Amerika zieht Bilanz: Europa fällt durch

Was da aus Washington kommt, ist keine Laune eines neuen Präsidenten, kein diplomatischer Ausrutscher und kein Missverständnis zwischen Verbündeten. Es ist eine schonungslose Diagnose. Die Vereinigten Staaten halten Europa nicht mehr für einen stabilen, verläßlichen Partner, sondern für einen Kontinent im politischen und kulturellen Sinkflug. Wenn selbst der wichtigste Bündnispartner offen von „zivilisatorischem Verschwinden“ spricht, dann ist das kein Affront, sondern ein Alarmruf. Und einer, der uns sehr viel unbequemer sein muss als jede Belehrung aus Moskau oder Peking. Der eigentliche Skandal ist nicht, dass die USA so über Europa sprechen. Der Skandal ist, dass sie es können. Denn vieles von dem, was in diesem Papier kritisiert wird, sagen die Bürger in Europa seit Jahren – werden dafür aber diffamiert, gecancelt und politisch bekämpft.

Wirtschaftlicher Niedergang, Deindustrialisierung, Energiepreise außerhalb jeder Vernunft, eine Migrationspolitik ohne Maß und Ziel, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ideologische Bevormundung, Verachtung demokratischer Opposition – das alles ist kein amerikanisches Narrativ. Es ist europäischer Alltag. Was jahrelang als „rechts“, „populistisch“ oder „demokratiefeindlich“ gebrandmarkt wurde, wird nun ausgerechnet von der Schutzmacht des Westens formuliert. Das ist die Blamage für Europas politische Klasse. Diejenigen, die vor diesen Entwicklungen gewarnt haben, wurden nicht widerlegt – sie wurden bekämpft. Und jetzt stehen ihre Analysen im Koordinatensystem amerikanischer Sicherheitspolitik.

Die transatlantische Illusion ist vorbei

Gleichzeitig endet mit diesem Papier eine bequeme Illusion: dass man ohne eigene Kraft, ohne eigene Wirtschaft, ohne eigene Identität auf Dauer von anderen geschützt wird. Die USA sagen klar, was Sache ist: Partnerschaft gibt es nicht mehr automatisch, sondern nur noch für diejenigen, die Substanz haben – wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich. Wer sich selbst zerlegt, kann auch keinen Schutzanspruch anmelden. So einfach – und so brutal – ist die neue Realität.

Und Deutschland? Unser Land stellt leider keinen Ausreißer nach oben dar, sondern ein Negativbeispiel. Während andere Länder wenigstens anfangen, ihre Fehler zu diskutieren, setzt Berlin weiter auf ideologische Energiepolitik, wirtschaftsfeindliche Regulierung, offene Grenzen ohne Steuerung und eine Außenpolitik, die moralisiert, wo sie längst machtlos ist. Man regiert nicht mehr im Interesse des Landes, sondern im Interesse einer politischen Blase – und wundert sich dann, wenn internationale Partner den Kopf schütteln. Das US-Papier ist kein Angriff auf Europa. Es ist eine Bewertung. Und sie fällt vernichtend aus. Nicht, weil Europa keine Geschichte hätte, sondern weil es seine eigene Zukunft verspielt. Ein Kontinent, der sich selbst nicht mehr verteidigen will, wird auch von niemandem verteidigt. Ein Kontinent, der seine Grundlagen verachtet, wird am Ende von der Geschichte überrollt. Die Welt sortiert sich neu. Und Europa steht dabei nicht im Zentrum, sondern an einem Wendepunkt. Ob es ein Aufbruch wird oder ein Abstieg, entscheiden nicht die Amerikaner. Sondern wir.