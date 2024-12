Anton Hofreiter und das Furzen der Kühe

Im Elitenkino läuft nun schon länger ein schräger “Aufklärungsfilm” in Dauerschleife, ein Mehrteiler. Teils werden dabei Bücher verfilmt – oder es werden welche dem großen Drama hinterhergeschrieben. Als Vorfilm werden Spots über eine Menschheit im akuten Geschlechterwandel gezeigt. So wird die Zukunft im Gesamtpaket dramatisiert, während die Gegenwart in die Luft gesprengt wird. Geschlechter sind endlich als “soziale” (Fehl-)“Konstruktion” erkannt, die klassische Familie wurde als Hort der “Rechten” entlarvt. Was bleibt, soll politisch korrekte Massenhaltung werden. Bunt, schrill, vielfarbig und mit mehr oder weniger Körperöffnungen für alle sexuellen Beliebigkeiten ausgestattet, ist der neue Homunculus sapiens ein serielles Nichts. Denn so retten wir die Welt als kollektives Unikum, bald dabei noch in kleinste Wohnquader eingepfercht. Die Elite grinst hinter hohen Mauern, hocherfreut, dass ihre Drehbücher sich so leicht und effizient umsetzen lassen.

Doch Achtung, jetzt kommt der Hauptfilm: Das große Weltendrama! Ein neues Genre: Der Klimafilm, die nächste Folge. Politische Science fiction. Nun ein neues Epos zum Klimathema: “Wenn Killerkühe mit ihrem Furzen und Rülpsen das Weltall erschüttern.” In den Hauptrollen tausende Kühe beziehungsweise Rinder auf dem ganzen Erdball, rollende und grollende Monsterfurze und ein unerschrockener Hippie im Retrolook der 1970er Jahre: Der Furzexorzist Anton Furzreiter, äh, sorry, Hofreiter.

Gestank wie das wahre Leben

Einschlägige Genrefilm-Gazetten loben den gelungenen, dichten Methan-Gestank dieses Streifens, das authentische Rülpsen in Mult-Stereo sowie die sorgenvollen Furzfalten des Hauptdarstellers, dessen herausragende Widersprüchlichkeit hervorragend filmisch eingefangen wurde. Viel Humor bietet der Film, bei dem schon mal wie zufällig, aus der Ferne “Ich bin der Anton aus Tirol” über eine vollgeschissene Kuhwiese schallt und die Kuhfladen dazu rhythnisch hüpfen. “Der Film hat echt mal Gestank, da stinkt das wahre Leben”, meint etwa ein Bauer, der in dritter Generation Methan anbaut.

Doch schauen wir in eine aufgeregte Gestankpresse, die das Epos beschreibt: 13,6 Kilo CO2 für ein Kilo Rindfleisch, warnen die Rülpsmahner der „taz“ und klären auf: „Ist das gefährlichste Tier der Welt also die Kuh? Auf jeden Fall kommt der hohe Anteil der Landwirtschaft an den Methanemissionen vor allem durch die Viehhaltung – und da wiederum nahezu ausschließlich durch die Rinder. Grundsätzlich entsteht das Treibhausgas aber auch bei der Verdauung anderer Wiederkäuer wie Schafen und Ziegen.“ Rumms. Da soll sich jetzt keine kackende Kuh mehr so einfach rausreden! In flagranti erwischt! Linke Furzaufklärer in den Schulen, die zwar selber dank Ideologie selber kaum noch lesen und schreiben können, klären die Jugend auf und begleiten alle Erstwähler bis in die Wahlkabinen, um ihnen dort das Ankreuzfeld für die Grünen zu zeigen und ihre Wahl überwachen.

Furzen als Beitrag zum mörderischen Satansgas

Jedem Schüler wird also gesagt, dass jede Kuh rülpst und furzt und täglich mindestens rund 150 bis 250 Liter Methan dabei verströmt. Dieses mördergefährliche Satansgas entsteht, weil diese heimtückischen Rinder vor allem Heu und Gras fressen, und das ist nun mal schwer verdaulich. Und der gesamte Welt-Klima-Rettungs-Chor singt synchron vom drohenden Untergang der Welt, wenn wir diesen bösen Viechern nicht sofort das Rülpsen und Furzen verbieten, droht alsbald der letzte Furz. Das Ende.

Daher wird nun flächendeckend in alle offiziellen Programmhefte geschrieben, dass insbesondere die Tierhaltung in der Klimabilanz negativ zu Buche schlägt. Durch diese Furzviecher werden mehr Treibhausgase frei als im nicht minder bösen, bösen Straßenverkehr, der ja ebenfalls verboten gehört! Jedoch, Skandal: Die weltweite Nachfrage nach tierischen Produkten steigert sich noch weiter, man schätzt, dass diese sich bis 2050 verdoppelt

Bald staatliche Furz-Zertifikate für Bauern?

„Methan mit jedem Pups“ – so oder ähnlich lauten die dramatischen Überschriften in den Medien dieser Tage. Tierhaltung gilt nunmehr als genauso kriminell wie ein eigenes Auto fahren. Das Treibhausgas Methan wird nun neben CO2 aufgenommen in den Krieg der Sterne, welchen die Grünen erbittert im Deutungsraun des Ätherischen führen. Den Grünen geht es zu weit, sie alle beklagen zunehmend, dass Rinder einfach so – und zwar ohne dass der Staatsschutz ermittelt — rülpsen und pupsen, ungehindert und ungefiltert in die Atmosphäre. Mehr Schaden als Kohlendioxid soll das nun neuerdings anrichten. Werden das die Kühe überleben? Werden die Klimakleber umsatteln und zu Kuhklebern mutieren? Werden diese mutigen, jungen Blockierer von Flughäfen und Hauptverkehrsstrassen nun wehrhaft sich dem Anus der Kühe zuwenden, ihre Köpfe dort reinstecken um das Furzen zu blockieren?

Denn Methan sei für das Klima zehn- bis zwanzigmal schlimmer als CO2, sagen die Furzexperten. Sogar Gülle, auf den Feldern ausgebracht, soll das Klima killen. Wird Gülle jetzt verboten? Brauchen Mensch und Tier alsbald ein staatliches Furz-Zertifikat, müssen Antragsteller im Amt vor einer Jury probescheißend, um danach noch kacken zu dürfen? Fragen Sie einfach Anton Hofreiter, unseren Mann auf dem Misthaufen deutscher Politik! Ein optisch aus der Zeit gefallener Hippie, den man sich leicht am Rednerpult des Deutschen Bundestages mit Heugabel und Strohhut vorstellen könnte. Und dann donnert und böllert dieser Poltergeist vom Pult, dass vor Schreck nicht nur die Kühe im Lande laut rülpsen und krachend furzen. “Grüne Drohgebärden gegen Furz und Rülps: Innerhalb von 20 Jahren wollen die Grünen laut ihres lauten Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter ein komplettes Verbot von Massentierhaltung durchsetzen.”, so heißt die zugrundeliegende Meldung.

Halluzinierende Weltenretter im Hühnerstall

An dieser Stelle unterbricht der Film mit kleiner Pause: Reklame für Windeln. Der kleine Anton ward geboren, wird gewickelt und lässt einen herzhaften Furz. Da durchströmt den Kleinen, der bereits im Kreissaal durch auffallend langes Haar auffiel, die Erkenntnis erster Worte. Er beginnt zu sprechen, Worte formen sich: “Das gehört verboten!”. Ende des Windel-Spots. Der Film geht weiter, ein nunmehr erwachsener Anton spricht: “In Deutschland brauchen wir keine Ställe mit 10.000 Schweinen oder 40.000 Hühnchen!”, Das sagte Hofreiter der „Bild“am Sonntag”. Und weiter: “Wir wollen Massentierhaltung in den nächsten 20 Jahren abschaffen.“ Von “100 Prozent fairer Tierhaltung” spricht er, von “Fairness” sprechen jene Leute, die nun seit Jahren mit Heizungs- und Energiegesetzen das Leben des einfachen Volkes absolut unfair verteuern.

Anton, der halluzinierende Weltenretter im Hühnerstall, auf der Suche nach dem verlorenen Ei?! Fleisch aus fairer Tierhaltung sei laut Hofreiter “nur drei bis sechs Prozent teurer als die konventionell produzierte Massenware” (ebenda). Hat er das mit seinem Gesinnungsgenossen Jürgen Trittin abgesprochen? Der hatte ja seinerzeit auch vom Preis einer Kugel Eis an Mehrkosten für die Verbraucher für den Strom aus erneuerbaren Energien herumgeschwafelt. Es wurde das sauteuerste Eis aller Zeiten.

Grüne machen Endzeit

Die Arbeit als Abgeordnete scheint unsere überbezahlten Damen und Herren Berufspolitiker nicht recht auszufüllen. Sie schreiben zunehmend nebenher Bücher, die der Mensch nicht braucht. So auch der Furzforscher Hofreiter. Der Grünen-Politiker hatte unlängst Vorstellung seines Buches “Fleischfabrik Deutschland”. Darin meckerte er Wurst und Koteletts der Deutschen herum: Zwar gehe der Fleischkonsum in Deutschland zurück, die Produktion steige aber weiter und gehe immer mehr in den Export, fasste die “Tagesschau” zusammen. Deutschland geht seiner Rettung entgegen. Die Grünen machen Endzeit. Ihr Film läuft. Laut Antons Drehbuch ist das Szenario klar. Denkbare Überschriften dieses dunkeldüsteren Endzeitfilms: “Wenn das letzte Auto von einem deutschen Band rollt”, “Die letzte Insolvenz”; “Der letzte Furz”, “Das Echo eines letzten deutschen Rülpsers”.

P.S.: Hofreiter soll selbst gerne Fleisch essen. Wenn die Grünen das jetzt so verteuern wie das Autofahren, wird es ihm gefallen: Dann kann er das Fleisch der anderen gleich selber mitessen und muss nichts abgeben.