Antifa-Filz um SPD-Landtagspräsident Hering: Im rheinland-pfälzischen Wahlkampf läuft die AfD-Verunglimpfung auf Hochtouren

Nachdem sie jahrzehntelang in Rheinland-Pfalz geherrscht, sich das ganze Land unter den Nagel gerissen und Schlüsselpositionen mit ihren Apparatschiks und Kostgängern durchsetzt hat, muss die SPD bei der Landtagswahl am 22. März erstmals seit langer Zeit um ihren Machterhalt fürchten. Um sich an den Futtertrögen zu halten, wird der allgegenwärtige Kampf gegen den rechten Popanz, natürlich vor allem gegen die AfD, nun noch intensiver und brutaler geführt – und auch die unseligen linken NGOs spielen dabei wieder die ihnen zugedachte Rolle, für die der Linksstaat sie mit Steuergeld mästet, damit sie jene outgesourcte Drecksarbeit für ihn erledigen, die ihm selbst gesetzlich verboten ist.

Zu den Nutznießern dieses perversen Systems gehört auch der 2016 gegründete Antifa-Verein Demos e.V., der im Westerwald sitzt und sich der besonderen Gunst von SPD-Landtagspräsident Hendrik Hering erfreut. Offiziell hat der Verein sich natürlich der “Förderung der Demokratie” verschrieben; diese Fassade ist die Voraussetzung für staatliche Förderung. Tatsächlich unterhält er jedoch engste Verbindungen in die linksradikale Szene und bekämpft Andersdenkende in bewährter linker Manier – nämlich mit Einschüchterung, Drohung, Verleumdung und Gewalt. Die Vorstandsmitglieder, darunter ein Mitglied der „Omas gegen Rechts“, kommen aus dem Gewerkschaftsmilieu oder haben andere Verbindungen in altgewachsene linke Kreise.

„Hammerbande“-Verteidiger als Alias-Vereinsanschrift

Eine AfD-Anfrage an das Land Rheinland-Pfalz ergab, dass der Verein in der Vergangenheit mit 31.000 Euro an Steuergeldern aus dem Förderprogramm „Demokratie vor Ort“ subventioniert wurde, und das Innenministerium außerdem 2019 für das Projekt „Jetzt reicht es! Effizient gegen Rechtsaußen“ 1.720 Euro zahlte. Die AfD will sich auf kommunaler und auf Landesebene für Aufklärung einsetzen, wie und wofür diese Gelder konkret verwendet wurden und welche Summen außerdem noch an den Verein geflossen sind. Im Impressum des Vereins ist lediglich eine Postfachanschrift sowie die Adresse einer Kieler (!) Anwaltskanzlei angegeben – zufällig derselben, die die linksextreme „Hammerbanden“-Terroristin Lina Engel verteidigt. Mitglieder des Vereins tauchen immer wieder bei AfD-Veranstaltungen auf, um angeblich zu demonstrieren, in Wahrheit jedoch zu stören.

Außerdem fotografieren sie die Teilnehmer und Besucher, darunter auch sich informierende Bürger, agitieren mit Schmähparolen und Drohungen gegen die AfD und setzen sich trickreich dafür ein, dass der Partei keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. So wird etwa gegen die alteingesessene Handwerkerfamilie Wollenweber in der Ortschaft Höhn eine massive Hetzkampagne gefahren, weil die Eltern Mitglieder des AfD-Kreisverbandes sind, der Sohn Kreisvorsitzender der AfD Westerwald ist und zudem noch für den Landtag kandidiert. Dass Wollenweber dabei auch noch als lokaler Konkurrent von SPD-Landtagspräsident Hendrik Hering antritt, macht dessen Unterstützung für die Demos noch brisanter.

Hetze gegen Familie von Westerwälder AfD-Landtagskandidat

Der Familie wird nun faktenfrei vorgeworfen, in Höhn einen „rechtsextremen Hotspot“ zu etablieren; sie wird immer wieder öffentlich bloßgestellt, aufgewiegelte Linke pöbelten sogar die Kinder auf der Straße an, und es wird zu Boykottaufrufen gegen ihre Tankstelle und die angeschlossene Autowerkstatt aufgerufen. Bezeichnenderweise hat die CDU-Ortsbürgermeisterin Karin Mohr offenbar keine Einwände dagegen oder irgendwelche Probleme damit, dass völlig unbescholtene Mitglieder und steuerzahlender Mittelständler ihrer Gemeinde von professionellen linken Hetzern eingeschüchtert und mit Schmutz überzogen werden. Diese abartigen Zustände zeigen, wie überall in Deutschland linke Organisationen, die mit dem Steuergeld der Bürger gefüttert werden, regelrechte Vernichtungskampagnen gegen die Opposition und Andersdenkende betreiben. Sie handeln damit im Sinne und Interesse der Altparteien, die den demokratischen Prozess mit totalitären Methoden zerstören und sich dabei auch noch als Musterdemokraten aufspielen.

Das NGO-Unwesen ist mittlerweile zum Rückgrat des gescheiterten Machtkartells geworden, das sich nur noch mit solchen Methoden an der Macht hält: Laut aktuellen Umfragen liegt die SPD in Rheinland-Pfalz mit 22,7 Prozent auf Platz zwei; auf dem nunmehr ersten Platz liegt die CDU mit 28,3 Prozent. Die AfD sitzt beiden als Drittplatzierte mit 20,4 Prozent im Nacken – Tendenz steigend, obwohl (oder gerade weil) in Rheinland-Pfalz ihre antidemokratische Diskriminierung auf die Spitze getrieben wurde – mit den Ausschluss des AfD-Kandidaten Joachim Pauls von der Ludwigshafener OB-Wahl 2025, aber dem vom LandesInnenministerium dekretierten Entzug des passiven Wahlrechts für AfD-Kommunalpolitiker. Es steht zu befürchten, dass dieses Milieu noch skrupelloser um sich schlagen und seine linken Kettenhunde im ganzen Land erst recht von der Leine lassen wird. Dabei sind diese politmafiösen Machenschaften längst ein Fall für die Staatsanwaltschaft.