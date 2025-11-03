„An der Ostfront sterben“: Schüler nach Meme über Bundeswehr-Auftritt in Schule angeklagt

Die Bundeswehr wird zunehmend irre: Soldaten der deutschen Streitkräfte warb in Freiburg vor Schülern des Angell-Gymnasiums für die Armee – doch nun droht ein gerichtliches Nachspiel. Der Grund: Einer der Gymnasiasten – er heißt mit Vornamen Bentik – bastelte im Anschluss an die Info-Veranstaltung am Rechner zwei – durchaus kreative – pazifistische und somit provokantes Internet-Memes über den Schulbesuch der Bundeswehr. Offenbar ein klarer Fall von Wehrkraftzersetzung 2.0 in “unserer Demokratie” – denn prompt wurde der Freiburger angezeigt. Dem Oberstufenschüler wird die Beleidigung eines der bei der Infoveranstaltung referierenden Jugendoffiziere der Bundeswehr vorgeworfen.

Der Vorfall liegt zwar zufolge schon einige Monate zurück, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Anzeige wurde laut „Berliner Zeitung“ zudem nicht von der Bundeswehr selbst, sondern von einem der Offiziere erstattet, der in der Klasse für die Bundeswehr geworben hatte. Das ist schwach. Ganz schwach. Eines der Meme:

Nun zieht der Fall „Bentik“ zieht im Internet Kreise: Es gibt einen Spendenaufruf bei „GoFundMe“ für den Schüler, eine Website von Unterstützern wurde eingerichtet – und natürlich nimmt der strafrechtliche Vorgang seinen Lauf: Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat demnach “Anklage gegen einen Schüler des Angell-Gymnasiums erhoben” – offenbar “Bentik”: “Dem Oberstufenschüler wird die Beleidigung eines Jugendoffiziers der Bundeswehr vorgeworfen”, heißt es. Die Ankläger legen ihn zur Last, dass er nach der Veranstaltung des Offiziers an der Schule “zwei Fotos bearbeitet und verbreitet” haben soll. „Diese Darstellungen, so die Staatsanwaltschaft, unterstellten dem Offizier ‚persönliche Verbindungen zur nationalsozialistischen Organisation SS‘ sowie eine ‚verfassungswidrige, menschenverachtende Grundeinstellung‘“, schreibt die “Welt”.

Mag sein, dass „Bentik“ über das Ziel hinausgeschossen hat. Aber wer wer als Bundeswehrsoldat für die Truppe wirbt und später die empfindliche Muschi spielt, ist für diesen Job garantiert der Falsche. Eine harte Antwort an den „unbewaffneten Angreifer“ wäre okay gewesen. – aber niemand mag solche Sensibelchen als Bundeswehr-Aufklärer in seiner Schule…