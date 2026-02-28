Angriff auf den Iran: Der Tag, Donald Trump die Welt rettete

Heute hat sich US-Präsident Donald J. Trump wahrlich unsterblich gemacht – aus einem schon sehr guten Präsidenten ist in dieser einen Nacht ein Held geworden, vielleicht der größte, den Amerika je hervorgebracht hat. Er war ja schon immer ein fähiger Mann, einer, der die Vereinigten Staaten wieder groß machte, Grenzen schützte und Steuern senkte. Doch mit diesem kühnen Schlag gegen den Iran hat Donald Trump Geschichte geschrieben. Wie ein Löwe, den man zu lange reizte, schlug er zu – nicht aus wirtschaftlichen Interessen oder Kriegsgeilheit, sondern aus der tiefen Pflicht, die freie Welt vor dem Untergang zu bewahren.
„Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime ausschalten – eine bösartige Gruppe sehr harter, furchtbarer Menschen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Erdboden gleichmachen“, erklärte Trump. Und dem iranischen Volk rief er zu: „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. Sie wird euch gehören; das wird wahrscheinlich eure einzige Chance für Generationen sein. Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen. Alles, was ich will, ist Freiheit für das iranische Volk.“
„Legt die Waffen nieder oder sterbt!”
Der Präsident weiter: „Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen und wir könnten Verluste erleiden, wie es im Krieg oft passiert, aber wir tun das nicht für die Gegenwart. Wir tun das für die Zukunft, und es ist eine edle Mission.“ Und, an die iranischen Streitkräfte gerichtet: „Legt eure Waffen nieder. Ihr werdet fair behandelt mit voller Immunität, oder ihr werdet den sicheren Tod erleiden.“ Was man dazu wissen muss: Die Mullahs im Iran sind die größte Bedrohung der Menschheitsgeschichte – potenziell gefährlicher als Stalin, Mao und Hitler zusammen, weil sie Massenvernichtungswaffen mit apokalyptischem Wahn verbinden.
Ach, noch ein paar Worte an die Friedenstauben von links bis rechts, die jetzt mit bebender Unterlippe irgendwas von „völkerrechtswidrig!“ winseln: Ihr glaubt, man könne mit religiösen Fanatikern verhandeln? Ihr irrt. Diese Leute verstehen nur eine Sprache. Und diese Sprache spricht – Gott sei Dank! – Donald J. Trump!
13 Kommentare
Niemand, der nich bei klarem Verstand ist, kann ernsthaft glauben, daß in einem Gottesstaat, in dem der oberste geistliche Führer die Atombombe geächtet und verboten hat, an einer solchen Bombe gearbeitet wird.
Das ist schlicht unmöglich, bei allem, was vom Wertewesten dem Mullahregime zugeschrieben wird.
Dagegen wußte Trump 2012, daß Obama einem Krieg braucht, um seine Umfragewerte wieder aus dem Tal zu holen.
1 und 1 ergibt das Bombardement im Iran – auch auf Grundschulen, in denen Kinder lernten.
Kiesewetter begrüßt den brutalen Angriffskrieg …
Da weißte Bescheid
So etwas überspitzes Unwahres kann nur ein fanatischer Gewalttatenbefürworter wie USrael-Agent Flesch absondern. Pfui!
@Diese Leute verstehen nur eine Sprache.
das – trifft auch für andere zu – auch in diesem Land !
Und diese Sprache wird nicht gesprochen !
Wie war das noch : weil die Klugen schweigen, beherrschen die Dummen die Welt !
Jedenfalls – den Gedanken, man würde die Menschheit retten, indem man eine gruppe vernichtet, wurde schon öfters verkündet – und meines Wissens nie gehalten.
Wie sagte noch Göring 1946 in Nürnberg :
„Nun, natürlich, das Volk will keinen Krieg. Warum sollte auch
irgendein armer Landarbeiter im Krieg sein Leben aufs Spiel setzen
wollen, wenn das Beste ist, was er dabei herausholen kann, daß er mit
heilen Knochen zurückkommt? Natürlich, das einfache Volk will keinen
Krieg; weder in Rußland, noch in England, noch in Amerika, und ebenso
wenig in Deutschland. Das ist klar.
Aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik
bestimmen, und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu
bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische
Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt.
(…)
Das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden,
den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht
nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, und den
Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten,
sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem
Land.“
Mich würde interessieren, wie es mit den Kollateralnutzen steht – der full-spektrum-dominance der USA, der Macht über Rohstoffe und Verkehrswege ? Dann wäre es spannender, diesen Vorgang zu bewerten !
Wie sagt noch Churchill 1952 :
„Wir haben das falsche Schwein geschlachtet.“
Der Iran ist seit der Gründung das gefährlichste Land auf Erden, gut das die Weltmacht USA das Land zerstören möchte……/Ironie ENDE/
Klein Trumpel zeigt doch nur, dass er ein Knecht der Israel-Lobby ist!
Danke Mainstream.
„Heute hat sich US-Präsident Donald J. Trump wahrlich unsterblich gemacht – aus einem schon sehr guten Präsidenten ist in dieser einen Nacht ein Held geworden, vielleicht der größte, den Amerika je hervorgebracht hat.“
Mann, ist der Flash fertig. (…)
Trump ist nichts weiter als eine blendende Marionette des Großkapitals. Anfangs hat er sich mit realistischer Politik Wähler und Anhänger geschaffen wo er sofort den Regenbogenkram verbannte, illegale Einwanderer stoppte sowie kriminelle Nicht-US-Bürger auswies. Das ist völlig in Ordnung genau so wie er die Antifa als Terroristische Organisation einstufte, doch es wahr nur Scharlatanerie um Hand in Hand mit der Medienmafia die Meute ruhig zu halten in dem der Arbeitsplatz mit Auto, Kredit und Konsumshopping weiter gewährleistet ist. Ich hoffe das es durch linksextreme Gruppen und der BLM-Bewegung so richtig bei der Weltpolizei Aufstände gibt das Mrs. Liberty in Wasser stürzt und der alte Abraham vom Stuhl rutscht auf das sein Zylinder im Schmutz landet. Soll sich diese Riesen-Kolonie wie der Film Flucht aus L.A verwandeln. Mein Segen hat Uncle Sam im Chaos unterzugehen. FUCK THE USA!!!
Gut kommentiert- Danke
Der Tag, Donald Trump die Welt rettete – Mir fällt insgesamt auf, reduziertes Bildungsniveau und die nachlassende Fähigkeit zur deutschen Sprache, ist leider vermehrt auch bei Rechten (Konservative, Liberalkonservative blabla und wie sie sich selber so umschreiben) anzutreffen. Manche Beiträge und Überschriften in Alternativen Medien ergeben teilweise keinen Sinn mit den ganzen eingebauten Rechtschreibfehlern und getürkten Deutsch.
Soll das Satire sein oder ist das tatsächlich ernstgemeint ?
Derlei Elogen liest man sonst nur im Parteiorgan der nordkoreanischen Kommunisten beim Huldigen des großen Führers…
So ist es. Punkt.
„Was man dazu wissen muss: Die Mullahs im Iran sind die größte Bedrohung der Menschheitsgeschichte – potenziell gefährlicher als Stalin, Mao und Hitler zusammen, weil sie Massenvernichtungswaffen mit apokalyptischem Wahn verbinden.“
Pakistan hat schon längst die Atombombe (siet den 1990-er Jahren ). Und in Pakistan gibt es mindestens genauso viele Terror-Organisatione wie im Iran. Und Pakistan hat soeben einen Krieg gegen Afghanistan angezettelt und droht (laut britischen Mainstream Medien) schon seit mehr als 20 Jahren Indiens Großstädte mit Atombomben auszulöschen.
Warum hat den die US-Regierung ,damals noch unter dem US-Präsidenten dem US-Republikaner G.W. Bush die Sanktionen Anfang der 2000-er Jahre gegen Pakistan aufgehoben und hat beim War on Terror mit dem Terror-Regime von Pakistan zusammengearbeitet?
Und überhaupt auf Ansage wird viel Müll geschrieben. Die Ansage-Autoren haben hier in der Vergangenheit schon unzählige Male beispielsweise über die Palästinenser viel Unsinn geschrieben dank der Lügenpropaganda von Israel’s rechtsextremer Regierung, die erfolgreich die Lügenmärchen über die Palästinenser verbreiten. Ich hatte in der Vergangenheit hier schon darauf vielfach hingewiesen.
https://tkp.at/2026/01/01/mythen-und-fakenews-ueber-israel/
Die größte Bedrohung für die Region (in der Golfregion) geht definitiv von Saudi Arabien aus. Dieses Terror-Regime welches für 9/11 Anschläge verantwortlich ist .
https://www.focus.de/politik/ausland/skandaloese-enthuellungen-so-tief-soll-saudi-arabien-in-die-9-11-anschlaege-verstrickt-gewesen-sein_id_5450372.html
https://www.welt.de/geschichte/article154460697/So-halfen-saudische-Agenten-den-9-11-Terroristen.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/vorwuerfe-gegen-saudi-arabien-die-geschichte-von-9-11-muss-neu-geschrieben-werden-14267152.html
Dem Trump ist das auch egal, dass Saudi Arabiens Regime viele US-AMerikaner am 11.09.2001 getötet haben. Ihm sind Geld und Macht viel wichtiger. Das Leben der US-Amerikaner interessiert ihn überhaupt nicht.Für Trump ist die Hauptsache , dass die Geschäfte zwischen den USA und Saudi Arabien boomen.
WIie selektiv und völlig ohne Logik aber willkürlich die USA das Thema Menschenrechte siet Jahrzehnten auslegen, das konnte man schon daran erkennen als der wichtige US-Verbündete Saudi Arabien (eines der frauenfeindlichsten Länder der Welt) vor paar Jahren und zwar 2017 in die UNO-Kommission für Frauenrechte gewählt (mit Unterstzützung des kollektiven Westens) wurde, da hatten die US Amerikaner , die US Regierung und viele EU-Länder merkwürdigerweise aber keine Probleme damit gehabt. Merkwürdig…
https://www.diepresse.com/5206760/saudiarabien-in-uno-kommission-fur-frauenrechte-gewahlt
Nur das von Sozialisten damals regierte Schweden als eines der wenigen westlichen Länder, hat damals sehr laut dagegen protestiert und war darüber entsetzt und empört. Denn Saudi Arabien ist ja schließlich genauso wie der Iran eines der frauenfeindlichsten Länder der Welt!
ABer für die US-Regierung gar kein Problem. Hauptsache das radikalislamische Wahhabi-Regime von Saudi Arabien macht viele Geschäfte mit den Amis . Da stören die Menschenrechte und die Moralapostel nur…