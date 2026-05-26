Kaum hatte Benjamin Berndt alias “Ben – ungeskripted” mit der schlichten Idee, den „faschistischen“ Klumpfuß Deutschlands mal ein paar Stunden “teuflischen Hass“ verbreiten zu lassen, satte fünfeinhalb Millionen interessierte Zuschauer erreicht, da saß mit Melanie Amann die selbsterklärte Königin der bunten Medienrepublik (Titel: „Chefredakteurin der Funke Zentralredaktion Digital“) vorm Spiegel und fragte sich mit bebenden Nüstern, wer denn hier nun das schönste und beliebteste Gesicht im Medienreich sei. Schon tags darauf hatte sie sich beim besagten Herrn Berndt ins Studio eingeladen und erkundigte sich mühsam gespielter Gelassenheit, was der denn so „mit Höcke verdient“ habe. Das folgende Gespräch war dann inhaltlich in etwa so ergiebig wie eine Dr.Oetker-Backmischung für Rührkuchen. Immerhin hatte die getriggerte Dampfplauderin offenbar aber schon beim Verlassen des neutralen Sektors den Beschluss gefasst, nun selbst im Podcast-Goldregen der neuen Zeit zu stehen.
Da ihr nichts Eigenes einfiel, kopierte ihre Redaktion kurzerhand das mysteriöse Geschäftsmodell: Aus „Ben – ungeskripted“ (Anglizismen sind ohnehin ein bedeutungsheischender Fetisch der Amann!) wurde nun „Amann unframed“. Damit auch wirklich die Quoten stimmen, lädt man sich zum Opener gleich nochmal beim Role Model auf die fertige Bühne. Natürlich sind jetzt die Rollen vertauscht und Frau Amann darf endlich wie gewohnt das Gespräch allein lenken. Als nächste „Gäste“ avisiert sind dann natürlich auch keine ausgewiesenen Oppositionellen, die ihr womöglich das Zepter aus der Hand reißen könnten, sondern weichgespülte Gelegenheitskritiker, die in der Wagenburg noch als einigermaßen harmlos und kompatibel gelten: Berndt, Martenstein, Mansour.
Zuhören statt arrogantem Referieren wäre gefragt
Der Verlauf der Pilotfolge mit dem gelernten „E-Commerce-Rookie für Babytragen“ ist dann auch so belustigend wie bezeichnend. Frau Amann fragt natürlich nur gelegentlich etwas und dann der Form halber. Stattdessen doziert sie von der ersten Sekunde an und hört vor allem sich selbst zu. Nochmal wird aufgewärmt, was ihr auf der linken Seele brennt. Es geht um Clicks, ums „knallharte“ Geschäftemachen, um Reichweiten, um Kohle. Alles platzt aus ihr heraus, wie Faulgase aus dem Timmy-Kadaver: Wieso denn, gottverdammt, Leute wie Ben Berndt und Julian Reichelt so ungeheuer erfolgreich sein können? Dem schweren Herzens geskripteten Lippenbekenntnis, sie wäre „die letzte, die anderen sagt, was sie zu denken hätten“ und dass “der Zuschauer weniger doof” sei, “als man meint„, folgen atemlose Darlegungen, die klarstellen, was andere zu denken haben – und dass sie ohne das Navigationsgerät Amann verloren sind wie Hänsel und Gretel im Wald.
Natürlich hat Frau Amann nicht verstanden, dass der durchschlagende Erfolg nicht im arroganten Referieren besteht, sondern im Zuhören. Keine Chance! Keine dreißig Sekunden muss man warten, bis Frau Amann immer wieder beginnt, ihre apodiktischen Einordnungen ins Mikro zu tackern. Sie unterbricht, belehrt, korrigiert, stellt Suggestivfragen, beantwortet diese, ehe da irgendetwas „Ungeskriptetes“ auftaucht, zumeist gleich selbst und feiert ihre eigenen „überaus intelligenten“ Einwürfe mit verräterischem Gelächter. Am Ende hat sie als “Gastgeberin” 80 Prozent der Redezeit beschlagnahmt. Der Versuch, aus einer arroganten Betonideologin eine interessierte, fragende, offene Journalistin zu framen, darf als gescheitert betrachtet werden, bevor er überhaupt begonnen hat.
8 Kommentare
Schwurbeltante schwurbelnd im Schwurbeluniversum
,,Hinter die Kulissen zu schauen heißt zu erkennen: Hinter der demokratischen Fassade wurde ein System installiert, in dem völlig andere Regeln gelten als die des Grundgesetzes.
Das System ist undemokratisch und korrupt, es missbraucht die Macht und betrügt die Bürger skrupellos.”
,,Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat; er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen – mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde.
Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen.“
-Hans Herbert von Arnim, Staatsrechtler
Puzzle aus dem Eis – Bäume unter Gletscher – DER SPIEGEL
2005_05_22
https://www.spiegel.de/wissenschaft/puzzle-aus-dem-eis-a-37e29ef0-0002-0001- 0000-000040474089
Ein Fall globaler Erwärmung
2007_07_08
Globale Erwärmung gibt es aber auch auf einem unbewohnten Planeten: auf dem Mars. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre stieg die mittlere Temperatur dort um rund 0,6 Grad Celsius. Es gab also einen größeren Sprung als auf der Erde. https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung-100.html
Vulkanausbrüche stürzten Erde in Kleine Eiszeit
2012_01_31
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaforschung-vulkanausbrueche- stuerzten-erde-in-kleine-eiszeit-a-812399.html
Wahn der Weltverbesserer
Von Storch und Krauß über Politik und Klimaforschung
2013_103_14
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimafalle-von-storch-und-krauss-ueber- politik-und-klimaforschung-a-885364.html
Der Klimaschwindel
Spiegel-TV
2017_00_00 https://www.dailymotion.com/video/x5wubo9?fbcli%20d=IwAR3PVf9kyDkr8FVtQIDkSbizfuqLWgIyZmG%2085Tv6a5GL7zwT5FFrw1njbyg
Offener Brief von Jeffrey Sachs: „Lernen Sie Geschichte, Herr Bundeskanzler!“ zu Ukraine
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-von-jeffrey-sachs-lernen-sie-geschichte-herr-bundeskanzler-li.10010628
Siehe ÖRR 2014
.. klare Botschaft an die Machthaber in Kiew: Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet .. werden.“ @tagesthemen 28.07.2014
https://t.co/RBFwBcwaGQ
ARD 2014:
„Ukrainische Nazis säubern Ost-Ukraine“ ARD hier mit eigenem Wortlaut, dass es sich um Nazis in der Ukraine handelt� Heute wird es hingegen in den meisten Fällen als Propaganda angesehen, wenn auf diesen Fakt aufmerksam gemacht wird. Doch: Seit dem gewaltsamen Putsch 2013/2014 in Kiew wurden über 20.000 Menschen ermordet. Fast 2 Millionen Menschen sind seit März 2014 aus der Ukraine geflüchtet, davon 1,3 Millionen nach Russland, über 300.000 nach Polen & ca. 120.000 nach Deutschland. Wie am Ende des Beitrags richtig erkannt wird, sind die nationalsozialistischen Gruppierungen heute schwer zu kontrollieren und gehören sogar der Nationalgarde an. Folter & Mord gehören leider zum Alltag in der Ukraine – mitten in Europa Rückblick Maidan.
„Die Krim, die schon immer russisch war…“! https://www.youtube.com/watch?v=uSkdc1Q3ENU
Und im Osten der #Ukraine, es sind Russen, die zwangs ukrainisiert werden sollen … sollten …
(ZDF Die Anstalt)
https://t.co/d58CT67zUl
Das man das vor lauter lügen Propaganda bei uns, „es wird immer von Annexion der Krim geredet“, nicht vergisst. Es war ein eindeutiges Ergebnis im Rahmen eines Referendums. Die Krim war Russland und bleibt Russland
https://t.co/eXy8XCWFiv
Wie war das noch bzgl. der Krim sogar im #Staatsfunk: Präferenz der Bevölkerung für Russland, die eine „Ukrainisierung“ ablehnt. ARD
https://t.co/bTvuzNuCwj
Krim-Referendum 95 Prozent stimmen für Russland-Beitritt
2014_03_16 https://www.deutschlandfunk.de/krim-referendum-95-prozent-stimmen-fuer-russlandbeitritt-100.html
Irgendwann musste Putin handeln. Hier ein hartes Video für Ukraine Knechte, Selenskyi Schlüpfer und Kriegstreiber, denn hier sind Tatsachen darinnen. Aber, hört selbst. Sehr spannend, sehr interessant: ZDF, die Anstalt vom
09.12.2014.
https://t.co/ubOex415Zs
Krisenkatalysator: Wie mit dem Kampf um das Erdgas in der Ukraine Weltpolitik gemacht wird
2014_03_13 https://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/video-krisenkatalysator-wie-mit-demkampf-um-das-erdgas-in-der-ukraine-weltpolitik-gemacht-wird-100.html
Die USA finanzierten den Putsch in der #Ukraine
(ZDF – Die Anstalt 2014)
Precht 2014 Die NATO-Erweiterung hat zum Ukraine-Krieg Ukraine-Krieg geführt und Russland bedroht https://youtube.com/shorts/EdVQd4-Qc10?feature=shared
Kriegsberichterstattung der Mainstream Medien
(ZDF – Die Anstalt – 23.09.2014) https://x.com/behindthematrix/status/1741456192071762022
There could be peace since May 2025 if Zelensky wanted to
New York Post Trump gives Zelensky dire warning on Russia-Ukraine war — accept peace or risk ‚losing the whole country‘
2025_04_23 https://nypost.com/2025/04/23/us-news/trump-gives-zelensky-dire-warning-on-russiaukraine-war-accept-peace-or-risk-losing-the-whole-country/
Wie seit 2014 bekannt
ARD 2014
https://t.co/d58CT67zUl
https://www.deutschlandfunk.de/krim-referendum-95-prozent-stimmen-fuer-russlandbeitritt-100.html
EILMELDUNG: Die USA werfen der EU Sabotage am Friedensprozess vor „Höhere Beamte des Weißen Hauses glauben, dass einige europäische Führer Präsident Trumps Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges öffentlich unterstützen – während sie hinter den Kulissen versuchen, die Fortschritte seit dem Alaska-Gipfel rückgängig zu machen”, berichtet Axios.
2025_09_01 https://x.com/PolitRealist/status/1962454461097316835
Das einzig traurige am 4-Stunden-Interview mit Höcke ist, dass es erfolgreicher als das 4-Stunden-Interview mit former Ken Jebsen ist. Das war ein seinerzeit ein richtig gutes Gespräch.
Zum Thema zurück – hab bis heuer nicht verstanden, warum die Dame dem Talkmaster immer vorwirft, dass er sich nicht an journalistische Grundregeln hält, obwohl er gefühlt in jeder Folge sagt, dass er keiner ist. Würd sich bei den großen US Podcastern niemand (live im Gespräch) wagen, denen Vorschriften auf die Nase binden zu wollen.
Von wegen Reichweite verpflichtet? Vielleicht sollte man Verlage mal mit mindestens der Summe haftbar halten, die sie durch ‚höhere Auflage dank Lügengeschichten‘ verdienen. Glashaus und so.
Das war doch von vornherein klar, denn idologisch verbrämte Journalisten, lassen doch keine Möglichkeit aus, ihren geistigen Müll und Überheblichkeit in die Welt hinaus zu posaunen. Wer es immer noch nicht begriffen hat: Einmal Sozialist, bzw. Kommunist, der bleibt es sein Leben lang, bis er tot umfällt, dann ist erst Schluß damit. Das ganze fing mit Merkel an, ging über Lafontaine, weiter zu Wagenknecht und wie sie alle heißen. Da ändert sich gar nichts.
@Amann – erkundigte sich mühsam gespielter Gelassenheit, was der denn so „mit Höcke verdient“ habe.
könnte es sein, das hier der Neid spricht ?
Nicht vom Staat finanziert und gesiegelt – und trotzdem hört man ihm mehr zu als4 mal Amann !
Ich glaube nicht, das die versteht, warum !
Zuviel Fernsehen (und Videos gucken) verblödet.
Darum haben wir eine mehrheitlich verblödete Gesellschaft.
😜
Von diesem arroganten Fischgesicht ist weder echter Journalismus nocht intelligente Souveränität zu erwarten. Eine beschränkte, dressierte Systemsockenpuppe – nichts weiter.