Antifa: Die Gruppe, die es „nicht gibt“

Komisch, nicht? Wer sich selbst „Antifa“ nennt, erklärt gern: Wir sind keine Organisation, wir sind eine Einstellung! Ein Lebensgefühl, ein moralischer Imperativ! Und wer gegen uns ist, ist – logisch – Faschist. Der Trick ist elegant, aber durchschaubar: Eine selbst erklärte „Haltung“ soll außerhalb jeder Kritik und staatlicher Verfolgung, zum Beispiel durch ein Verbot, stehen. Wer die Antifa und ihre Taten kritisiert, wird zum Feind, zum „Faschisten“ erklärt. „Wer gegen Antifaschismus ist, ist Faschist.“ „Nur Faschisten sind gegen Antifaschismus.“ Das ist kein Argument, das ist ein Zirkelschluss. Unfassbar, dass überhaupt jemand darauf hereinfällt.

Natürlich kann Antifaschismus eine Haltung sein. Aber die Antifa, wie sie in Deutschland konkret auftritt, ist mehr als ein Gefühl: Es gibt Gruppen, Räume, Strukturen, Kassen, Kanäle, Aktionspläne. Da werden Demos mobilisiert, Vorträge gesprengt, Gegner markiert, Adresslisten veröffentlicht, Wirte bedroht, Aufrufe zur Bekämpfung konkreter Personen geteilt, Menschen attackiert. Wer Webseiten, Facebook-Seiten und Gruppen betreibt, wer seiner angeblich inexistenten Gruppe Namen gibt wie etwa „Kurfürstlich Kurpfälzische Antifa“, wer Treffpunkte organisiert, Busse anmietet, um seine Mitglieder zu Demos zu karren, wer Spenden sammelt und Einsätze koordiniert, der existiert ganz real – und ist rechtlich auch greifbar.

Der semantische Schutzschild

Wer zudem Mitmenschen als Nazi oder Faschist brandmarkt, tut dies, um ihn zu entmenschlichen und um alle Taten gegen diesen moralisch zu rechtfertigen – von der sozialen Vernichtung bis hin zum Mord. All dies wird von einem moralisch selbsterhöhenden Standpunkt aus propagiert. Schließlich soll mit „#niewiederistjetzt“ die Dringlichkeit und Härte des Kampfes gegen den Faschismus noch zusätzlich aufgeladen werden. Der Satz „Uns gibt es nicht“ ist eine Nebelkerze, um Verantwortung zu vermeiden.

In einem Rechtsstaat sind viele von den genannten Dingen strafbar. Allzu oft kommen die “Antifaschisten” mit allem durch. Selbst in den höchsten Entscheiderebenen finden sich viele, die sich zum Antifaschismus bekennen. Sie tun dies undifferenziert und werten damit sehenden Auges die Aktivisten auf, die bis zum Äußersten gehen. Sie tun dies bis hin zu Besuchen von mutmaßlichen Hammerschlägern in Ungarn. Und wer das im Bundestag anspricht, bekommt es mit Julia Klöckner zu tun, die nicht möchte, dass Mitglieder des Bundestages in die Nähe von Gewalttätern gerückt werden. Dabei rücken diese sich selbst solidarisch in diese Nähe – mit Aufwartungen bei Verbrechern, zu dem sie niemand gezwungen hat.

Methoden, nicht Etiketten

Entscheidend ist nicht, wie man sich nennt, sondern wie man handelt. Und genau hier liegt die unbequeme Wahrheit: In der Vorgehensweise ähnelt die Antifa genau dem, was sie vorgibt zu bekämpfen. Gewalt wird als Mittel der Politik eingesetzt: Faust statt Argument. Einschüchterung und soziale Ächtung ersetzen Debatten – wer widerspricht, wird zur Unperson erklärt. Straßenhoheit wird über den Diskurs gestellt – Veranstaltungen werden blockiert, Säle gestürmt, Gegner gejagt. Menschen werden auf ein Feindbild reduziert, gegen das „alles erlaubt“ ist. Und das Kollektiv zählt mehr als das Individuum, das nur solange Wert hat, wie es der „guten Sache“ dient. Von wegen “antifaschistische Methoden”; das sind lupenrein faschistische Methoden. Wer so agiert, ist nicht gegen Faschismus –er lebt ihn vor.

Dass selbst die Farben der Fahne – schwarz, weiß, rot – dieselben sind wie die der Faschisten des Dritten Reiches, muss nicht als Zufall, sondern kann auch als Kontinuität und Verstetigung gesehen werden. Offenbar hat Ignazio Silone mit der ihm zugeschriebenen Prophezeiung einen Volltreffer gelandet: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Faschismus.‘ Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus.‘“

Was der Rechtsstaat tun kann – und muss

Ein Rechtsstaat lässt sich von Wortspielen nicht beeindrucken. Er verfolgt Taten, nicht Etiketten. Brandstiftung, Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung – das Strafgesetzbuch kennt keine Ausnahme für „richtige“ Gesinnungen. Täter müssen ermittelt, Beweise gesichert, Verfahren geführt und Strafen vollstreckt werden. Wo Netzwerke, Vereine, Kulturzentren, „Wohnprojekte“ oder Fördervereine als Operationsbasis dienen, greifen Polizei- und Verfassungsschutzgesetze: Kommunikation, Finanzen, Personal, Logistik – alles ist analysierbar und gerichtsfest dokumentierbar. Wer extremistische Aktivitäten organisiert oder Gewalt legitimiert, kann verboten werden. Gemeinnützigkeit ist kein Blankoscheck; sie setzt Rechts- und Verfassungstreue voraus. Öffentliche Mittel dürfen nicht in Gewaltstrukturen fließen.

Bei Versammlungen gelten gleiche Regeln für alle: Auflagen müssen eingehalten, Vermummungsverbot durchgesetzt, Pyrotechnik geahndet werden. Wer regelmäßig Veranstaltungen sprengt, trägt die Kosten seiner Rechtsbrüche – nicht die Allgemeinheit. Universitäten, kommunale Säle, Parteibüros, Kneipen – überall gilt Hausrecht und Rechtssicherheit. Der Staat schützt die Versammlungsfreiheit aller, auch derer, die der Antifa nicht gefallen. Das ist kein „Durchgreifen“, das ist Verfassung in Aktion. Eine Gruppe, die behauptet, es gebe sie nicht, aber Plakate druckt, Kassen führt und Einsätze koordiniert, darf genau so genannt werden: als Netzwerk mit Akteuren und Verantwortung. Sprache schafft Klarheit – und entzieht der Nebelkerze die Wirkung.

Kein Freifahrtschein durch moralische Selbsterhöhung

Wer Antifa-Methoden kritisiert, ist nicht automatisch Faschist – so wenig wie jemand Kriegstreiber ist, der den Pazifismus kritisiert. Das moralische Etikett ersetzt nicht die Rechtslage. Demokratie lebt von Widerspruch, Minderheitenschutz und der gleichen Geltung des Rechts für jeden. Wer Kritik mit der Keule „Faschist!“ verbietet, handelt nicht demokratisch, sondern autoritär.

Das Gewaltbereite, Kollektivistische, Totalitäre, ihr insgesamt fragwürdiges Gebaren versucht die Antifa, hinter einem Wort und einem gefährlichen, die Gesellschaft spaltenden Zirkelschluss zu verstecken. Der Rechtsstaat muss dahinter sehen und endlich handeln. Er sieht, was ist: konkrete Taten, konkrete Strukturen, konkrete Schäden. Und er hat die Mittel, darauf zu reagieren – nüchtern, rechtsstaatlich, wirksam. Antifaschismus als Haltung kann man teilen oder nicht. Antifa-Methoden aber verdienen weder Bewunderung noch Immunität. Wer Gewalt, Einschüchterung und Feindbildlogik kultiviert, stellt sich selbst außerhalb der demokratischen Debatte – und aufs Terrain jener, die er zu bekämpfen vorgibt. Wer tatsächlich nie wieder in einem kollektivistischen Alptraum wie 1933 landen möchte, der findet sich bei der AfD.

Die Autorin ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland.