Antidemokratenpresse: „Süddeutsche“ & Co. bejubeln Willkür-Ausschluss von Ludwigshafener AfD-OB-Kandidat

Der AfD-Politiker Joachim Paul hat, wie angekündigt, juristische Schritte gegen seinen skandalösen Ausschluss von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen eingeleitet. Beim Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße stellte er einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der Beschluss des Wahlausschusses aufhebt. Dieser hatte bundesweit für Fassungslosigkeit gesorgt. Der Ausschuss, dem die scheidende Oberbürgermeisterin Jutta Steinbruck vorsteht, die bis 2023 der SPD angehörte, hatte diese Woche entschieden, dass Paul wegen angeblicher Zweifel an dessen Verfassungstreue nicht bei der Wahl antreten dürfe – und damit den laut Umfragen aussichtsreichsten Einzelkandidaten mal in einem beispiellosen rechtsstaatswidrigen Vorgang mal eben willkürlich weggecancelt.

Grundlage der Entscheidung war dabei wieder einmal eine als „Gutachten“ deklarierte absurd oberflächliche Social-Media-Blütenlese des Verfassungsschutzes, in diesem Fall des Landesamtes für Verfassungsschutz, das man beim rheinland-pfälzischen Innenministerium eingeholt hatte. Nach bewährtem Muster wurden darin öffentlich zugängliche, völlig harmlose und legitime Aussagen Pauls weit unterhalb jeder noch so niederschwelliug anzusetzenden Strafbarkeitsgrenze zusammengetragen – unter anderem ein Text über das Nibelungenlied, aus denen man dann mit an Lächerlichkeit kaum noch zu überbietenden Verrenkungen die zweifelhafte Verfassungstreue eines völlig unbescholtenen Mannes herbeikonstruierte, der auch noch seit neun Jahren im Mainzer Landtag sitzt.

“Endlich!”

Der Staatsrechtsprofessor Volker Boehme-Neßler hatte dies heftig kritisiert und forderte, man endlich aufhören, „mit juristischen Tricksereien politische Gegner aus dem Weg zu räumen“. Das vorliegende Material sei „sehr, sehr dünn“ und reiche nicht im Ansatz für einen Wahlausschluss aus. Dies ist auch jedem Beobachter – und wahrscheinlich auch jenen, die diese Entscheidung getroffen haben – völlig klar. Von der linken Mainstream-Journaille kommt jedoch Beifall dafür. Detlev Esslinger, seines Zeichens Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“, jubelte in entlarvender Offenheit: „Endlich nutzt ein Gremium mal eines der Instrumente, die die Demokratie für den Kampf gegen ihre Feinde bereithält. Ein Paragraf in der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung ist genau dafür da, einen Hetzer wie Joachim Paul gar nicht erst in die Nähe der Macht kommen zu lassen.”

Man beachte hier das verräterische Wort “endlich” – denn diese Sorte “Journalisten” kann es gar nicht abwarten, dass Andersdenkende und Oppositionelle mit autoritären staatlichen Willkürhandlungen “endlich” kaltgestellt werden, da man ihnen argumentativ-inhaltlich und demokratisch nicht beikommen kann. Dass substanziell geschweige denn juristisch nicht das Allergeringste gegen Paul vorliegt, stört Esslinger offensichtlich nicht – ebenso wenig wie ihn interessiert, dass der Entzug des passiven Wahlrechts eigentlich extrem hohe juristische Hürden vorsieht, die früher nicht einmal bei realen Rechtsextremen wie Gerhard Frey oder Franz Schönhuber Anwendung fanden. Doch in der Demokratiesimulation, zu der dieser Linksstaat herabgesunken ist, gibt es keine Skrupel und keine Vorbehalte mehr gegen die Aushöhlung von Grundgesetz und Abräumen von Grundrechten durch die, die beides zu schützen vergeben.