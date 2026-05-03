Anti-Trump-Exorzismus in den USA: Linke Verblödung im Endstadium

Dass Donald Trump und die Republikaner bei den am 3. November 2026 stattfindenden Wahlen zum US-Repräsentantenhaus, den sogenannten Midterms, die „große Klatsche“ erhalten werden, von der Anti-MAGA-Medien in den USA und vor allem der deutsche Mainstream sehnlichst träumt, entpuppt sich immer mehr als reines Wunschdenken der Bewohner der Anti-Trump-Blase, die ja schon in der Vergangenheit immer wieder grundfalsch gelegen haben. Wieder einmal ist es ausgerechnet CNN, wo man das genaue Gegenteil herausfand: Erst kürzlich präsentierte der Sender, dass die Democrats bei den Umfragen zu den Midterms nicht etwa vor, sondern mit satten 5 Punkten hinter den Republikanern liegen – und damit im Vergleich zu 2018 – also zum gleichen Zeitraum während Trumps erster Amtszeit – satte 23 Punkte eingebüßt haben.

Damit nicht genug, folgt nun gleich die nächste Hiobsbotschaft: Bei ihrer wichtigen Stammwählergruppe, den schwarzen Amerikanern, verlieren die Demokraten ebenfalls: Gleich 4 Punkte konnten Trump und die Republikaner bei diesen Wählergruppen dazugewinnen. Das „Programm“ der Demokraten, welches unter dem Titel „Trump is bad“ den Wählern verkauft werden soll und ansonsten inhaltlich völlige Leere zeigt, scheint so gar nicht gut anzukommen.

Mit MAKA-Shirt und Dreschflegel

Doch unverdrossen halten die Democrats mit ihren subversiven und Antifa-Unterstützerkreisen an ihrer Hasskampagne gegen Trump fest, auch wenn sie damit große Teile der amerikanischen Bevölkerung gegen sich aufbringen und offensichtlich das genaue Gegenteil bewirken. Gerade diese Woche zeigte sich diese Idiotie erneut, als endverblödete linke Trockenpflaumen vor einer johlenden Gruppe ähnlich wirkender Jammergestalten eine Trump-Puppe verprügelten.

Und um die Idiotie dieses grenzdebilen Treibens noch zu unterstreichen, trägt eine anwesende Oma auch noch ein „MAKA“- Shirt: „Make America Kind Again“ – „Mach Amerika wieder freundlich“ (siehe Beitragsbild oben). Stöcke, Dreschflegel und Schläge statt Argumenten: Das die quasi getanzte Darbietung des vollständigen „Programmes“, mit dem die “DemonRats” die Midterms gewinnen wollen. Viel Spaß dabei!

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