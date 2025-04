Antonio Rüdiger: Der Inbegriff von Taqiya

Antonio Rüdiger, deutscher Nationalspieler und Abwehrstar von Real Madrid, steht erneut im Fokus der Kritik. Seine jüngsten Aktionen auf und neben dem Platz, die seine sportliche Leistungen relativieren und verblassen lassen, sorgen wieder mal für Irritationen und Diskussionen. Die nicht enden wollende Serie von Skandalen, die Rüdigers Karriere begleiten, insbesondere seine islamistischen Eskapaden, sind beispiellos und hätten, wenn dieser “Star” nicht die äußeren ideologischen Schlüsselqualifikationen des herrschenden Mindset in Deutschland vorweisen könnte (Migrationshintergrund, dunkle Hautfarbe, Muslim) schon zigfach zu seiner Entlassung und finalen Abräumung aus dem öffentlichen Raum geführt.

So aber kann sich dieser zwar fähige Sportler, der jedoch menschlich und charakterlich nur noch zum Negativvorbild taugt, quasi alles erlauben. In seinem jüngsten Ausraster von letzter Woche ging es zwar ausnahmsweise nicht um Islam – dafür aber um Verbalinjurien, wie man sie in der migrantischen Anhängerschaft der talahonbasierten “Wallah-ischschwör”-Party- und Eventszene auf deutschen Straßen, in Diskos und Schulhöfen permanent zu hören kriegt: Als “Hurensohn” titulierte Rüdiger den Schiedsrichter und wollte tätlich auf ihn losgehen. Schon nach ein paar pikierten Medienberichten legten sich die Wogen, und selbstverständlich wird auch diesmal nicht der überfällige Rausschmiss dieses falschen Helden mit seinen asozialen Umgangsformen aus dem Nationalteam vollzogen. Während der spanische Verband wenigstens eine empfindliche Strafe aussprach, blieb es beim DFB nur bei einer “Rüge”. Rüdiger grinst darüber vermutlich immer noch.

Keine Reue oder Selbstkritik

Dabei hätte Rüdiger spätestens gefeuert werden müssen, nachdem er vor einigen Wochen, kurz dem entscheidenden Elfmeterschießen im Champions-League-Derby zwischen Real Madrid und Atlético, mit einer islamistischen Kopf-ab-Geste gedroht hatte. Hier leitet ebenfalls natürlich nicht der DFB, sondern die UEFA Ermittlungen ein – aber nicht wegen möglicher Terrorsympathien, sondern weil die Geste “die Werte des Fairplays” infrage stelle. Dass Rüdiger spätestens damit gezeigt hatte, dass er seiner Verantwortung als Vorbild für junge Fans in keiner Weise gerecht wird, interessierte den deutschen Haltungsverband nicht.

2024 hatte Rüdiger zum Ramadan ein Foto mit erhobenem Zeigefinger gepostet, den sogenannte „Tauhid-Finger“, was von IS-Fans und Islamisten und den sozialen frenetisch bejubelt wurde – während das Bundesinnenministerium unter der linksradikalen Nancy Faeser die Geste als “religiöses Symbol ohne Sicherheitsrisiko” Obwohl auch Experten wie die gemäßigte Muslimaktivistin Seyran Ateş davor warnten, dass die Geste von Extremisten vereinnahmt werde, zeigte Rüdiger keine Reue oder Selbstkritik – sondern erstattete Strafanzeige gegen Medien, die die islamistische Interpretation der Geste thematisiert hatten.

Eskapaden mit eindeutigem Muster

Bereits 2020 war Rüdiger in die Kritik geraten, als er einen Instagram-Post des MMA-Kämpfers Khabib Nurmagomedov likte, der den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem Stiefelabdruck im Gesicht zeigte – ein Symbol für blutigen Hass und religiösen Fanatismus. Rüdiger entschuldigte sich zwar und sprach von einem „Fehler“, doch die Aktion hinterließ Zweifel an seiner Sensibilität für die Tragweite solcher Gesten. Damals wurden zum ersten Mal Forderungen nach seinem Rausschmiss aus der Nationalmannschaft laut – doch der ist bis heute nicht erfolgt.

Dabei zeigen Rüdigers wiederholte Eskapaden ein eindeutiges Muster: Impulsive Aktionen, gefolgt von Entschuldigungen oder juristischen Schritten – und in den Parallelgesellschaften (und mutmaßlich unter seinen Glaubensgenossen) sorgt sein Verhalten für Begeisterung. Rüdiger ist aus Sicht fundierter Kritiker das Musterbeispiel von “Taqiya” (jener islamischen Verstellung und Anpassung im Feindesland, das so lange praktiziert wird, bis Muslime einen hinreichenden Bevölkerungsanteil stellen und ihren Machtanspruch ganz unverhohlen artikulieren) – eben weil seine Unbeherrschtheit sein wahres Gesicht und sein Innenleben immer wieder unfreiwillig zum Vorschein bringt. Doch trotz des Offensichtlichen wird er weiter verhätschelt. Das, womit Antonio Rüdiger ohne Konsequenzen durchkam, entfaltet eine fatale Signalwirkung auf zahllose ähnlich gepolte Muslime hier im Land, deren scheinbare “Integration” nur ein großer Schwindel ist.