Antimerikanistische Ostern und deutscher Selbsthass: Todeswünsche für US-Piloten, Jubel über Industrieflucht in die USA

Im Netz schäumen mal wieder Hass und Häme über die bösen USA, nicht nur von den üblichen linken Amerikahassern, sondern zunehmend auch von ihren rechten und angeblich “alternativen” Pendants. Nach dem angeblichen Abschuss (?) eines US-Kampfjets über dem Iran konnten sich die beiden Piloten bekanntlich mit dem Schleudersitz retten, einer von ihnen wurde relativ zeitnah durch eine Rettungsmission gefunden und in Sicherheit gebracht, der zweite Pilot galt zunächst als vermisst, worauf die iranische Führung ein Kopfgeld von 60.000 US-Dollar auf ihn aussetzte. Die eingesetzten Hubschrauber hatten sich vor dem Zwischenfall allerdings unbehelligt auf iranischem Territorium bewegt.

Und die Reaktion auf diese Meldung? Auf X jubelten zahlreiche – auch deutsche – User. Die Freude kulminierte sodann auch noch in Todeswünschen, als die Nachricht verbreitet wurde, die Iraner hätten den Piloten gefasst. Die Freude über einen bevorstehenden Schauprozess zur Demütigung des US-Militärs und anschließende Hinrichtung des Airforce-Mannes währte allerdings nur kurz: Offizielle Stellen meldeten, dass auch er gefunden wurde und gerettet werden konnte. Dumm gelaufen, waren zu diesem Zeitpunkt doch schon zahlreiche Deepfakes im Netz kursiert, die die angebliche Vernehmung des Piloten durch die Revolutionsgarden zeigen sollten. Wie verkommen kann man eigentlich sein? In Deutschland ist diese geifernde Häme inzwischen sogar Staatsräson. Was immer dort irgendwie geeignet scheint, um die Trump-Administration in ein schlechtes Licht zu rücken, wird ausgeschlachtet.

Deutsche Botschaft jubelt

Gleichzeitig jedoch entblödet sich die deutsche Botschaft nicht, hochoffiziell die weitere Deindustrialisierung Deutschlands zu zelebrieren – obwohl die Wirtschaftsflucht ausgerechnet in Richtung des verhassten “Trump-Reiches” zunimmt. Im Gegenteil: Man freut sich auch noch ein Loch in den Bauch, dass deutsche Standorte und Arbeitsplätze verschwinden und in den USA neu entstehen; das ist dann natürlich wieder ein Beweis für die engen transatlantischen Beziehungen.

So schreibt die deutsche Auslandsvertretung in Washington wörtlich: „Der heutige Tag markiert einen konkreten Meilenstein in der deutsch-amerikanischen Wirtschaftspartnerschaft! Das neue Zentrum für Schienenfahrzeugfertigung und -wartung von Siemens Mobility in Lexington, North Carolina, ist offiziell eröffnet. Projekte wie dieses verdeutlichen, warum die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen von Bedeutung sind: 220 Millionen US-Dollar Investition in die amerikanische Infrastruktur, mehr als 500 qualifizierte Arbeitsplätze für lokale Arbeitskräfte bis zum Jahr 2028 sowie gestärkte Lieferketten, die Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks zugutekommen. Der Verkehrsreferent unserer Botschaft nahm an der heutigen Eröffnungsfeier teil. Starke Wirtschaftspartnerschaften machen nicht nur auf dem Papier eine gute Figur – sie schaffen Produktionsstätten, eröffnen berufliche Perspektiven und stärken die lokalen Gemeinschaften.“

Siemens baut in Deutschland also massiv Arbeitsplätze ab, investiert in den „autoritär geführten“ USA – und die deutsche Regierung feiert das. Auf Abstand gehen, wo eigentlich gemeinsames Handeln notwendig wäre – in der militärischen Niederringung eines terroristischen Mullah-Regimes – und dort applaudieren, wo eigentlich wirtschaftliche Eigeninteressen Deutschlands im Vordergrund stehen müssten: Sowas muss man auch erstmal erstmal hinkriegen. Chapeau!

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.