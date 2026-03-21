Raketen auf Ostjerusalem und Al-Aqsa-Moschee: Iranische Angriffe bedrohen drittwichtigstes Heiligtum des Islam

Die Parole ist alt, ihre Wirkung nicht minder: „Al-Aqsa ist in Gefahr!“ Seit Jahrzehnten dient sie als politischer und religiöser Mobilisierungsruf – erhoben von Akteuren wie der Hamas oder Persönlichkeiten wie Ikrama Sabri. Gemeint ist die Al-Aqsa-Moschee, eines der bedeutendsten Heiligtümer des Islam, gelegen auf dem Tempelberg in der umkämpften Stadt Jerusalem.

Doch die jüngste Wendung dieser seit Langem bekannten Rhetorik offenbart eine bemerkenswerte Ironie der Geschichte: Nicht israelische Maßnahmen oder archäologische Arbeiten stehen im Zentrum der aktuellen Gefahrenbeschreibung, sondern Raketen aus dem Iran.

Ein Video des Ostjerusalemer Kanals „Silwanic“ zeigt den Einschlag eines solchen Geschosses innerhalb der Mauern der Altstadt – jenes Areals, das seit Jahrhunderten als religiöses und politisches Epizentrum gilt. Die Bilder, deren Authentizität unabhängig schwer zu überprüfen ist, verbreiten sich rasch über soziale Netzwerke und verstärken eine ohnehin aufgeheizte Stimmung.

Historisch betrachtet ist die Erzählung von der bedrohten Al-Aqsa-Moschee tief verwurzelt. Bereits während des britischen Mandats in Palästina wurde sie instrumentalisiert, später erneut in den Konflikten zwischen Israelis und Palästinensern.

Geopolitische Dimension

Sie diente der Mobilisierung, der Legitimation von Protesten – und nicht selten auch der Eskalation. Neu ist hingegen die geopolitische Dimension: Sollte sich bestätigen, dass iranische Raketen tatsächlich die Altstadt erreichten, verschiebt sich das Narrativ. Der Schutz Jerusalems wäre dann nicht mehr nur eine Frage des israelisch-palästinensischen Konflikts, sondern Teil eines größeren regionalen Kräftemessens. Die Mauern der Altstadt, errichtet im 16. Jahrhundert unter Sultan Suleiman dem Prächtigen, haben viele Belagerungen überstanden. Doch die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts folgen anderen Logiken: Sie kommen aus der Distanz, sind technologisch präziser – und politisch ungleich komplexer.

So steht am Ende eine unbequeme Frage im Raum: Wer gefährdet tatsächlich, was seit Generationen als unantastbar gilt? Die Antwort darauf dürfte weniger eindeutig sein, als es die Parolen vermuten lassen…