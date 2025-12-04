Appell an die Generation Deutschland: Holt euch euer Land zurück!

Eine neue Jugendorganisation betritt die Parteienlandschaft. Seit der unseligen Regentschaft der Uckermärkischen Kaderkommunistin, die sich an die Spitze des einst bürgerlichen Lagers und der C-Parteien geschlichen hatte und sodann nach errungener Macht ein ungeahntes Elend zementierte (wegen dem dem sich Jahrzehnte nach dem für uns Deutsche verlorenen Zweiten Weltkrieg und seinen fatalen Folgen dieses Land erstmals wieder Abgrund befindet), ist die Zukunft der jungen deutschen Generationen ungewisser denn je. Die von Merkel teuflisch umgesetzte und inzwischen fast vollendete linksorientierte Totaldesorientierung eines Landes, in dem zwar tagtäglich in den TV-Abendstunden bleierne Adolf-Hitler- und NS-Dokumentarfilme das Publikum vorsätzlich anöden und Nazi-Exorzismen zum Dauerritual gehören, zeigt sich bis in die letzten Winkel und Ritzen. Die Identitätsstörung, die zugleich die Duldungsstarre der Jugend gegenüber einer vorsätzlichen Selbstzerstörung ihrer Heimat und ihrer Zukunft bedingt, ist staatlich gewollt. Noch immer müssen Jugendliche bei Klassenreisen, selbst bei Fahrten ins benachbarte Elsaß, durch ehemalige KZs oder KZ-Außenstellen laufen, wo ihnen eingetrichtert wird, dass deutsche Geschichte alleinig aus bösartigster Schuld besteht. Mit sinnvoller Geschichtsaufklärung und Gedenkkultur hat diese mantraartige Abrichtung nichts mehr zu tun.

Es geht vielmehr darum, eine Allzweckscham zu implementieren, die sich nicht mehr nur auf das Dritte Reich der Ur-Urgroßeltern, sondern auch auf “Kolonialschuld” und “Ausbeutung“ Dritter durch unseren Wohlstand erstrecken soll. Diese Verkürzung der deutschen Geschichte und Kultur ist nicht nur hanebüchener Blödsinn, sondern dient allein den üblen Interessen eines charakterlosen politischen Aufsichtspersonals, die Klima, Antirassismus und Antifaschismus als ideologisches Grundgerüst ihrer Machterhaltung benötigen. Zum Verständnis: Der ehemalige SPD-Außenminister Heiko Maas ließ einst stellvertretend für eine abgewrackte politische Klasse allerlei politischen Blödsinn zur Definition des Begriffes „Heimat“ vom Stapel. Seine unterirdischen Aussagen fielen nur deshalb auf fruchtbaren Boden, weil eben dieses Land seit Ewigkeiten wie eine geschlossene Anstalt funktioniert – mit einer Jugend unter strenger politischer Aufsicht. Selbst türkischstämmige Rapper beklagen inzwischen, dass ihre biodeutschen Artgenossen „wegen Weltkrieg Zwei“ nichts sagen dürften. Eine Jugend unter Kuratel seit 1934 ff. unter wechselnden Regimes und Fahnen bis heute – weil sich in der BRD über die letzten Jahre eine vorrangig linksgrüne Gesinnungshuberei entwickelte, die sich zum Hegemonialtotalitarismus ausgewachsen hat. Inzwischen ist daraus ein Millionengeschäft geworden – für NGO‘s und für Klebstoff, für aktivistische Berufspolitiker und allerlei Kostgänger an den fetten Steuergeld-Trögen.

Ausdruck pluraler Reife

Und in dieser orientierungslos und blind gemachten Jugend begehren nun jene auf, die zu Normalität und sich selbst zurückgefunden haben, die nicht mehr länger das Gaslighting von Selbsthass und Fremdbestimmung erdulden wollen. Als Jugendorganisation der AfD gründen junge Menschen die „Generation Deutschland“; der von Namen und Inhalt her auch über Parteigrenzen hinweg anschlussfähige Nachwuchs einer politischen Kraft , welche in den Umfragen längst zur stärksten und wohl einzigen Volkspartei avanciert ist und im Osten mit Abstand Favorit in allen Umfragen ist. Was eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit und ein Ausdruck pluraler Reife sein sollte, wird vom linken politmedialen Kartell zum Anlass genommen für konzertierte und staatlich finanzierte Massenproteste, die an schlimmste deutsche Dunkelstunden in Weimar erinnert. Dem gegenüberzustellen wäre noch einmal das, was Heiko Maas einst ganz ungeniert offenbarte, indem er freimütig aussprach, wer hierzulande mit der Bevölkerung Herr und Hund spielt: „(So gehört) zu meiner Heimat auch das Grundgesetz und die Vielfalt. Die Vielfalt der Herkünfte und der Hautfarben, der Religionen und der Lebensstile“ – und das sei für ihn Heimat, die man nicht den „Konservativen“ (!) überlassen dürfe.

Frei übersetzt, liebe Jugendliche, bedeutet dies, dass eine linke Moralmacht – nach einer 15-jährigen Übergangszeit des weitgehend apolitischen Wiederaufbaus – dieses Land von den Alliierten übernommen hat, um fortan die Kontrolle über alle potentiell bösen “Nazi-Deutschen” auszuüben. Und mit zunehmendem zeitlichen Abstand wird dieser Wahn immer mächtiger. Heute wollen linke „Omas gegen Rechts“, selbst Nachkriegsgeborene, der deutschen Jugend vorschreiben, was sie denken, wählen, sprechen soll. Freie, Automobilität ist längst nicht mehr politisch korrekt, Reisen und Konsum auch nicht, es gelten Verbote statt Freiheit. Der Jugend droht in der permanenten Umerziehungsanstalt Deutschland ein langweiliges Tempo-30-Paria-Dasein, in vielfältiger Verblödung und Zwangsbravheit in den verödeten Fahrradstädten. Alle anderen Jugendlichen dieser Welt dürfen stolz sein auf Ihr Land, frank, frei und unbekümmert die eigene Flagge hissen und die Nationalhymne lauthals und voller Lebensfreude singen (und das nicht nur beim Fußball) – nur die deutsche Jugend soll sich Unter der linksgestörten Flagge der fragwürdigen „Vielfalt“ ohne jede eigene Identität unterm Regenbogen verhüllen und verzwergen. Und da wundert sich irgendeiner, dass sich eine Generation Deutschland gründet?

Empört euch – gegen linke Umerziehung!

Daher der Appell an diese Bewegung: Lasst euch diese Niederhaltung, diese Beschneidung eurer Selbstentfaltung nicht länger gefallen! Den Linken gehört in diesem Land gar nichts – außer ihrer elenden, peinlichen DDR-Geschichte – und sie haben über nichts und niemanden zu bestimmen! Dies ist nicht ihr Land, sondern Eures! Deshalb: Hört, was ihr wollt, von mir aus auch Rammstein, die Böhsen Onkelz und Frei.Wild, extra laut! Ihr habt bereits die bessere Musik als die Linken. Verbrüdert uhd verschwestert euch mit den Jugendlichen, die auch aus anderen Ländern hierher gelangten, sich hier voll integrierten und eine erhaltenswerte Heimat fanden, in der sie mit euch gemeinsam in Freiheit und ohne Bevormundung leben möchten! Geht auf Twitter und X und seht und sucht die Clips, in denen sich junge Menschen mit Migrationshintergrund gegen die Linken äußern, Kritik an den kriminellen Einwanderern üben und sich von der linken „Vielfalt“ komplett abgrenzen!

Deutschland braucht eine progressive, mutige und Jugend des Aufbruchs ohne ökosozialistischen Schrott und ohne eine paternalistische “Unsere ”Demokratie des politischen Gouvernantentums! Zieht die Lederjacke an, fahrt Verbrenner oder Motorbike! Scheißt aufs Gendern, auf „carbon footprint” und andere ideologische Lügen! Gebt Gas und empört euch – gegen Links, gegen jeden, der euch umerziehen will! Lasst euch den Mund und das Denken nicht verbieten! Seid einfach (r)evolutionär, jung und frei! Und stellt euren Geist in die Tradition der großen deutschen Erfinder, Komponisten, WIssenschaftler, Firmengründer, Dichter, Denker und Komponisten! Entdeckt, wie unendlich viel reicher die deutsche Geschichte noch ist als die immerselben Ausschnitte, die von ihr in den Denkschablonen und Parolen des linken Gesinnungsmilieus pausenlos vorgebetet bekommt. Und hakt die NS-Epoche endlich ab, für die ihr nicht verantwortlich seid. Das bedeutet nicht, die Untaten zu vergessen. Doch euer Leben muss sich in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit abspielen!