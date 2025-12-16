Angriffe auf Juden in Amsterdam: „Werft die Zionisten in den Kanal!“

Kurz nach dem antisemitischen Massaker in Australien am Wochenende kam es erneut zu einem Ausbruch von Hass – diesmal in Amsterdam: Dort fühlte sich die übliche Koalition aus muslimischen Migranten und linksextremen palästinensischen „Aktivisten“ durch das Massaker in Australien dazu inspiriert, eine jüdische Chanukka-Veranstaltung im Zentrum der Stadt angegriffen. Dabei wurden nahe dem Museumplein und dem Concertgebouw-Konzerthaus am Sonntagabend – nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Terroranschlags von Sydney mit 16 Ermordeten – zu aggressiven Protesten gegen Juden.

Niederländische Behörden hatten bereits zuvor davor gewarnt, dass Chanukka-Veranstaltungenm darunter auch das Konzert am Sonntag, einem „hohen Risiko“ ausgesetzt seien, da “antiisraelische Gruppen” angekündigt hatten, den Veranstaltungsort zu umzingeln – bloß weil dort ein Kantor der israelischen Streitkräfte auftritt.

Rauchgranaten auf feiernde Juden

Hunderte pro-palästinensische Demonstranten konnten sich dann zunächst tatsächlich – völlig ungehindert durch die Ordnungskräfte – in der Nähe des Chanukka-Events im Zentrum von Amsterdam versammeln, wo die offizielle jüdische Lichterzeremonie stattfinden sollte. Mit palästinensischen Fahnen und Hassgesängen riefen sie Parolen wie “From the River to the Sea…”, „Blut an euren Händen“, „Werft die Zionisten in den Kanal!“ oder „Kindermörder Israel“ und versuchten, Sperren zu überwinden.

Einige der Terrorsympathisanten warfen Rauchgranaten auf die feiernden Juden und versuchten diese anzugreifen. Ein Gebäude im Zentrum von Amsterdam, in dem eine der Feiern stattfinden sollte, wurde kurzzeitig evakuiert, weil “ein übler Geruch bei einigen Besuchern Übelkeit auslöste“, wie “RTL” berichtete. Die Polizei griff ein, um die öffentlichen Ordnung halbwegs aufrechtzuerhalten. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen; und mindestens 22 Personen wurden festgenommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt

Behördenversagen in Deutschland

Zurecht hat der israelische Außenminister Sa’ar angesichts des Massakers von Sydney die australische Regierung mit den Worten kritisiert: „Dies sind die Folgen der antisemitischen Randale auf den Straßen Australiens in den vergangenen zwei Jahren, die durch die antisemitischen und aufrührerischen Aufrufe ‚Globalisiert die Intifada‘ vorangetrieben wurde, die man heute umgesetzt hat“. Dass nun in den migrationsfreundlichen Teilen Europas – nicht nur in den Niederlanden, sondern besonders auch in Deutschland, – die antisemitischen, zu Intifada oder offener antijüdischer Gewalt aufrufenden Proteste ungestört forstgesetzt werden, ist ein fatales Vorzeichen, dass sich der Horror von Sydney bald auch hier in ähnlicher Form wiederholen wird; umso mehr, als unsere “Open-Border”-Globalisten seit spätestens 2015 Hunderttausende, wenn nicht Millionen Israel-Hasser nach Europa importiert haben.

Gerade auch in Deutschland, wo sich unser Verfassungsschutz vor allem um angebliche „Nazis“ und „islamophobe Straftäter“ kümmert, während er vor der unheiligen Allianz aus Linksextremen und Islamisten die Augen verschließt oder diese zumindest systematisch bagatellisiert, ist dies fatal. Die geplanten, gerade noch verhinderten Anschläge von arabischen Terrorzellen im niederbayerischen Dingolfing und gestern auch in Magdeburgvermutlich konnten vermutlich wieder nur deshalb verhindern weden, weil die Behöden vom US-amerikanischen Geheimdienst oder dem Mossad rechtzeitig gewarnt wurden.

Unerträglich: Die Pietätlosigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender

Dass ein Moderator des ZDF-Staatsfernsehens augenscheinlich den Anschlag so lustig fand, dass er einen Lachanfall bekam (er wusste angeblich nicht, er bereits auf Sendung war), rundet die zynische Gleichgültigkeit gegenüber jüdischem Leben von Deutschland und die Abgründe der Islamisierung sozusagen noch anschaulich ab.

Abschließend sei die jüdische Autorin und Aktivistin Malca Goldstein-Wolf zitiert, die am Sonntag Abend über die Schreckensnachrichten aus Sydney schrieb: „Dieser Tag ist wirklich unerträglich! Ein Anschlag auf jüdisches Leben und auf unsere Intelligenz! Nicht nur das furchtbare Attentat auf Juden in Australien, jetzt auch noch ein Tsunami von Beileidsbekundungen derer, deren Politik israel-und judenfeindlich ist. Verkappte Antisemiten und diejenigen, die mit ihrer Politik den Boden in Deutschland für islamistischen Terror bereiten, bekunden heute nun zuhauf öffentlich, dass sie „in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien sind! Womit haben wir das verdient? Mir ist übel!”

