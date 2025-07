Antifaschismus und Antirassismus: Was Woke darunter verstehen

“Antifaschismus” bedeutet konsequentes Eintreten gegen Ungleichheit in der Gesellschaft. Antifaschismus ist für woke Aktivisten weit mehr als die Bekämpfung von militantem Rechtsextremismus. Woke Antifaschisten gehen davon aus, dass „Faschismus“ alles ist, was Unterdrückung und Ungleichheit aufrechterhält. Diese antifaschistische Sicht gegen „Faschismus“ richtet sich dabei auch gegen den Kapitalismus. Alles, was Menschen dazu bringt, ihre Unterdrückung freiwillig zu akzeptieren, gilt als Bestandteil des „Faschismus“. Diese Antifaschisten kämpfen gegen eine vermeintlich neoliberale Gesellschaft, in der die Menschen zu marktkompatiblen Konsumenten geformt würden.

Dabei gelten liberale und konservative Vorstellungen zu Privateigentum als faschistoid: Dominanten Gruppen werde durch Privateigentum ein besonderer Zugang zu Ressourcen gewährt, von dem alle anderen ausgeschlossen werden. Da die Polizei das Recht auf Privateigentum und die dazugehörige gesellschaftliche Ordnung sichert, gilt sie als besonders faschistoide Institution. Der woke Antifaschismus kämpft für eine neue gesellschaftliche Ordnung, die die Befreiung der Menschheit verspricht. Wer den antifaschistischen Aktivismus im Weg steht, darf auch mit repressiven Mitteln bekämpft werden.

“Weiß” ist besonders problematisch

Kommen wir zum Begriff “Antirassismus”. Das Gegenteil von „rassistisch“ ist nicht „nicht rassistisch“. Es ist „antirassistisch“. Ein Antirassist ist in der Lage, Rassismus jederzeit zu entlarven und zu bekämpfen. Der Antirassismus spiegelt die woke Sichtweise auf Rassismus wider: Rassismus existiert in antirassistischer Sichtweise immer und überall; Rassismus gilt als systemimmanent. Das Ziel des Antirassismus ist eine Utopie der „Sozialen Gerechtigkeit“: Soziale Gerechtigkeit bedeutet sozialistische Ergebnisgleichheit zwischen Gruppen mittels kollektiver Umverteilung (siehe Gleichstellung und Teilhabe). Jede statistische Ungleichheit zugunsten bestimmter privilegierter Gruppen gilt als Beweis für Rassismus.

Für dieses Ziel wird Aktivismus beziehungsweise „Praxis“ auf Grundlage der Kritischen-Rasse-Theorie (CRT, Critical Race Theory) betrieben: Mithilfe von kritischem Bewusstsein soll der Rassismus sichtbar gemacht werden und systemische Machtstrukturen bekämpft werden. Antirassistisches Engagement ist für sogenannte Allies verpflichtend: Wer sich zu passiv verhält, macht sich einer indirekten Form des Rassismus schuldig. Es gibt nur die binären Kategorien “Rassist” oder “Antirassist”, eine neutrale Kategorie „nicht rassistisch“ gibt es aus woker Sicht nicht. Neutralität gilt als Passivität und Passivität gilt als Maske für Rassismus. In der woken Sichtweise ist die soziale Kategorie „weiß“ besonders problematisch: Als „weiß“ gilt alles, was angeblich das System unterstützt. Durch “Kritisches Weißsein” soll man erkennen, wie man sich weniger „weiß“ verhalten kann. Alle weißen Menschen gelten als privilegiert, weil sie (unabhängig von ihrer individuellen Situation) einen besseren Zugang zu Privilegien haben, die ihnen durch das System verliehen werden.

Der obige Beitrag ist ein Auszug aus dem vom Autor als Buch veröffentlichten, dieses Jahr erschienenen “Lexikon der Wokeness”, einem unbedingt lesenswerten bitterbösen Verzeichnis des grassierenden sprachlichen Wahnsinns unserer Zeit, nüchtern verfasst, doch voll subtilem Sarkasmus. Der Artikel oben umfasst die Lexikoneinträge “Antifaschismus” und ”Antirassmus”.