Anthony Fauci vor dem US-Senatsausschuss: Die Selbstentlarvung eines Verbrechers

Der US-Immunologe Anthony Fauci war während des Corona-Wahns in den USA fraglos der mächtigste Gesundheitsbeamte und Berater des damaligen Präsidenten Joe Biden. Dabei legte er die die gleiche halbgottartige Attitüde an den Tag wie sein deutscher Kollege Christian Drosten, dem er auch an “flexiblem“ Umgang mit der Wahrheit und Gewissenlosigkeit in nichts nachsteht. Doch weil in den USA, anders als in der defekten Demokratie hierzulande, Transparenz und Aufklärung großgeschrieben werden, muss Fauci sich derzeit vor einem Komitee des republikanischen Senators Rand Paul verantworten, das die Ursprünge des Corona-Virus untersucht. Doch der inzwischen 85-jährige langjährige Direktor der US-National Services of Health blieb seiner verschlagenen und arroganten Natur konsequent treu: nachdem er bereits per gerichtlicher Vorladung zum Erscheinen vor dem Komitee gezwungen werden musste, weigerte er sich dort beharrlich auszusagen und berief sich dabei auf das Zeugnisverweigerungsrecht des fünften Verfassungszusatzes. Die Farce trieb Fauci so weit, dass er sogar vom enervierten Paul gestellte Fragen nach seiner Krawatte, der Farbe des Teppichs im Sitzungssaal oder welcher Wochentag heute sei stets mit derselben stereotypen Floskel unter Berufung auf das 5th Amendment verweigerte. Stattdessen meinte einer von Faucis Anwälten, die Sitzungshoheit an sich reißen zu müssen: Er ergriff das Wort, ohne dass es ihm erteilt worden wäre, und war durch nichts zum Schweigen zu bringen, sodass Paul ihn – unter dem Applaus der Anwesenden – vom Sicherheitsdienst aus dem Saal führen lassen musste.

Aber auch ohne Faucis Aussagen offenbart das, was in dem Komitee bislang zutage gefördert wurde, einmal mehr die verbrecherische Perversion der internationalen Corona-Politik in ihrer ganzen Abgründigkeit. Am Samstag hatte Paul Tagebucheinträge Faucis veröffentlicht, aus denen eindeutig hervorgeht, dass dieser Anfang 2020 nicht glaubte, dass das Corona-Virus auf einem Markt im chinesischen Wuhan ausgebrochen sei. Genau dies hatte er aber, im Verbund mit Drosten und anderen Virologen, öffentlich vehement behauptet und alles andere als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Die erste Corona-Infektion stehe „nicht mit dem Markt in Verbindung”, der seiner Meinung nach eher ein „Verstärker“ als die Quelle sei, schrieb Fauci. Öffentlich verkündete er das exakte Gegenteil: Bei einer Pressekonferenz im Jahr 2020 im Weißen Haus erklärte er, dass die damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisse „voll und ganz mit einem Artensprung vom Tier auf den Menschen vereinbar“ seien.

Monströse Eitelkeit

Bereits im September hatte Pauls Ausschuss Dokumente vorgelegt, die zeigten, dass Fauci Mitarbeiter zum Löschen offizieller Nachrichten angewiesen hatte. Auch bei der Letalitätsrate des Corona-Virus belog er die Öffentlichkeit: Nach einem privaten Telefonat notierte er, diese liege eher bei 0,2 bis 0,3 Prozent, da die Dunkelziffer der Infizierten viel höher sei als die offiziell erfassten Fälle. Nach außen jedoch behauptete er, die Sterblichkeitsrate liege bei rund einem Prozent, womit das Virus “zehnmal tödlicher als die saisonale Grippe” sei. Auf X hatte Paul angesichts dieser Enthüllungen von einem „Verrat am öffentlichen Vertrauen“ gesprochen. Fauci habe „von Beginn der Pandemie an eine Vertuschung betrieben“. Sein Senatskollege Josh Hawley brachte perfekt auf den Punkt, worum es Fauci bei Corona offenkundig vor allem ging: nämlich um die Befriedigung seiner monströsen Eitelkeit, um Geld in Form von Fördermitteln, um hochdotierte Wissenschaftspreise und um den Drang, als größter und bedeutendster Wissenschaftler der Welt aus dem öffentlichen Dienst zu scheiden. In Wahrheit habe er der Wissenschaft jedoch mehr Schaden zugefügt, als jeder andere Forscher und Mediziner seiner Generation, so Hawley.

Tatsächlich muss man Fauci im Licht der heutigen Erkenntnisse, erst recht nach den jüngsten Enthüllungen und seinem Senatsauftritt hierzu, als Kriminellen betrachten. Er hat seine Mitarbeiter missbraucht, um sich Steuergelder und Preise zu verschaffen, indem er wichtige Informationen löschen und unterdrücken ließ; er übertrieb die Gefährlichkeit des Corona-Virus maßlos und mit fatalen weltweiten Konsequenzen, um sich selbst als dessen heldenhafter Bekämpfer zu inszenieren; er log absichtlich über dessen Ursprung und beteiligte sich federführend an einer Kampagne von renommierten Virologen, die wider besseres Wissen behaupten, das Virus sei natürlichen Ursprungs, obwohl sie schon damals wussten, dass dieses höchstwahrscheinlich in einem Labor im Rahmen der gemeingefährlichen Gain-of-Function-Forschung herangezüchtet wurde – eine These, deren Richtigkeit inzwischen fast zweifelsfrei nachgewiesen ist und die der Hamburger Physik-Professor Roland Wiesendanger bereits 2021 plausiblel belegt hat. Wiesendanger sieht sich bis heute einem juristischen Kreuzzug Drostens ausgesetzt, der nach allen vorliegenden Hinweisen an der damaligen “Virologenverschwörung” beteiligt war – und Wiesendanger deswegen unbedingt mundtot machen will. Dabei wäre es umgekehrt höchste Zeit, dass sich auch Drosten einer echten parlamentarischen oder gerichtliche Aufklärung stellen müsste (die parteipolitisch orchestrierte “Enquete-Kommission“ des Bundestags leistete diese nicht einmal im Ansatz).

Die Schlinge zieht sich zu

Der Skandal um die Corona-Vertuschung war in den USA hingegen schon von Beginn an ein Politikum, anders als in Deutschland. Anfang Januar 2025 war Fauci vom scheidenden gerontischen US-Präsidentendarsteller Joe Biden noch in aller Eile präventiv (!) begnadigt worden, um ihn vor einer „grundlosen und politisch motivierten Strafverfolgung“ durch die neue Trump-Regierung zu bewahren. Dass eine solche Strafverfolgung tatsächlich alles andere als grundlos wäre, ist dabei längst offenkundig. An der Rechtmäßigkeit dieser Begnadigung darf man ohnehin zweifeln, da sie erstens von einem schon damals faktisch amtsunfähigen Präsidenten stammt und zweitens, wie bei Biden üblich, von einem sogenannten Autopen unterschrieben wurde, der Bidens Signatur automatisch unter Dokumente setzte. Das Weiße Haus unter Trump hat mittlerweile eine umfangreiche Informationssammlung zum Corona-Ursprung online gestellt, die alle erschütternden Fakten enthält, die jahrelang vertuscht wurden und in Deutschland bis heute vertuscht werden. Trump selbst schrieb, Faucis Ideen seien „wahnsinnig“ gewesen; er (Trump) habe von Anfang an gesagt, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan stammte, doch Fauci habe dem vehement widersprochen und stets versucht, China in Schutz zu nehmen. Er habe während seiner ersten Amtszeit Fauci von seinem Vorgänger “geerbt”, so Trump, sich aber mit jedem Tag weniger auf ihn verlassen können, so Trump. So sei es Faucis erklärte Absicht gewesen, die USA – im Einklang mit der WHO-Agenda und der Praxis in etlichen westlichen und asiatischen Ländern – ebenfalls in einen totalen Lockdown zu treiben; dies habe er konsequent verweigert. Gegen Ende seiner ersten Amtszeit Fauci dann weitgehend aufs Abstellgleis geschoben worden, „doch dann kam Sleepy Joe Biden und machte Fauci zu einem König”, so Trump. Er habe Biden sogar persönlich angerufen, um ihm zu sagen, dass Fauci “nichts taugt”. Der Anruf sei zwar auf offene Ohren, gestoßen doch leider habe Biden stattdessen Fauci anschließend enorme Macht eingeräumt – mit verheerenden Folgen.

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All diese Fakten und Zusammenhänge werden nun, infolge des unermüdlichen Einsatzes der Corona-kritischen Kräfte in Politik und auch Öffentlichkeit, offensichtlich. Die USA sind ein erfreulicher Ausbund an Transparenz und schonungsloser Aufdeckung, ganz im Gegensatz zum Sumpf in Deutschland und in der EU, wo die damaligen Täter und verstrickten Komplizen weiter in Amt und Würden oder an Schalthebeln der Macht sitzen – man denke an den Pfizer-Impfstoffskandal Ursula von der Leyens, oder auch an Karl Lauterbach, der heute bei der WHO als Klimapaniker sein Unwesen treibt. Jenseits des Atlantiks jedoch zieht sich die Schlinge um die damaligen skrupellosen Lügner und Täuscher langsam aber sicher zu. Fauci dürfte die Aussage nicht nur deshalb verweigert haben, weil er im Angesicht der gegen ihn vorliegenden Beweise ohnehin keine Argumente hat, sondern auch, um sich nicht noch der Missachtung des Kongresses durch eine Falschaussage schuldig zu machen. Fraglos war (und ist) er die wohl zentrale Schlüsselfigur des internationalen Corona-Kartells und dass er nun endgültig seiner ganzen Falschheit entblößt und in seiner Verkommenheit offenbart wird, ist ein immerhin ein Sieg für die Wahrheit und Transparenz – wenn dies für die zahllosen Opfer der Corona-Menschheitspsychose leider zu spät kommt. Derweil gehen in Deutschland die Verschleierung und Vertuschung unbeirrt weiter, weil es hier keine funktionierenden und unabhängigen Institutionen mehr gibt, die ihrer demokratischen Verantwortung noch nachkommen würden.