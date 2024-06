Ampelitis und andere Hirnschrumpfungserkrankungen

Das Thema Krankheit ist einer der relevantesten Faktoren im Leben der Menschen. Jeder wird im Laufe seines Daseins auf der Erde auf die eine oder andere Weise davon in Mitleidenschaft gezogen. Man kennt Unpässlichkeiten mit mehr oder weniger leichten Beeinträchtigungen, aber auch Krankheiten mit schweren Verläufen und tiefgreifenden Auswirkungen auf den Alltag. Des weiteren gibt es heimtückische, häufig tödliche Infektionen mit oftmals langer Ansteckungszeit bis zur vollen Entfaltung. Bisher galten AIDS (bis 10 Jahre) und Lepra (bis 20 Jahre) als die Krankheiten mit der längsten Inkubationszeiten.

Zu diesen Infekten gesellt sich jetzt eine neue, mephistophelisch-infame Erkrankung hinzu. Mediziner sprechen von einer gravierenden mentale Beeinträchtigung mit einer extrem langen Inkubationszeit, die im Endstadium zum sicheren Hirntod führt: Die Ampelitis. Hervorgerufen wird sie durch den sogenannten 68er-Virus.

Schwerste Verhaltensstörungen durch Gutmenschen-Viren

Ähnlich der Osteoporose betrifft die Ampelitis vorwiegend Frauen. Aber im Gegensatz zur OSTeoporose werden hier hauptsächlich mit Gebärmutter ausgestattete Menschen*Innen im Westen des vereinigten Wirtschaftsraums heimgesucht – also in den durch westliche Latrinenpropaganda 40 Jahre länger mental ertüchtigten alten Bundesländern.

Trägerinnende des 68er-Virus haben oft jahrzehntelang ideologisch konform und unauffällig in der öffentlichen Verwaltung oder als Lehrer*Innende “gearbeitet”, wobei der Schwerpunkt dieser öffentlichen Tätigkeit bei den Kaffeepausen und den Kollegengeburtstagen lag. Zusätzlich zu dieser aufopferungsvollen fast täglichen Arbeitsvermeidungsanwesenheit in Amt oder Schule, trugen die Infizierten auch noch bei der erzieherischen Umgestaltung von biologisch männlichen Kindern zu lauchartigen pansexuellen Sojaboys bei, die den Küchenutensilienakrobaten der Jetztzeit hilf- und wehrlos ausgeliefert sind.

Schockereignisse, die den Ausbruch der Ampelitis hervorrufen

In diesen Jahrzehnten des ideologisch korrekten Wirkens breitete sich schleichend und heimlich der Virus im Körper aus. Besonders seit dem Jahre 2015 häufen sich die externen Auslöser, die zum akuten Stadium der Ampelitis führen: Unwillige, bösartige, demokratiefeindliche Unbürger äußern öffentlich ihren Unmut über die Erwartung der linken Politik der SED2.0-Einheitsparteien, sich klaglos von den geliebten Goldkindern und Flatrate-Schariaheilsbringern opferwillig spezialbehandeln zu lassen.

68er-Virenträgerinnende reagieren darauf mit einer Störung der normalen physischen oder psychischen Funktionen die sich auf den Marktplätzen der Republik öffentlich bestaunen läßt.

Lautes Trommeln und ungelenkes Herumhüpfen fürs Kalifat

Der unaufgeklärte, medizinisch unkundige Betrachter hält Videoclips über solche “Happenings” vielleicht für geschmacklose Witze und Fälschungen. Aber es ist gelebtes Regenbogensein der Patienten, denen durch ihre Erkrankung jedes Schamgefühl verloren ging. Ihr hysterisches Berberfrauengeheul gegen rechts und das schmerzfreie Vorführen von beträchtlichen Wülsten bewirkt jedoch beim Beobachter sehr wohl exorbitant peinliches Fremdschämen.

Verwechslungen der Symptome der Ampelitis mit einer fortgeschrittenen Demenz sind allerdings ausgeschlossen. Demenz führt gegen Ende des Leidensweges unvermeidbar auch zu Inkontinenz, diese wurde jedoch bei den Trommel-Bacchanalien des sozialistischen Gammelfleischs noch nicht detektiert.

Öffentliches “Peinlichsein” als Jungbrunnen

Nach Ausbruch des 68er Virus sehnt sich die Patientin in die Zeit zurück, als sie dem Virus bereitwillig Gastfreundschaft anbot. Sie war jung, sie war gegen den Krieg und für die freie Liebe. In diesem Fieber von “Love & Peace” war alles möglich. Die ganze Welt hatte das Potenzial ein riesiger Kindergarten zu werden mit linksschaffenen Besserdamen als Kindergärtnerinnen. Die Ampelitis hilft den Betroffenen diese Aufbruchstimmung ihrer Jugendjahre wieder zu erleben und obendrein auch im öffentlich-grünlinklichen Fernsehen aufzutreten.

Trotz allem Erschauderns ob der Symptome gibt es auch positives zu vermelden. Eine erfreuliche Auswirkung dieser 68er Ampelitis Infektion ist eine gesteigerte ideologische Elastizität.

Positive Effekte der viralen Hirnschrumpfungserkrankung

Waren die Trommlerinnen vor 50 Jahren noch gegen den Krieg, so sind sie heute voll des Kampfeswillens und unbedingt dafür dem slawischen Invasoren die Stirn zu bieten. Waren die Virusträgerinnen vor 50 Jahren einem Strandbesuch durchaus zugeneigt, so verstehen sie heute viel besser, warum ein Sonnenbad an einem herrlichen Tag ideologisch abzulehnen ist.

Die politisch korrekte Ampelitis-Oma von heute setzt sich ihre Kaffeefilter-Maske auf, läßt sich 20 Mal boostern, flüchtet im Sommer in seperate Hitzeschutzräume und probt dort ihren linken tibetanisch-mongolischen Kehlkopfgesang bis ihr Betreuer sie abholt. An einer mRNA-Impfung gegen Ampelitis wird bereits mit Hochdruck geforscht.