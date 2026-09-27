Antisemitismus und Islamismus-Verharmlosung: Im Tunnel

Seit Jahren warnen Israelis und arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate gleichermaßen vor dem politischen Islamismus. Nicht aus irgendwelchen europäischen Seminarräumen heraus, sondern aus der Region, die dessen bitteren Folgen aus nächster Nähe kennt. Die Emirate haben die Muslimbruderschaft längst als Sicherheitsproblem erkannt und behandelt – und sie warnen ausdrücklich vor ihrer ideologischen und institutionellen Ausbreitung in Europa.

Im Europäischen Parlament wurde immer wieder, auch 2026 wieder, genau darüber diskutiert. Israel weist ebenfalls seit Jahren auf Netzwerke und Strukturen hin, die mit Muslimbruderschaft und Hamas verbunden sind. Und inzwischen beschäftigen sich auch europäische Sicherheitsbehörden und Institutionen ernsthaft damit. Doch was tut Europa? Es brauchte offenbar erst die Realität vor der eigenen Haustür, sprich: die Masseneinwanderung auch von unzähligen Islamisten, um überhaupt hinzusehen.

Bemerkenswertes System

Die bemerkenswerte “Leistung” der selbsternannten Fortschrittswächter bestand lange darin, nicht den Islamismus zu bekämpfen, sondern diejenigen, die davor warnten. Wer auf Islamismus hinwies, war „islamophob“, wer ihn hingegen verharmloste, galt als “differenziert”. Wer vor politischen Netzwerken warnte, war „rechts“. Wer diese Netzwerke verteidigte, war „zivilgesellschaftlich“. Ein bemerkenswertes System.

Werbung

Nicht das Problem wurde also bekämpft, sondern derjenige, der das Problem benannte. Während Israel und Staaten wie die Emirate aus leidvoller Erfahrung warnten, erklärte ein Teil der europäischen Linken lieber den Warner zum eigentlichen Problem. Die Realität hat diese intellektuelle Verrenkung inzwischen eingeholt; bloß sitzen viele noch immer mit verbundenen Augen im Zug und diskutieren darüber, ob der Tunnel, in den er rast, vielleicht doch nur eine gesellschaftliche Konstruktion ist.