Führung zusammenbricht, die Gasspeicher auf einem historischen Tiefstand sind, das Renten-, Gesundheits- und Sozialsystem kollabiert, die Regierung immer neue Rekordschulden aufnimmt, die noch Generationen belasten werden, der öffentliche Raum zu einem von Migrantengewalt geprägten Dschungel geworden ist und eine Horde linksextremer Judenhasser und Gangsterkumpane in Berlin nach der Macht greift: Da hat der deutsche Bundeskanzler, mit dessen Arbeit inzwischen neun von zehn Deutschen unzufrieden sind, keine dringenderen Prioritären, als am Tag der Deutschen Einheit mit einem Sonderzug nach Kiew aufzubrechen und einem bis ins Mark korrupten Regime, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch für den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline verantwortlich ist, noch mehr Geld in den Rachen zu werfen, damit es einen militärisch nicht gewinnbaren Krieg verlängern kann, während er zugleich über seine angebliche Bereitschaft zu Friedensgesprächen faselt – die er weder selbst initiiert, noch dass er jemals Vorstöße Donald Trumps jemals unterstützt hat.

Die antirussische Hasspropaganda und beispiellose politische Geisterfahrt, im Zuge derer Deutschland mit seiner von Anfang an blindwütige Ukraine-Unterstützung und ständigen verbale Ausfälle seine über Jahrzehnte aufgebauten, einst exzellenten diplomatischen Kanäle nach Russland gekappt und sich damit um jede Möglichkeit gebracht hat, als einflussreicher Vermittler und Friedensstifter zu fungieren (wozu es eigentlich prädestiniert gewesen wäre), werden unweigerlich früher oder später auf die Deutschen zurückschlagen, wenn diesen Wahnsinnigen niemand in den Arm fällt. Die propagandistische Übersteigerung und der Verlust jeglicher rationalen Lageeinschätzungskompetenz sind inzwischen erschreckend. So faselte Merz gestern Abend im – gewohnt unkritischen und regierungstreuen – ARD-„Bericht aus Berlin“, die deutsche Ukraine-Unterstützung sei “notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas. Und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben“. Erneut beschwört er eine Bedrohungslage, die wenn überhaupt, dann gerade durch Deutschlands Provokationen real wird – dass Russland nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern “gegen Europa und auch gegen Deutschland” führe; eine kontrafaktische Behauptung, die nicht nur die erklärten Kriegsziele und die Hintergründe des Ukrainekonflikts ausblendet, sondern nahtlos an die Russophobia vor und nach dem Zweiten Weltkrieg anknüpft.

Nicht mehr Herr seiner Sinne

Auch der bereits erwähnte angeblich Leipziger Drohnenvorfall von August darf bei dieser Propaganda nicht fehlen: Dieser “war ein bewaffneter Angriff auf den Flughafen von Leipzig ausschließlich von Russland kommend“, halluziniert Merz – obwohl bis heute keine überzeugenden Beweise für eine russische Urheberschaft dieses dubiosen Vorfalls vorliegen und nicht einmal im Innenausschuss des Bundestages entspreche Belege vorgelegt wurden. Auch schwadronierte Merz sich wieder einmal in seine eigene eingebildete historische Rolle hinein: „Ganz Europa hängt an der Stabilität in Deutschland. Und das ist etwas, was vielleicht viele Menschen in Deutschland im Augenblick unterschätzen, wie wichtig es ist, dass wir in diesen turbulenten Zeiten gerade in Deutschland eine stabile Regierung haben“, so Merz. Abgesehen davon, dass Deutschland gerade keine stabile Regierung mehr hat, sondern nur eine gegen den Wählerwillen zusammengeschusterte und längst in Trümmern liegende Anti-AfD-Koalition, zeugt diese Aussage von seiner monströsen Verblendung und Selbstüberschätzung. Wenn, dann geht es diesem Katastrophenkanzler tatsächlich nur noch darum, Deutschland als Vehikel für die Finanzierung der Ukraine zu erhalten.

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Wer es bisher immer nicht nicht tat, der mehr spätestens jetzt am politischen Verstand und der Zurechnungsfähigkeit dieses Mannes zweifeln. Wenn dies schon durch kein vom Grundgesetz vorgesehenes Gremium vorgesehen ist, müsste die Amtsfähigkeit dieses Mannes im Rahmen einer medizinisch-psychologischen Untersuchung abgeklärt werden – im harmlosesten Falle. Denn was Merz hier praktiziert, ist faktischer Hochverrat. Ausnahmslos alles, was er inzwischen tut, geht zulasten Deutschlands – davon abgesehen, dass der mit weitem Abstand unbeliebteste Bundeskanzler aller offenbar kaum mehr Herr seiner Sinne ist: In immer kürzeren Abständen wird er von Tränenausbrüchen übermannt, verliert sich zwischen Drohungen mit dem Bundeszwang gegen gewählte, noch nicht einmal gebildete Landesregierungen und mit Gleichsetzungen von rechtsstaatlicher Remigration mit ethnischen Säuberungen. Dieser Mann ist in jeder Hinsicht fertig und muss so schnell wie möglich abgelöst werden – sonst stellt sich nur noch die Frage, was ihm früher gelingt: Deutschland wirtschaftlich endgültig zu ruinieren – oder vorher noch den Dritten Weltkrieg zu provozieren.