„Ami go home“? Die Konsequenzen eines US-Truppenabzugs für Buntland wären verheerend

Die Amerikahasser in der Bunten Republik Deutschland jubelten am Wochenende vor Freude, als Donald Trump den Abzug von 37.000 US-Soldaten erstmals öffentlich in Erwägung gezogen hatte. Man wolle endlich kein “Vasallenstaat” der USA mehr sein! Die “Besatzer”, die auch noch vom deutschen Steuerzahler durchgefüttert werden, sollen endlich aus Deutschland verschwinden! So in etwa lautet das unterkomplexe Propaganda-Gedöns, welches – gepaart mit der täglichen Hasskanonade gegen Trump – zunehmend auf offene Ohren stößt und in fataler Konvergenz sowohl vom linken wie auch rechten Rand des Spektrums zu hören ist.

Es ist aber nicht nur der mehr als erbärmliche Zustand der deutschen Bundeswehr, weswegen die Deutschen froh sein sollten, die US-Truppen im Land zu haben. Die Soldaten sind auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Es ist also an der Zeit, mit den dämlichen Stereotypen der Ami-Hasser einmal aufzuräumen.

Wieviel kosten die „Besatzer“?

Ja, es stimmt: Die US-Truppenpräsenz kostet den deutschen Steuerzahler Geld; geschätzte 120 bis 150 Millionen Euro im Jahr. Deutschland stellt Fläche, Gebäude und Infrastruktur für US-Basen bereit und übernimmt oft einen Teil der Baukosten für Erweiterungen oder Modernisierungen. Zwischen 2012 und 2019 zahlte Deutschland laut Bundesverteidigungsministerium 648 Millionen Euro für Baumaßnahmen an US-Standorten (etwa in Ramstein und Stuttgart). Das sind etwa 80-100 Millionen Euro pro Jahr.

Dazu kommen Ausgaben für Schäden, Umweltsanierungen oder Betriebskosten (auch Straßenbau), die teilweise übernommen werden. Von 2012 bis 2019 waren das 333 Millionen Euro, also nochals etwa 40–50 Millionen Euro jährlich.

Die Gegenrechnung jedoch, wieviel die Besetzer den deutschen bringen, sollte man nicht ausblenden: Das US-Verteidigungsministerium gab 2020 etwa 7,2 Milliarden Dollar (rund 6,8 Milliarden Euro) für seine Standorte in Deutschland aus – für Gehälter, Bauarbeiten, und Dienstleistungen. Inflationsbereinigt könnten es 2025 sogar eher 8–9 Milliarden Euro sein.Ein Abzug würde diesen Geldfluss stoppen. Die Amerikaner schaffen darüber hinaus viele Arbeitsplätze: Rund 12.000 bis 15.000 Deutsche arbeiten direkt für das US-Militär, dazu kommen etwa 5.000 bis 10.000 indirekte Jobs in Gastronomie, Einzelhandel und Bauwesen). Eine ältere Studie von 2014 schätzte allein für Rheinland-Pfalz eine Wirtschaftsleistung von 2,3 Milliarden Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) inklusive Löhnen (1,1 Milliarden), Bauaufträgen (0,4 Milliarden) und indirekter Wertschöpfung (0,8 Milliarden.). Rechnet man dies auf auf alle betroffenen Bundesländer mit US-Standorten hoch könnten jährlich 3- 5 Milliarden Euro lokal wegfallen.

Bedeutender Rückfluss in Konsum und Beschäftigung

Vor allem in der Pfalz, mit dem mit Abstand größten Standort und exterritorialen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein als Teil der Kaiserslautern Military Community mit 52.000 US-Militärangehörigen, würde sich ein Abzug fatal auswirken. Insgesamt rund 35.000 Soldaten und ihre Familien (nochmals 20.000 Personen) sowie nochmals 20.000 Militärbedienstete plus Familien geben ihr Einkommen in Deutschland aus – Schätzungen liegen bei 1.000–2.000 Euro pro Person und Monat. Gerechnet wird mit bis zu 2 Milliarden Euro jährlich, die lokale Geschäfte, Vermieter und Dienstleister durch den Konsumwegfall verlieren würden In der gegenwärtigen Situation Deutschlands wäre dies ein herber Einschnitt.

Der Abzug der US-Truppen wäre somit ein durchaus heftiger Tiefschlag für die ohnehin schon strauchelnde Wirtschaft der Bunten Republik. Die Zahl der daraus folgenden direkten Entlassungen übersteigt die großer Konzerne wie Siemens (bis zu 1.500 in Deutschland), Bosch (3.500), Continental (3.000), SAP (3.500) und einige andere wie Thyssen-Krupp, Schaeffler und einige mehr. Und da ist das Gejaule schon immens!

Verantwortungslose Arroganz

Über die “Einsatzfähigkeit” der Bundeswehr braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ein kleines Beispiel dazu reicht, um die Situation zu veranschaulichen: Derzeit verfügt das gesamte Heer bei optimistischer Schätzung über rund 50 einsatzfähige Haubitzen. Zum Vergleich: Ein Artillerieregiment der NVA in der DDR hatte 54 dieser Kanonen, die zudem alle einsatzbereit waren. “Der Russe”, gegen den man so gern zu Felde ziehen möchte, verfügt laut International Institute for Strategic Studies (IISS, Military Balance 2022) über etwa 1.300 aktive selbstfahrende Haubitzen und 2.000–3.000 in Reserve, dazu 1.000 aktive gezogene Haubitzen und weitere bis zu 4.000 in Reserve.

Man fragt sich angesichts der hier genannten Fakten, woher man in Deutschland eigentlich die Arroganz nimmt, den US-Präsidenten und seinen Vize als verrückte Idioten zu beschimpfen, den wichtigsten Friedens- und Wohlstandsgaranten der Nachkriegsgeschichte und engsten Partner USA zu vergraulen und parallel dazu Russland immer weiter provozieren zu können. Da gehört schon eine ordentliche Portion Pech beim Denken dazu. Verwundern kann indes ist nicht – in einem Land, dass eine Schulden als „Sondervermögen“ bezeichnet…

