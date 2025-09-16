Anti-Israel-Protest bei der Vuelta bis zum Abbruch: Feige Veranstalter ducken sich weg

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, zerstörten sie auch den Traum von Gretel Bergmann: Schon früh brach die Jüdin nationale Rekorde in ihrer Disziplin, dem Hochsprung. Doch mit der Machtergreifung änderte sich das, denn die Deutschen untersagten ihr, an Wettkämpfen teilzunehmen. Berufsverbote für Sportler, aber auch für Musiker, Künstler, Schauspieler und andere Professionen sind in doppelter Hinsicht brutal: Einerseits entzieht man dem Betroffenen die wirtschaftliche Existenz, andererseits ihre Passion, ihre Leidenschaft, die ein Teil ihres Sinns des Lebens ist. So bricht eine Diktatur einen Charakter – etwas, das Katrin Sass in „Weißensee“ so beeindruckend wie erdrückend darstellt, als die Staatsmacht einer Sängerin die Bühne nahm.

80 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches scheint sich der Lerneffekt in Grenzen zu halten, und zwar europaweit. Während der dreiwöchigen Landesrundfahrt Vuelta a Espana kam es in Spanien immer wieder zu israelfeindlichen Ausschreitungen. Sogenannte pro-palästinensische Aktivisten erdreisteten sich, das Event mit ihrem infantilen Protest so weit zu stören, dass Etappen verkürzt oder abgebrochen werden mussten, wie zu schlechter Letzt gar die Schlussetappe. Und die Bevölkerung vor Ort? Blieb passiv. Das Land von Franco, knittrigen Putas und (immerhin etwas Positives!) Gazpacho schaute regungslos dabei zu, wie eine Horde wildgewordener Judenfeinde eines der größten und spektakulärsten Radrennen zu einem antisemitischen Schafott machten. Am Ende stand nun der Abbruch der Veranstaltung.

Eine servile, entmenschlichte Bevölkerung lässt es zu

Offensichtlich sind die Serrano-saturierten Spanier willig, die Geschichte „ihrer“ Juden erneut nachzuspielen. Diese hören auf den Namen Sephardim und waren Spaniens glanzvolle jüdische Gemeinschaft, deren Wissen, Handelstalent und Kultur das Land bereicherten, wie keine zweite Volksgruppe – bis der irre Fanatismus katholischer Könige 1492 alles zerstörte. Ferdinand II. und Isabella I zwangen Juden entweder zur Konversion oder in die Diaspora, während die Zurückgebliebenen unter der Inquisition wie vogelfreie Ketzer verfolgt wurden. Spanien war damals dumm genug, sich ganz bewusst seiner klügsten Köpfe zu berauben – und Dummheit scheint auch heute noch bei Spaniens Apparatschiks zur DNA zu gehören.

Anders lässt sich das Verhalten der Organisatoren der Vuelta nicht erklären. Diese drängten das israelische Team Premier Tech, das Wort „Israel“ von ihrem Trikot zu nehmen – was der Rennstall notgedrungen auch tat. Doch damit nicht genug: Laut dem Teambesitzer Sylvan Adams habe ihn der Chef von Unipublic, des Vuelta-Organisators, sogar gebeten, dass sich das israelische Team komplett von der Rundfahrt zurückzieht. „Aber ich habe ihm mitgeteilt, dass ich das nicht tun werde“, sagte Adams gegenüber der “Welt” und führte weiter aus: „Geben wir auf, ist das nicht nur das Ende unseres Teams, sondern auch von allen anderen Teams.“ Dann werde morgen jemand „gegen Teams aus Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder gegen Astana demonstrieren“.

Gaskranke Welt

In welcher gaskranken Welt leben wir, dass das ein Land, das zum Opfer fortgesetzter Terrorüberfälle wurde, eher ein Sportevent verlassen soll, als dass man die Täter daran hindert, nicht noch weitere Opfer zu evozieren? So hat es damals auch angefangen. Auch wenn Franco anders als Hitler keine Juden verfolgte – sein faschistisches Erbe und eine zum Mitläufertum dressierte Bevölkerung knüpfen nahtlos an die dunkle Vergangenheit an. Die Schergen des Caudillo fielen nicht vom Himmel, und Folterknäste, Bespitzelung und Verfolgung wurden nicht einfach herbeigezaubert; nein, es war eine servile, ignorante und entmenschlichte spanische Bevölkerung, die Francisco Franco und die rund 200.000 Menschen, die in der Diktatur ihr Leben ließen, zuließ. Sie haben das Entsetzliche zugelassen. Und auch wenn Judenpogrome und Holocaust damals, zwischen 1936 und 1975, zum faschistischen Alltag nicht dazugehörten, so lassen sie dafür heute, 2025, ebensolche Entsetzlichkeiten zu, indem sie erneut wegsehen.

Und wenn sie doch hinsehen, dann relativieren, sie bis der Arzt kommt: “Beide” Seiten müsse man verstehen, heißt es. Und daher muss man also verstehen, dass spanische LGBTQ-YMCA-Capullos (die noch nie Gaza von innen gesehen haben und das auch gar nicht möchten, weil sie als LGBTQ-YMCA-Maricón dort keine zwei Stunden überleben würden) auf den Straßen Spaniens Rabatz machen und einen sportlichen Wettkampf stören und auf das angebliche Leid der Gazaner aufmerksam zu machen – während sich auf der Vuelta wackere Sportler abquälen. Man hätte von vornherein auf Nulltoleranz setzen und hart durchgreifen müssen – doch die Veranstalter ließen die Krawallmacher gewähren. So lange, bis die Situation derart eskalierte, dass gestern schließlich das Rennen abgebrochen werden musste.

Einmal in ihrem Leben hätten sie Format beweisen können

Diesen Leuten ist nicht mehr zu helfen, so wie vom ganzen sogenannten “Wertewesten” lediglich ein Haufen Excremento übriggeblieben ist. Lassen die Normalen zu, dass die Wahnsinnigen überhand gewinnen, bleiben am Ende nur noch die Wahnsinnigen übrig. Die Spanier trieben die Sephardim in die Diaspora und machten ihr Land, was man heute gerade bei Diaspora-Spanierinnen in Deutschland spürt, merkbar dümmer. Offenbar wirkt dies auch nach Jahrhunderten noch nach. Ansonsten wäre ein solcher volksverhetzender “Protest” wie bei der Vuelta und vor allem ein solches Verhalten der Organisatoren nicht möglich gewesen.

Gretel Bergmanns Rettung war damals, ebenso wie die der Sephardim, die Emigration: In den USA konnte sie ein neues Leben beginnen. Aufgrund Erfahrungen wie diese gründeten sie jüdische Sportvereine wie Makkabi. Diese gaben (und geben) Juden eine letzte Möglichkeit, Sport zu treiben, zu trainieren und ihre Identität als Sportler zu bewahren. Diese Orte waren und sind Inseln der Selbstbehauptung in einer Zeit der systematischen Entrechtung. Es ist eine große Schande, dass nun einem solchen israelischen Verein eben diese Identität und Würde genommen wird – weil die Zuschauer feige schweigen, während ein Radrennen politisch missbraucht wird, und weil ein paar großkopferten wie feigen Organisatoren die cojones fehlen, einmal in ihrem kümmerlichen Leben Format zu beweisen und sich auf die richtigen Seite zu stellen.