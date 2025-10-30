Anti-AfD-Inquisition des rheinland-pfälzischen Landtags: Kein einziger überprüfter Mitarbeiter „verfassungsfeindlich“

Im noch immer ampelregierten Rheinland-Pfalz unter dem aalglatten SPD-Apparatschik und Malu-Dreyer-Zögling Alexander Schweitzer hat die Besetzung und Diskreditierung der demokratischen Tradition traurige Höhepunkte erreicht, wie besonders drastisch der Wahlausschluss des AfD-Kandidaten Joachim Paul von der Ludwigshafener Oberbürgermeisterwahl gezeigt hat. Paul war in einem veritablen Komplott aus dem von Altparteienvertretern dominieren städtischen Wahlausschluss, einem der Landesregierung hörigen Landesverfassungsschutz und systemkonformer Richte willkürlich das passive Wahlrecht (und damit ein Grundrecht) abgesprochen worden, womit er als aussichtsreichster Kandidat kaltgestellt wurde – mit dem Resultat, dass der nunmehrige CDU-“Wahlsieger” von effektiv gerade noch 13 Prozent der Ludwigshafener Bürger “gewählt” wurde.

Doch neben dieser Sauerei, die als Lehrbuchbeispiel “gelenkter Demokratie” gelten darf, tut sich die rheinland-pfälzische Landespolitik auch an anderen Fronten als Vorreiter einer möglichst wirkungsvollen Diskriminierung und Benachteiligung der AfD hervor – auch und vor allem, weil im März kommenden Jahres Landtagswahlen anstehen und die AfD nach Umfragen ihr Ergebnis von 2021, als sie auf 8,3 Prozent kam, mehr als verdreifachen könnte: Auf Betreiben der Regierungskoalition kündigte der rheinland-pfälzische Landtag bereits vor vier Monaten an, „Verfassungsfeinde“ im eigenen Haus aufzuspüren.

Dumm gelaufen

Gemeint waren damit wissenschaftliche und Büromitarbeiter von AfD-Abgeordneten mit Zugangsberechtigung zu den Parlamentsräumlichkeiten. Dafür wurden im Sommer eine neue Hausordnung und ein neues Abgeordneten- und Fraktionsgesetz verabschiedet, infolge dessen eine ehrabschneidende, vorverurteilende und auf abstrusen Verdachtsmomenten beruhende Art von “Innenrevision” aller Abgeordnetenbüros durchgeführt wurde – natürlich nur zu Lasten der AfD. Die “Überprüfung” wurde nun abgeschlossen – und doch das Resultat fiel so gar nicht aus, wie sich dies die paranoiden Nazijäger von Rot-Gelb-Grün nebst schwarzer Service-Opposition im Mainzer Landtag erhofft hatten: Unter den insgesamt 417 vom Verfassungsschutz, dem Landeskriminalamt und durch Abfragen im Bundeszentralregister durchleuchteten Personen fand sich nicht eine einzige, bei der es auch nur die geringsten Hinweise auf Verfassungsfeindlichkeit gegeben hätte.

Dumm gelaufen; bei weiteren 40 Personen steht die Überprüfung zwar noch aus, doch alles deutet darauf hin, dass selbst die noch so verzweifelte Präjudizierung und “Verzwielichtigung” durch den weisungsgebundenen Landesverfassungsschutz (dessen Witz-“Gutachten” im Falle Pauls immerhin noch zu dessen Kandidaturverlust geführt hatte) nichts am objektiven Befund einer untadeligen Verfassungstreue zu ändern vermochte.

Trotz Fehlalarm sollen Überprüfungen fortgesetzt werden

Auch wenn sich damals mehr das Ausmaß der Halluzination und Projektion des um seine Macht bangenden Parteienkartells bestätigt hat, das die fixe Idee der AfD als “demokratiefeindliche” und “verfassungswidrige”, angeblich “gesichert rechtsextremistische” Partei weiter beschwört, denken die Vertreter von “Unserer Demokratie™” nicht daran, ihre wahnhafte Anti-AfD-Kampagne zu beenden: Um auch künftig „Verfassungsfeinde“ aus dem Parlamentsbetrieb herauszuhalten, beharrt die Koalition darauf, dass solche Überprüfungen künftig „fester Bestandteil“ bei allen Neueinstellungen sein sollen, wie der Landtag mitteilte. So lange, bis das ersehnte Parteiverbotsverfahren auf den Weg gebracht ist, will man die Bekämpfung der Opposition also mit allen Mitteln fortsetzen.

Auslöser dieser Farce, bei der unbescholtene Menschen unter Generalverdacht gestellt werden, waren Berichte des „Bayerischen Rundfunks“ im vergangenen Jahr, wonach in den Reihen der AfD bundesweit angeblich über 100 Mitarbeiter mit Verbindungen in die extremistische Szene identifiziert worden seien; ein famoser Zirkelschluss, denn die Einstufung dieser “rechtsextremen Verbindungen” war von denselben Verfassungsschutzbehörden vorgenommen worden, die dann die betreffenden Mitarbeiter überprüften. Diese Behauptungen dienten in Rheinland-Pfalz dann als dankbarer Vorwand, um als erstes Landesparlament solche Überprüfungen durchzuführen. Wie “demokratisch” dabei verfahren wird, zeigt schon die gesetzliche Regelung, dass die Überprüfungen offiziell zwar nur mit Zustimmung der Betreffenden erfolgen dürfen – doch wenn sie diese verweigern, sind sie ihren Job sofort los.

Fahndung nach Phantom-Nazis überall

Die berserkerhafte Inquisition und Fahndung nach Phantom-Nazis überall und mit allen Mitteln zeigt sich auf allen Ebenen und zeugt von der Verzweiflung der untergehenden Kartellparteien, denen die Wähler in Scharen davonlaufen, weshalb sie vor keinen noch so bizarren Unterstellungen halt machen.Die aktuellste Lüge, die vom Thüringer SPD-Innenminister Georg Maier über die AfD verbreitet wurde, der selbst schon wieder zurückruderte, war die, dass die AfD angeblich ihr Recht auf parlamentarische Anfragen missbrauchen würde, um – natürlich im Auftrag des Kreml – Informationen über kritische Infrastruktur zu erhalten. Diese lächerliche Räuberpistole verfängt einstweilen aber nicht; eine Anfrage des „Handelsblatts“ unter den Länderinnenministern ergab, dass man einen solchen Missbrauch von Anfragen nirgendwo feststellen konnte.

Und sogar im selbsternannten Anti-AfD-Vorkämpferland Rheinland-Pfalz hat man „keine Erkenntnisse“ über ein „Anfrageaufkommen in diesem Bereich“. Ähnliche Rückmeldungen kamen aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen oder Hamburg. Dessen Innensenator Andy Grote konnte sich aber das Geschwurbel nicht verkneifen, die „entscheidende Frage“ sei allerdings schon, „in wessen Interesse die AfD eigentlich arbeitet.” Die wahre Antwort darauf ist für Grote und seine Kollegen sicherlich hochsuspekt: im Interesse Deutschlands – ganz im Gegensatz zu den ausländischen Lobbyisten, NGOs, WHO, EU und der Ukraine hörigen Parteien, die den Ausverkauf dieses Landes vorantreiben.