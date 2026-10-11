Amerikas nächster Präsident? J. D. Vance und sein (politisches) Glaubensbekenntnis

Vor einiger Zeit veröffentlichte der amerikanische Vize-Präsident J. D. Vance sein Buch „Communion“, indem er Zeugnis von seiner Konversion zum katholischen Glauben ablegt. Anlässlich der Buchveröffentlichung sprach Vance mit dem Journalisten Michael Knowles über seinen persönlichen Glaubensweg und seine politischen Grundüberzeugungen. Das Gespräch der beiden war ein intensiver Austausch über die göttliche Vorsehung, das Gebet und die Beichte. Weiter kamen beide auf die Zukunft Amerikas zu sprechen: J. D. Vance forderte ein wirtschaftspolitisches Umdenken und gab seine Einschätzung zu Zukunftsproblemen wie der KI-Entwicklung ab.

Doch wer ist eigentlich dieser amerikanische Vizepräsident und was macht seine Konversion zum Katholizismus so besonders? Vance wuchs in armen und bildungsfernen Verhältnissen auf. Die Mutter hatte Suchtprobleme und häufig wechselnde, meistens gewalttätige Lebenspartner. Allzu oft drohte Vance in einen Teufelskreis aus Drogenmissbrauch, Lügen und Gewalt zu geraten. Einen Ausweg aus dieser Misere boten ihm die Großeltern, die ihm nach und zu Ersatzeltern wurden. In seiner Schulzeit war er stark übergewichtig, hatte Lernprobleme und wurde immer wieder Opfer massiver Mobbing-Attacken. In dieser Zeit war es seine Großmutter, die an sein Ehrgefühl appellierte und ihn ermutigte, sich seinen Peinigern offen in den Weg zu stellen. Einmal verpasste sie ihm dabei sogar einen Faustschlag ins Gesicht, um ihn auf künftige Auseinandersetzungen vorzubereiten. Vance zog daraus seine Lehren und konnte sich in der Folge bei seinen Mitschülern Respekt verschaffen. Zu seinem leiblichen Vater pflegte er nur wenig Kontakt. Die bigotte und verurteilende Frömmigkeit des Vaters stieß ihn auf Dauer ab und führte schließlich dazu, dass er seinen Kindheitsglauben ganz aufgab und zum Atheisten wurde.

Ein Lebensweg beständiger Abhärtung

Ein weiterer zentraler Lebensabschnitt für Vance war seine Zeit beim Militär. Beim United States Marine Corps (USMC) erhielt er eine charakterliche Stählung und lernte, körperlich und seelisch an seine Grenzen zu gehen. Durch die harten Anforderungen und die ständige Selbstüberwindung entwickelte er einen Glauben an sich selbst und seine Fähigkeiten. Darüber hinaus brachten ihm die Marines bei, auch im Alltag ein geordnetes Leben zu führen und planvoll und konsequent für die eigenen Lebensziele zu kämpfen. Schließlich konnte Vance einen Platz für ein Jurastudium an der Elite-Universität Yale ergattern. Wegen seiner Herkunft aus einem „asozialen Milieu“ und seiner Militärvergangenheit fühlte er sich unter den Kommilitonen als Außenseiter. Aufgrund seiner anfangs schlechten Tischmanieren und Unkenntnis von Kleiderregeln kam es gelegentlich zu peinlichen Zwischenfällen.

Doch Vance ließ sich nicht einschüchtern. Obwohl im menschlichen Umgang alles andere als trittsicher, versuchte er immer wieder mit einflussreichen Persönlichkeiten an einen Tisch zu kommen und Unterstützernetzwerke auszubauen. Die Beharrlichkeit zahlte sich aus: Gerade durch seine Authentizität gewann J. D. Vance die Gunst mächtiger Unterstützer und landete schließlich in den höchsten Politikkreisen. Man kann sagen, er besaß auf seinem Lebensweg genau das, was man in der Antike „thymos“ nannte: Eine innere Kraft, konsequent für die eigenen Interessen und die eigene Reputation einzutreten.

Vom Atheismus zum Katholizismus

J. D. Vance verkörperte auf seine Weise das Ideal des „American Dream“. Sein Leben war fast ausschließlich am Erfolg orientiert. Doch als Ehemann und Familienvater wollte er noch einmal auf eine neue Stufe kommen. Für seine Frau und seine Kinder wollte er nicht nur ein erfolgreicher, sondern auch ein tugendhafter Mann werden. Wann immer Vance etwa die Geduld verlor und seine Kinder anbrüllte, wurde es ihm zunehmend zum Bedürfnis, die Sache irgendwie zu bereinigen. Er kam erneut ins Nachdenken über den Glauben aus seiner Kinderzeit. Durch den evangelikalen Glauben praktizierte er in der Kindheit ein sehr intensives Gebetsleben. Dennoch hatte er bei den evangelikalen Gottesdiensten das Gefühl, als würde, abhängig vom jeweiligen Prediger, jeden Sonntag ein anderer Glaube verkündet.

Am katholischen Glauben faszinierte ihn vor allem die Beständigkeit. Die katholische Kirche war ein jahrtausendealter Stabilitätsanker. Jeder Katholik kann sich als Teil einer großen Tradition fühlen, die er an kommende Generationen weitergeben darf. Die katholische Beichte sah Vance darüber hinaus wie eine Psychotherapie: Sie war ein verschwiegener Ort, an dem man offen über die eigenen Probleme und die eigene Schuld sprechen konnte. Doch am Ende der Beichte stand immer die Vergebung, etwas das eine Therapiesitzung nie leisten kann. Dass Vance am Ende tatsächlich zum Katholizismus konvertierte, sieht er jedoch nicht als eigene Leistung, sondern als „touch of god“, ein Wirken der Vorsehung.

Herausforderungen der Gegenwart

Vance’ persönlicher Glaube blieb nicht ohne Folgen für seine politischen Überzeugungen. Er nennt hier ausdrücklich den „Gottesstaat“ von Augustinus, die thomistische Philosophie und die Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. Damit setzt er jedoch einen ganz anderen Schwerpunkt, als dies die amerikanische Rechte seit den 1980er Jahren unter der Ägide von Ronald Reagan getan hatte, die vor allem Marktliberalismus und einen Minimalstaat anstrebten. Bereits im Jahr 1981 brachte Reagan in seiner Amtseinführungsrede diese Überzeugung folgendermaßen auf den Punkt: „In der gegenwärtigen Krise ist die Regierung nicht die Lösung für unser Problem; die Regierung ist das Problem.“

Nach Vance’ Ansicht hat sich diese Einstellung jedoch mittlerweile überlebt. Ihm zufolge setzt ein starker Liberalismus eine christlich geprägte Gesellschaft voraus. Der Liberalismus droht destruktiv zu werden, wo er kein ethisches Fundament mehr hat. Andererseits ist Vance natürlich kein Sozialist; auch er plädiert für Eigenverantwortung und eine möglichst freie Wirtschaft. Nur darf dies das Prinzip der Menschenwürde und der nationalen Interessen nicht verletzen. Er erklärt seine Überzeugung wie folgt: „Die Wirtschaft ist ein Werkzeug, das der Würde des Menschen dienen soll. Wenn eine be-stimmte Wirtschaftspolitik es einem Menschen erleichtert, eine Familie zu gründen, einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, vielleicht sonntags in die Kirche zu gehen oder tatsächlich etwas Freizeit damit zu verbringen, die Art von Leben aufzubauen, auf die es ankommt – das ist genau die Art von Dingen, die wir unterstützen sollten. Nun braucht man für diese Dinge offensichtlich wirtschaftliche Freiheit. Aber wenn man die wirtschaftliche Freiheit zu einer Art Götzen macht, dann opfert man am Ende viele der Dinge, die am wichtigsten sind. (…) Laissez-faire zu sein in einer Welt, in der es für alles christliche Leitplanken gibt, ist ein ganz anderes Unterfangen als Laissez-faire zu sein in einer Welt, in der der globalisierte Liberalismus zu einer Art Status quo der amerikanischen Eliten geworden ist.“

Der Beginn einer neuen Zeit

Eine ähnlich differenzierte Haltung nimmt Vance in der KI-Frage ein. Er sieht es als großes Problem, dass durch KI zunehmend „Trash-Videos“ und kinderpornographische Inhalte verbreitet werden. Andererseits könnten KI-Technologien etwa im Gesundheitswesen von Nutzen sein. „Ich bin bei bestimmten KI-Anwendungen keineswegs für einen reinen Laissez-faire-Ansatz, weil ich glaube, dass einige der KI-CEOs im Grunde die digitale Informationswelt in den Vereinigten Staaten kontrollieren wollen. Sie wollen unseren Kindern Angebote vorsetzen, die absolut schädlich für sie sind, sich dabei bereichern und die Regierung kontrollieren. Auf der anderen Seite gibt es KI-Entwickler, die Dinge erschaffen wollen, die eine echte und positi-ve Veränderung bewirken“, meint Vance hierzu

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Mit seinen Ansichten nimmt J. D. Vance keineswegs eine Außenseiterrolle in der republikanischen Partei ein; er vertritt sogar wie kaum ein anderer die offizielle Linie der Trump-Regierung. Seit einiger Zeit findet bei den Republikanern jedoch ein tiefgreifender Veränderungsprozess statt, an dessen Spitze Vance steht. Die Veränderungen betreffen vor allen Dingen wirtschafts- und sozialpolitische Fragen. Mit seinem „Gemeinwohl-Kapitalismus“, der den Fokus auf den Schutz der Arbeiter und der nationalen Industrie legt, will Vance die Grand Old Party in eine neue politische Ära führen. Er genießt dabei die volle Unterstützung Donald Trumps und wird bereits jetzt als aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat für das Jahr 2028 gehandelt. Mit Blick auf die aktuelle globale Entwicklung wäre dies mit Sicherheit ein wünschenswerter, sinnvoller und logischer nächster Schritt.