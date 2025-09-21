Der “Spiegel” titelt gestern: „Alla Pugatschowa – Die Königin Russlands stellt sich gegen Putin”. Er schreibt: “Alla Pugatschowa, der größte Star der russischen Popszene, positioniert sich in einem langen Interview überraschend klar gegen den Krieg in der Ukraine. Für das heutige Russland ist das ein Schockmoment…” Was für ein Schwachsinn! Die berühmte russische Sängerin ist inzwischen 75 Jahre alt. Sie ist nicht mehr aktiv und lebt außerhalb Russlands, hat ihren Villenpalast in Moskau längst verkauft.

Sie hat unterhält eine bemerkenswerte Beziehung zu einem 27 Jahre jüngeren Mann, Maxim Galkin, der früher ebenfalls eine berühmte Medienpersönlichkeit war. Die beiden sind seit 2001 zusammen, haben zwei Kinder und seit 2011 verheiratet. Also Glück im Privaten. Die beiden Prominenten leben als ihre Antwort auf den Ukrainekrieg seit Anfang 2022 außerhalb Russlands, hatten aber schon früher Immobilen in Lettland und Israel. Heute auch noch im Steuerparadies Zypern.

Von wegen “Schockmoment”

Pugatschowa hat sich bereits 2022 laut und vernehmlich gegen den Ukrainekrieg positioniert – aber interessanterweise nicht gegen Putin selbst. Lediglich indirekt ließ sie damals verlauten, sie sei “früher” ein Bewunderer von ihm gewesen. Insoweit ist hier für die Russen also absolut nichts neu oder gar überraschend an ihren Äußerungen. Pech für die “Bild”-Zeitung für Woke: Also kein „Schockmoment“, lieber “Spiegel”, sondern ein konsistenter und durchgängiger persönlicher Standpunkt.

Dieser ist wohl auch wirtschaftlich motiviert – da Pugatschowa ihr umfangreiches Vermögen bereits vor dem Krieg außer Landes geschafft hatte und vor allem darauf bedacht war, auf keiner westlichen Sanktionsliste zu landen (ihre Aktiva schätzte Forbes bereits im Jahr 2019 auf über 100 Millionen Dollar). Darauf deuten auch mehrere Äußerungen von ihr hin, in denen sie erklärte, sei keine „Agentin“. Ein Vergleich mit Vicky Leandros drängt sich auf – hinkt aber.