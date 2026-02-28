Angriff auf den Iran: Der Tag, Donald Trump die Welt rettete

Heute hat sich US-Präsident Donald J. Trump wahrlich unsterblich gemacht – aus einem schon sehr guten Präsidenten ist in dieser einen Nacht ein Held geworden, vielleicht der größte, den Amerika je hervorgebracht hat. Er war ja schon immer ein fähiger Mann, einer, der die Vereinigten Staaten wieder groß machte, Grenzen schützte und Steuern senkte. Doch mit diesem kühnen Schlag gegen den Iran hat Donald Trump Geschichte geschrieben. Wie ein Löwe, den man zu lange reizte, schlug er zu – nicht aus wirtschaftlichen Interessen oder Kriegsgeilheit, sondern aus der tiefen Pflicht, die freie Welt vor dem Untergang zu bewahren.

„Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime ausschalten – eine bösartige Gruppe sehr harter, furchtbarer Menschen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen“, erklärte Trump. Und dem iranischen Volk rief er zu: „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Sie wird euch gehören; das wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein. Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen. Alles, was ich will, ist Freiheit für das iranische Volk.“

„Legt die Waffen nieder oder sterbt!”

Der Präsident weiter: „Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen und wir könnten Verluste erleiden, wie es im Krieg oft passiert, aber wir tun das nicht für die Gegenwart. Wir tun das für die Zukunft, und es ist eine edle Mission.“ Und, an die iranischen Streitkräfte gerichtet: „Legt eure Waffen nieder. Ihr werdet fair behandelt mit voller Immunität, oder ihr werdet den sicheren Tod erleiden.“ Was man dazu wissen muss: Die Mullahs im Iran sind die größte Bedrohung der Menschheitsgeschichte – potenziell gefährlicher als Stalin, Mao und Hitler zusammen, weil sie Massenvernichtungswaffen mit apokalyptischem Wahn verbinden.

Ach, noch ein paar Worte an die Friedenstauben von links bis rechts, die jetzt mit bebender Unterlippe irgendwas von „völkerrechtswidrig!“ winseln: Ihr glaubt, man könne mit religiösen Fanatikern verhandeln? Ihr irrt. Diese Leute verstehen nur eine Sprache. Und diese Sprache spricht – Gott sei Dank! – Donald J. Trump!