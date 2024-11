Ampel-„Selbstbestimmungsgesetz“ tritt heute vollständig in Kraft: Schluss mit dieser Perversion!

Am heutigen 1. November tritt das verhängnisvolle und unsägliche “Selbstbestimmungsgesetz” der Ampel (SBGG) vollständig in Kraft. Von nun ab können die ersten Anmelder ihren Geschlechtseintrag per Sprechakt auf ihren zuständigen Standesamt ändern lassen, ohne dafür irgendein medizinisches oder psychologisches Gutachten vorlegen zu müssen. Damit ist dem notorischen Missbrauch eines schnellen „Geschlechtswechsels“ – inklusive Vornamensänderung – Tür und Tor geöffnet. Auch wenn alle Bemühungen, diesen ideologischen Amoklauf einer von Psychopathen dominierten spätdekadenten linken Identitätspolitik zu verhindern, gescheitert sind, so ist der Widerstand dagegen ungebrochen, und zahlreiche Initiativen kämpfen weiter dafür, dass dieses in der deutschen Geschichte beispiellose Stück aus dem legislativen Tollhaus zurückgenommen wird.

Da vor allem Frauen und Kinder durch dieses groteske Gesetz gefährdet sind, in deren bisherige Schutzräume infolge des Gesetzes juristisch zu “Frauen” deklarierte biologische Männer fortan eindringen dürfen, sind auch und gerade Familienschutzverbände und Frauenrechtsbewegungen alarmiert. Einer davon ist die Initiative „Lass Frauen sprechen!“, die heute bei einer “DemoFürAlle” im Berliner Spreebogenpark, in unmittelbarer Nähe des Kanzleramts, gemeinsam mit anderen Protestgruppen der Forderung nach Abschaffung des SBGG Nachdruck verleihen wird.

Wahnhaften Kult stoppen!

Den Demonstranten ist reichlich Zulauf und aller Erfolg zu wünschen – steht durch den politischen Dammbruch, den dieses Gesetz markiert, doch zu viel auf dem Spiel – vom sozialen Frieden über den gesellschaftlichen Zusammenhalt bis hin zur seelischen und körperlichen Unversehrtheit vor allem heranwachsender, labiler oder schutzbedürftiger Menschen. Denn es kann als gesichert gelten, dass das SBGG – ganz im Sinne seiner Schöpfer – den Trans-Hype unter Kinder und Jugendlichen weiter anheizen wird und eine noch größere Zahl von ihnen als bisher schon zu transmedizinischen Behandlungen verführen wird – inklusive der Anwendung extrem schädlicher Pubertätsblocker sowie “gegengeschlechtlicher” Hormone bis hin zu genitalverstümmelnden Trans-OPs. Gerade auf Letzteres zielt das Ansinnen von “Lass Frauen sprechen” ab, dem SBGG zunächst seinen “gefährlichsten Stachel” zu nehmen und Trans-Behandlungen für Minderjährige zu verbieten. Die Organisation hat auch eine Petition mit dem Titel „Verstümmelung stoppen – Keine Hormone und Trans-OPs für Kinder!“ gestartet, die bisher von fast 40.000 Bürgern unterzeichnet wurde.

Trans-Lobby und Pharma-Industrie versuchen derweil, diese wichtigen Fakten zu verschleiern: In den USA verhinderte unlängst eine Ärztin die Veröffentlichung ihrer eigenen Langzeitstudie – weil diese belegt, dass sich die psychische Gesundheit von mit Pubertätsblockern behandelten Kindern keinesfalls verbessert, sondern eher verschlechtert. Die Ärztin musste anschließend einräumen, die Veröffentlichung unterbunden zu haben, weil diese den “Kritikern von Trans-Behandlungen in die Hände gespielt” hätte. Alleine dieses Beispiel zeigt, dass es hier um einen wahnhaften Kult geht, der mit allen Mittel staatlich durchgesetzt werden soll. Dieses Bestreben muss sofort gestoppt werden