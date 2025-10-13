Antifa-Angriffe auf Besucher bei Landesparteitag der Berliner AfD

Am Wochenende begann der Landesparteitag der AfD im brandenburgischen Jüterbog, der vor allem von der Aufstellungsversammlung für die Liste zur Abgeordnetenwahl geprägt war. Bereits im Vorfeld kam es bei der Anreise der Teilnehmer zu heftigen linksextremen Protesten, die versuchten den Parteitag zu verhindern. Im Großen und Ganzen erfolgreich war die Polizei bemüht, die Zugänge für die Parteimitglieder und die Presse zu der Veranstaltungshalle freizuhalten. So konnten meine Begleiter und ich unter an diesem Aufzug zu Fuß vorbeigehen:

Die Polizei hielt uns dabei allerdings auf sicherem Abstand – wohl wissend um die extreme Gewaltbereitschaft der Linksextremen, die aus dem weiteren Umland und vor allem aus Berlin hierhergekarrt worden waren. Trotz des massiven Aufgebots an Sicherheitskräften kam es am Rande der Proteste zu einem tätlichen Angriff der Antifa auf AfD-Mitglieder; Thorsten Weiß, Mitglied des Abgeordnetenhauses und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD, teilte dazu Videoaufnahmen mit dem Kommentar: „Beim heutigen Landesparteitag der Berliner AfD wurden Parteimitglieder von der Antifa bedrängt und angegriffen. Die Polizei war offenbar völlig überfordert. Mittendrin der Grünen Abgeordnete Ario Mirzaie. Die Antifa gehört endlich verboten!“

Kristin Brinker mit 92 Prozent erneut Spitzenkandidatin

Mit leichter Verzögerung konnte der Parteitag dann beginnen. Als einer der Ehrengäste war Tino Chrupalla angereist, der betonte, dass „auch Bürger mit Migrationsgeschichte zu Deutschland gehören, auch zu Berlin.“ Und weiter: „Sie dürfen, wir wir auch, ihr Erbe pflegen, ohne dass sie schlechte Bürger wären. Bürger mit Migrationsgeschichte leiden nämlich unter schädlicher Zuwanderung genauso wie wir, und sie gehören zu unserer Partei, sie gehören zu unseren Wählern und haben ein Anrecht Politik mit uns in diesem Land zu gestalten!” Unter großem Applaus wurde anschließend mit 92 Prozent Berlins AfD-Landeschefin Kristin Brinker erneut zur Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Abgeordnetenhauswahl 2026 gewählt.

