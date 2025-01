Anschläge von New Orleans und Vegas: Es wird immer konfuser

Der neuste Scheiß, den wir glauben sollen, ist, dass ein Ex-Special-Forces-Soldat der US-Army eine “Bombe” aus Gasflaschen und Feuerwerkskörpern zusammenbastelt und vorher natürlich nicht recherchiert hat, dass der Cybertruck eine deutlich dickere Außenhaut hat als jedes andere Auto, und sich eine Explosion daher weniger drastisch auf die Umgebung auswirken würde. Und mit all seinem Special-Forces-Wissen fährt der 37 Jahre alte Matthew Livelsberger aus Colorado Springs dann als Selbstmordattentäter vor ein Trump-Hotel und sprengt sich im Tesla in die Luft? Aber sicher doch! Auf LinkedIn beschrieb sich Matthew Livelsberger so: “Operations Director | Intelligence Manager | Remote Autonomous Systems | sUAS l Special Forces (Green Beret) US Army Norwich University”. Außerdem war er in regelmäßige Handelsbeziehungen mit Deutschland involviert, wie es scheint. Was treibt einen so hochqualifizierten Menschen zu einer derartig dummen Handlung mit absehbarem und zu kalkulierendem “Misserfolg”, was die Auswirkungen der Tat auf Verletzte, Schäden und Tote betrifft? Doch der Kracher kommt zum Schluss: Der Cybertruck-Terrorist von Las Vegas, Matthew Livelsberger, diente zuvor auf demselben Militärstützpunkt wie der ebenfalls hochqualifizierte Terrorist Shamsud Din Jabbar aus New Orleans: In Afghanistan.

Doch jetzt wird’s so bekloppt, dass man davon ausgehen muss, dass wir irgendwie beschäftigt werden sollen: Der Typ im Cybertruck – war das überhaupt Matthew Livelsberger? Livelsberger alias Matt Berg hat seine Signal-Sicherheitsnummer kurz vor der Explosion geändert. Und dann änderten sich sein Foto und seine Sicherheitsnummer nach der Explosion. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden war Livelsberger im aktiven Dienst der Armee in Deutschland und befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf Urlaub in Colorado. Seine Frau hatte mehrere Tage vor dem Vorfall nichts mehr von ihm gehört, so die Quelle. Anyway: Fort Bragg scheint ein idealer Ort zu sein, um Muslime zu radikalisieren. siehe Auszug aus der Zeitung von Fayetteville Was sollen wir glauben? Das noch viel Interessantere ist jedoch das hier: Nach der Explosion des Tesla-Trucks in Las Vegas sagen die Behörden nun, dass sie eine militärische Identifikation, eine Desert Eagle, ein SLR B-30 AR Pattern Rifle, ein iPhone und eine Smartwatch gefunden haben, die alle auf den Namen von Matthew Livelsberger lauten. Außerdem hätte Livelsberger eine Schusswunde am Kopf erlitten. Sorry, aber ich habe die Desert Eagle paar mal geschossen: Das ist nicht einfach ’ne Pistole, das ist eine Kanone. Wer sich mit dem Ding selber in den Kopf schießt – da bleibt vom Schädel nix mehr übrig. Was ist da los? Was sollen wir glauben? Was wird vertuscht? Nur eines ist klar: Die “Tagesschau” liefert keine Antworten, da muss man sich schon die Mühe machen und auf X, der Quelle aller Nachrichten, mitlesen.

Und in der Zwischenzeit warten wir natürlich alle auf den nächsten Paukenschlag… ach, da war er ja schon: Massen-Schießerei in einem Club in Queens, New York! Das NYPD bestätigt, dass im Nachtclub “Amazura” in Queens, New York, sechs Menschen erschossen wurden. Mindestens zwei weitere Personen wurden draußen getroffen und drei weitere Opfer flohen in ein nahegelegenes Krankenhaus, womit sich die Gesamtzahl der Opfer auf 11 erhöht. Die “multiple gunmen” scheinen noch auf der Flucht zu sein.

Keine Sorgen, alles gut!

Aber in Deutschland müsst Ihr Euch keine Gedanken machen! Eure Bundesregierung hat datt allet im Griff – vor allem die Nänzi! Da proben bloß die Ableger der Islamic Army zu Silvester mit Böller-Waffen den Start eines echten und gleichzeitig koordinierten Terroranschlages in Deutschland. Und wir brauchen uns auch keinerlei Sorgen zu machen über einen großen koordinierten Anschlag auf Flugzeuge … nein, nein, solange da unsere muslimischen Sicherheitsdienste kontrollieren, wer und was an Bord gelangt… und wir müssen uns auch keine Sorgen darüber machen, dass al-Qaida inzwischen Selbstmordwesten entwickelt hat, die weder von Sprengstoffhunden noch von den Sicherheitsapparaten am Flughafen entdeckt werden können. Nein, keine Sorgen, alles gut!

Baerbock schickt weiter Millionen zur Finanzierung des Ter… ähm… zu den Freunden der “Humanität” nach Gaza; das würde sie doch nicht tun, wenn nicht alles chicco ist .. oder? Und die Biden-Administration hat beim hastigen Abzug netterweise nicht nur die neueste Militiärtechnik in Afghanistan zurückgelassen, sondern schickt seit dem jede Woche per Flugzeug eine Palette voll mit Dollars (um genau zu sein: Es sind 40 Millionen Dollar in Cash, wie gesagt, jede Woche) nach Afghanistan, damit die lieben Taliban das Geld in wohltätige Zwecke und Transgender-Projekte investieren und die Frauenförderung finanzieren können… Sorry für meinen bitterbösen Sarkasmus. Es wird uns in Europa auch treffen. Nur: Die Amerikaner können sich bewaffnen und vorbereiten; die völlig entwaffneten Europäer werden sterben wie die Fliegen. Oder wie die jungen, unschuldigen Menschen auf einem Musikfestival in Israel am 7. Oktober 2023.