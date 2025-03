Apocalypse, wow: Jetzt zählt nur noch Gut oder Böse

Glaubwürdigkeit in der Politik, sofern überhaupt je vorhanden war, wird gerade komplett geschreddert. “Nichts geht mehr”, hätte unlängst der Bundeswahlleiter wie ein Croupier melden können, als die Ampel beim Wähler abkackte. Über den Amoklauf gegen Anstand, Verlässlichkeit und politische Seriosität des merkwürdigen BlackRockers Friedrich Merz wurde hier schon genug gesagt. Doch es geht hier längst um eine allgemeine Verwahrlosung, innerhalb und ausserhalb klar umrissener Grenzen, die dem einfachen kleinen Mann und der einfachen kleinen Frau das Leben zunehmend zur Hölle machen.

Der Stinknormalo jeder Art – und mag er noch so gebildet und politisch klar denkend sein – muss sich wie der letzte Depp vorkommen, wenn er pünktlich zur Arbeit geht, freiberuflich oder unternehmerisch hart arbeitet und sündhaft hohe Steuern und Abgaben an den Staat abführt, vergegenwärtigt er sich, dass die Schuldenorgie nun ausgerechnet unter dem in ekstatische Höhen steigt, der sie eigentlich beenden wollte. Was kümmert mich mein Wahlversprechen von gestern, was sind schon 1 Billion Euro Schulden, mit denen sich der Staatsbürger zwangsverschulden soll? Doch der moralische Totalbankrott ist allgegenwärtig: Ungeklärte Plagiatsvorwürfe gegen Herrn Habeck, dem gerade vom Bundesrechnungshof die Abrechnung seiner “Energiewende”, quasi als Entlassbrief in Schimpf und Schande hinterhergeworfen wurde.

Die Fake-News-Schleudern als Kämpfer gegen Desinformation

Und dann die Meldung, dass der Bundesnachrichtendienst (und damit Merkel samt Kanzleramt) bereits 2020 wussten, dass mit einer mutmaßlichen Wahrscheinlichkeit von 90 (!) Prozent das toxische Corona-Virus eine versehentliche “Kreation” aus dem chinesischen Wuhan-Institut war, als Folge einer lebensgefährlichen faktischen Biowaffen-Forschung zum Thema “gain of function”: Zucht von Killerviren für ABC-Kriegsführung, in enger Zusammenarbeit mit den USA. Wer so etwas damals vermutete und sogar wissenschaftlich belegte (wie der Hamburger Professor Roland Wiesendanger), wurde jahrelang und bis gerade kürzlich noch als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Fake-News-Schleuder beschimpft und war ei Fall für “Faktenchecker” und Netzzensur. Die hässliche Wahrheit: Die Zweifel waren mehr als berechtigt; es waren die Rosstäuscher und Panikpriester Merkel und später dann ihr Nachfolger Olaf Scholz, die der Öffentlichkeit die offiziellen Warnhinweise ihres Nachrichtendienstes verweigerten. Noch immer sind die Akten dazu unter Verschluss, nun jedoch plötzlich Thema in ARD und ZDF und allen weiteren Medien.

Der Karlsruher Fotograf H. Felix Gross merkte einst an, dass Politiker “die negative Auslese der Menschheit” verkörperten, und der schleswig-holsteinische FDP-Politiker Trutz Graf von Kerssenbrock warnte vor jenen maliziösen Kräften, welche die Moral in der Politik systematisch aushebeln, mit folgenden Worten: “Nicht die Politik verdirbt den Charakter, sondern schlechte Charaktere verderben die Politik.” Das war übrigens vor bald vier Jahrzehnten, auf dem Höhepunkt der Engholm-Barschel-Affäre, als der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, unter dubiosen Umständen im Genfer Hotel Beau Rivage in einer Badewanne ums Leben kam.

Moral und Würde Fehlanzeige

Von Schlägereien unterschiedlicher Parteigruppierungen im Parlament (wie kürzlich in Serbien zu sehen), oder von politischen Übergriffen wie in der Türkei gegen die dortigen AKP-Gegner, sind wir vielleicht noch (wenn auch nur geringfügig) entfernt… aber Hass und Hetze gegen politische Gegner und Andersdenkende haben auch hierzulande gewaltige Ausmasse angenommen. Da ist bei der Zusammensetzung des zukünftigen deutschen Bundestages demnächst einiges zu befürchten, zumal auf dem Ticket der SED-Linkspartei üble Hamas-Versteher, Juden- und AfD-Hasser – namentlich auch Abgeordnete aus dem Clan-Viertel Berlin-Neukölln – ins Parlament gerutscht sind und dort die faschistoide Eskalationsstrategie hochfahren dürften. “Wir kommen, um die AfD zu vernichten“ kursiert online auf NGO-Seiten; die kriminelle Antifa zieht in den Bundestag ein, finanziell vom ökolinken Machtkartell gepampert. Und Linken-Chef Jan van Aken erklärt, dass linke Straftaten dem Allgemeinwohl dienen.

Moral? Anstand? Respekt? Würde? Kultivierte Umgangsformen? Freiheit der Meinung? Demokratie? Vergessen Sie’s, und zwar durchweg! Der Pöbel zieht in die Politik, oben und unten, Skrupellosigkeit nimmt (besonders oben) immer weiter zu. Die Parteien haben sich den Staat erobert und missbrauchen ihn nun ungehemmt für den eigenen Nutzen; für Karrieren, für Pfründe, für Kassen und für ideologische Wahnvorstellungen. All das in seiner ganzen Niedertracht und kollektiven Schädlichkeit bekommen wir jetzt zu spüren – kulminiert im Treiben einer rückgratlosen Union, die die fraglos größte und monströseste Wählertäuschung der deutschen Geschichte auf dem Kerbholz hat. Denn bei diesen wohl absurdesten Koalitionsverhandlungen aller Zeiten, die nun die erste Hürde mit dem kalten Putsch gegen Grundgesetz und Staatsfinanzen nahmen, geht es auch vor- und nachgelagert ums Geld. Nur ums Geld. Um gigantische Summen. Und um Posten, Dienstwagen, Chauffeure, um Spesen und Flugbereitschaft. Um nichts anderes.

Einst Verantwortung und Korruption – heute nur noch Korruption

Die unmittelbaren und konkreten Bedürfnisse und Bedenken, die großen Sorgen und Note der Bürger, alle wichtigen sozialen Fragen, all die innere Unsicherheit der Wähler, kurzum: Alle Motive, die in früheren Zeiten unserer Republik politisches Handeln begründeten, sind heute Makulatur. Gewiss, auch früher gab es Korruption, Eigennutz, urpersönliche Egoismen. Doch erstens wurden diese besser kaschiert und zweitens wurden sie gewissermaßen als notwendiges Übel und Begleitphänomen in Kauf genommen, solange die Politik wenigstens ihre Kernaufgaben erfüllte und ansonsten einen Job zum weitgehenden Wohle des Gemeinwesens machten. Letzteres spielt heute keine Rolle mehr, es geht nur noch um die autokratischen Verlockungen der Macht. Moral, Anstand, Verantwortungspolitik spielen nicht mal mehr zwecks Dekoration eine Rolle. Die Parteien bleiben unter sich, der Bürger bleibt außen vor.

Wahlen degenerieren zur bloßen Tombola der Beliebigkeit; der Wahlzettel als Zufallslos, am Ende biegt man sich die passenden Mehrheiten zu recht und erst am Ende erfährt der Wähler, ob er etwas gewonnen hat oder wieder nur Nieten gezogen hat. Das Vertrauen schwindet, weil es überhaupt keinen Grund mehr für solch vertrauliche Blindheit gibt. Und gewürzt wird dieser nationale Gesamtabsturz durch EU-Absurditäten einer herrschenden Brüsseler Klasse, die dann von überhaupt niemandem mehr gewählt wurden, gleichwohl aber autoritär die Geschicke aller europäischen Nationen bis ins Privateste hinein kontrollieren, zensieren und diktieren wollen.

Amoral regiert

Die Amoral regiert, auch in der Außenpolitik: Armeen der Perversion und Söldner des Hasses, übernehmen gerade Syrien metzelnd, das Zeitalter der Aufklärung und das Erbe des Humanismus müssen durch ein Stahlgewitter – doch während hier der “Wertewesten” die Schlächter zu Partnern und Befreiern stilisiert, dämonisiert er Russland als Reich des Bösen und Aggressor, weshalb einer korrupten Kokaine die historisch gewaltigste Waffen- und Finanzhilfen der Geschichte zur Verfügung gestellt werden. Und neuerdings wird dann sogar Amerika unter Trump zum neuen Reich des Bösen, gegen das man ebenfalls vorsorglich rüsten müsse. Eine Welt von Feinden umzingelt die moralische Bastion Deutschland – so wollen sie es uns verklickern, und daran richten sie ihre Notstandspolitik aus. Gestern gegen Virus und Klimatod, heute gegen Putin, Trump, Musk und alle die anderen Feinde. Doch der wahre, der einzige Feind ist der Feind im Inneren. Es sind durch und durch verkommene Politiker, Zyniker und machtgeile Großmeister der Inkompetenz, die uns als Zahlesel kujonieren und ansonsten zur beliebigen Verfügungsmasse ihrer Großmachtsphantasien machen.

Die Menschheit wirkt in weiten Teilen primitiver denn je. “Redemption – Stunde der Vergeltung”, ein nachdenklich machender Film mit Action-Genius Jason Statham (und vielleicht einer seiner besten Filme), war gerade auf Sky zu haben Das Werk jedoch verweigert – nach beeindruckender Story mit Gut gegen Böse – am Ende das obligatorische Happy End. Fazit demnach: Das Gute hat immer nur einen kurzen Sommer; es blüht nur gelegentlich auf – es hat aber keine Chance auf Dauer. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Ralph Giordano, ein profunder Islamkritiker und -kenner, formulierte einst über die “Metaphysik von Gut und Böse” eine bemerkenswerte, zeitlose Erkenntnis: “Das Böse hat es leicht, es muss sich nur fallen lassen. Das Gute hingegen muss sich, gegen die Gesetze der Schwerkraft, ersteinmal mühsam erheben und aufrichten.”

That’s it.