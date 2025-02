Anti-Weidel-Tribunal „Klartext“ im ZDF: Die infamste Propaganda seit den letzten Tagen der DDR

ARD und ZDF liefern mit ihrer immer einseitigeren und dreisteren Anti-AfD-Propaganda mittlerweile täglich neue Argumente für ihre eigene endgültige Abschaffung. Die skandalösen, selbst eingeräumten Enthüllungen über bewusst eingeladene linke Studenten als Studiopublikum, ausgesuchte und wohlplazierte Jubelperser und Vertreter der linken Parteien sowie gezielt in Kamerarichtung hinter AfD-Kandidaten plazierte Aktivisten, die mit Kopfschütteln und ablehnenden Gesten für das passende Framing sorgten, waren anscheinend noch nicht genug: Die gestrige ZDF-Sendung „Klartext“ setzte noch einen drauf. Hier wurden alle Register der Zuschauermanipulation gezogen – mit einem vorher auserkorenen Hauptgegner: AfD-Kandidatin Alice Weidel.

Alleine schon das Format der Sendung selbst spricht Bände über die verrottete und antidemokratisch degenerierte “Debattenkultur“ in diesem Land. Weil sich Robert Habeck a priori geweigert hatte, in einem direkten Schlagabtausch mit Weidel vor die Kamera zu treten, und seine öffentlich-rechtlichen Groupies ihm natürlich zu willen sind und sich dieser Erpressung beugten, war dies nun schon die dritte “Kanzlersendung” ohne Duellcharakter unter Beteiligung Weidels.

Ausgelagerte Drecksarbeit

Diesmal sah das Konzept vor, dass die Spitzenkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD nacheinander in “Einzeldurchgängen” mit Zuschauerfragen konfrontiert werden sollten, anstatt direkt miteinander zu streiten. Schon das diente offenkundig dem Zweck, die Drecksarbeit der Diffamierung der AfD an ein vermeintlich zufällig ausgewähltes Publikum auszulagern, anstatt sie, wie sonst üblich, von anderen Politikern im Verbund mit den jeweiligen Moderatoren niederzubrüllen.

Statt normaler, kurzer Fragen wie bei allen anderen Kandidaten, musste sich die AfD-Chefin vom Studiopublikum und den sich scheinbar zufällig zu Wort meldenden Zuschauern dann auch ganze Statements von ein bis zwei Minuten Länge anhören. So geriet sie etwa mit einer Altenpflegerin aus Georgien aneinander, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die wissen wollte, ob sie nach den Vorstellungen der AfD in Deutschland bleiben könne. Weidel gab ihr die einzig richtige Antwort: Dass sie dann ja über reguläre Arbeitsmigration hätte einreisen können. Darauf schaltete sich Moderator Christian Sievers ein und wies darauf hin, dass die AfD aber doch den Duldungsstatus abschaffen wolle! Weidel wiederholte, dass die Frau willkommen wäre – jedoch nur über den regulären Arbeitsmarkt. „Sie sind ausgebildet, sprechen die Sprache, Sie arbeiten, Sie hätten gar keinen Asylantrag stellen müssen“, so Weidel.

Miese Inszenierung

Dies rief dann den neben ihr sitzenden Arbeitgeber der Frau auf den Plan, der die Gelegenheit nutzte, die AfD-Pläne für den Pflegebereich ohne weitere Ausführungen als „Totalausfall“ zu bezeichnen. Als Weidel ihn aufforderte, er solle einmal das Parteiprogramm lesen, beharrte er auf seinem Standpunkt und wiederholte seine Äußerungen zum dritten Mal – bis Weidel der Kragen platzte und sie ihm vorhielt: „Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht zuhören. Und dass Sie unser Wahlprogramm gar nicht gelesen, sondern das, was Sie eben gesagt haben, auswendig gelernt haben.“ Das Publikum war selbstverständlich empört. Als der Mann Weidel dann seinerseits vorhielt, sie kenne ihr eigenes Wahlprogramm nicht, gab es natürlich sogleich frenetischen Jubel und Applaus.

Was das heimische Fernsehpublikum dabei nicht erfuhr, war, dass hinter diesem scheinbar ungeskripteten spontanen Dialog eine miese Inszenierung stand: Der „Pflegeheimleiter aus Bielefeld“ ist zufällig der Geschäftsführer des Evangelischen Johanneswerks, welches sich nicht nur dezidiert im “Kampf gegen Rechts” (also die AfD) aktivistisch betätigt und „gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzung“ positioniert, sondern im Vorfeld der Sendung auch noch ausdrücklich angekündigt hatte: „Unser Geschäftsführer Bodo de Vries wird in der ZDF-Sendung ‚Klartext‘ AfD-Chefin Alice Weidel mit dem Thema Migration und Pflege konfrontieren und ihr unmissverständlich sagen, dass wir Menschen aus anderen Ländern sehr schätzen und auch dringend brauchen.“

Mehr noch: De Vries ist regelrechter Stammgast beim ÖRR und trat immer wieder als “Experte”, als Testimonial für den Pflegebereich und als Interviewpartner auf, nicht nur beim ZDF. Parteiischer geht es nicht mehr. Unter johlendem Beifall durfte de Vries Weidel dann noch ins Gesicht sagen, er erlebe „keine Wertschätzung von Ihrer Partei, keine Willkommenskultur“; doch die Altenpflege brauche Mitarbeiter, ergo: „wir brauchen mehr Migration, nicht Remigration“. Wieder Applaus. Weidels Zurückweisungen seiner Agitation wurden mit lauten Buhrufen und anderen Unmutsäußerungen bedacht.

Bereits zuvor war Weidel einer nicht minder skrupellosen Inszenierung zum Opfer gefallen: Hier wurde “zufällig” der Zuschauer Christoph Miethke ganz beiläufig als Unternehmer und normaler Durchschnittsbürger als Fragesteller ausgewählt. Miethke sonderte die übliche Leier ab, ausländische Mitarbeiter in Deutschland würden angeblich überlegen, das Land wegen der AfD zu verlassen. Auf Weidels Klarstellung, es gehe bei der Abschiebung nicht um gesetzestreue, arbeitende und steuerzahlende Bürger, sondern ausschließlich um die Unterbindung illegaler Migration, konterte er, seine Mitarbeiter fühlten sich dennoch diskriminiert, gefolgt von der rhetorischen Frage: „Warum wohl?“ Als Weidel ihn mit der Aufforderung blamierte: „Das müssen Sie mir sagen, warum“, erhob sich Gelächter im Publikum, was Weidel mir den Worten: „Das neutrale Publikum…“ kommentierte. Eine weitere Nachfrage Miethkes nahm dann noch einmal eine Minute in Anspruch. Als Weidel bekräftigte, qualifizierte Leute seien willkommen, warf Moderator Sievers hämisch ein: „Eine Art Willkommenskultur, die wir da hören.“

Im Sinne des Programmauftrags des ZDF hätte Sievers besser daran getan, den Zwangsgebührenzahlern und ahnungslosen berieselten Zuschauern daheim, die ernsthaft glaubten, hier eine seriöse repräsentative “Bürgersprechstunde“ mitzuverfolgen, dass Miethke in Wahrheit Geschäftsführer der von den Grünen unterstützten Initiative „Brandenburg zeigt Haltung“ ist – und damit nicht nur politisch alles andere als neutral, sondern dezidierter AfD-Gegner ist. Da hat der “Grünfunk” ZDF wieder ganze Arbeit geleistet: Während sich der gottgleiche Parteiguru Habeck – aus berechtigter Feigheit, mit seinem ökonomischen Analphabetismus gegenüber der promovierten Wirtschaftswissenschaftlerin Weidel gnadenlos unterzugehen – feige einem direkten Dialog verweigert, schicken die Grünen mit ihren ÖRR-Domestiken grüne Wahlkämpfer in der Larve normaler, unpolitischer Bürger ins Rennen. Das gilt auch für den letzten Studiogast, Judith Wolff, ein Mitglied des EU-Jugendparlaments, die in einem als “Frage“ getarnten Monolog Weidel die EU-Politik der AfD um die Ohren zu schlagen versuchte. Hier fehlte dann natürlich jeder Hinweis darauf, dass sie zuvor Praktikantin bei einem grünen Landtagsabgeordneten in Bayern gewesen war.

Wie verlogen sich diese ganze Inszenierung ausnahm, die sich hinter den Verrenkungen des DDR-Fernsehens in den letzten Monaten vor der Wende nicht mehr zu verstecken braucht, wurde schon dadurch unterstrichen, dass die Moderatoren Karten mit Bildern der Studiogäste bei sich trugen, damit sie auch ja „zufällig“ die richtigen auswählten, die sich “spontan” – also an den abgesprochenen Stellen – zu Wort meldeten:

Und auch diesmal war das Studiopublikum natürlich wieder so platziert, dass Weidel von linken Gästen eingerahmt war, die in Gestik und Mimik ihr Missfallen für die Kamera ausdrücken durften. Die ganze Sendung war ein weiterer Tiefpunkt in Sachen Journalismus-Simulation. Man kann nicht müde werden es zu betonen: Hier ist nichts mehr reformierter. Die Wahlkampfsendungen 2025 sind der ultimative Beweis, dass ARD und ZDF endlich und vollständig abgeschafft werden müssen – weil sie ihren Programmauftrag, auf dessen Grundlage den Bürgern dieses Landes jedes Jahr fast zehn Milliarden Euro Gebühren abgepresst werden, auf gerade kriminelle Weise missachten. Mit welcher Dreistigkeit hier Propaganda betrieben wird, ist ein Skandal und der Sumpf dieses Aktivistenfernsehens muss trockengelegt werden, wenn dieses Land jemals wieder zu Demokratie und Freiheit zurückkehren will.