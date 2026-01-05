Amerika schafft Fakten: Erwartet uns ein furioser Auftakt 2026?

Der Venezuela-Coup hat gezeigt: Wo andere, vor allem deutsche Figuren in Europa schwatzen und Hohlphrasen absondern, schaffen die USA Fakten.Jetzt folgt hoffentlich noch der Sturz des Mullahregimes in Iran in Zusammenarbeit mit den Israelis – und dann kann sich der Nahe Osten komplett umsortieren. Zum Positiven: Iran als Partner Israels und der USA, Stopp aller Terrorfinanzierungen für Hisbollah, Hamas et cetera durch die Mullahs, Freiheit für die Menschen unter Pahlavi Reza. Was wäre das für ein Auftakt des neuen Jahres 2026! Interessant wird sein zu sehen, wie sich China positioniert, wenn sie von den Öl-Quellen in Venezuela und Iran abgeschnitten werden oder nun neu verhandeln müssen.

Und noch interessanter dürfte dann die neue Flut an “Flüchtlingen” gen Europa werden – diesmal dann Mullahs und ihre Günstlinge, all die Hofschranzen der islamistischen Schlächter und die Militärs müssen ja irgendwo hin! Und natürlich wird es sie dorthin ziehen, wo es bereits eine islamisch verankerte Infrastruktur und Schöner Wohnen mit Vollversorgung gibt.

Keine Visionäre und Strategen mehr

Perspektivisch werden sich die USA auch mit Russland einigen und annähern, denn im Gegensatz zu den Gernegroß-Politikdilettanten in Deutschland und in Brüssel denken Trump und seine Top-Administration ebenso wie Putin pragmatisch und realpolitisch; sie fokussieren strategisch die Zukunft – eine Fähigkeit, die in Europa mit Ausnahme einiger weniger verantwortungsbewusster und begabter Politiker im Osten Europas vollständig verloren gegangen ist.

Der – in wechselnden Besetzungen – jahrelange Totalausfall Deutsche Bundesregierung verfügt mit seinen Küchenhilfen, Hauptschulabsolventen, Ex-Antifas, Kinderbuchautoren, Hochstaplern und Grüßaugusten jedenfalls über keinerlei Visionäre und Strategen mehr. Deshalb ja auch die Vertuschungsversuche der eigenen Inkompetenz durch immer mehr Kontrolle; eine Plan, der ebenso durchschaubar wie dumm ist. Europa ist bereits abgehängt, auf allen Gebieten; allein die Auflösung der EU und Freisetzung der korrupten Feudalisten in Brüssel könnte ein Aufbruchsignal sein. Jedoch habe ich – nach Jahren des aktiven Aktivismus und mittlerweile passiven Beobachtens – diesbezüglich da wenig Hoffnung. Die Europäer schauen dem brennenden Kontinent lieber ähnlich zu wie die Jugendlichen dem sich ausbreitenden Feuer im Club in der Schweiz.