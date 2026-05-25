Appell zum Aufwachen

Es ist wahrlich keine Kunst, nach der Politkatastrophe Annalena Baerbock als Außenminister eine rhetorisch gute Figur abzugeben. Das schafft sogar Johann Wadephul, der zumindest klare Sätze herausbringt, wenn auch seine Außenpolitik nicht minder fragwürdig ist. Dies gilt gleichwohl für Boris Pistorius, der sein von Uschi von der Leyen, Annegret Kramp -Karrenbauer und der Sonderkatastrophe Christine Lambrecht übernommenes Amt rhetorisch annehmbar umzusetzen weiß. Doch, wie gesagt, selbst für die letzten politischen Hinterbänkler hätte dies kein sonderliches Geschick erfordert. Dennoch ist beiden qua völlig fehlplatzierter Vorgängerinnen als Glückskekse einzuordnenden Amtsinhabern ein weiteres Momentum gemein: Ihre Positionen sind, nach aktueller Lage, sehr brisant und für Land und Bevölkerung hochgefährlich. Und das ist an Deckungsgleichheit immer noch nicht alles; dazu zählt auch das Sich-sonnen in öffentlichen Auftritten, mit dem Verteidigungsminister Pistorius – unfassbarerweise zuweilen auch als Kriegsminister tituliert – zuweilen stark an seinen SPD Parteikollegen Martin Schulz erinnert, der ebenfalls meinte, übers Wasser laufen zu können : Er lässt zwar des öfteren kompletten Blödsinn verlautbaren, doch dies ist wohl seiner bornierten Abgehobenheit geschuldet.

Wadephul ist da schon wesentlich cleverer: Er inhaltlich zwar fataler Weise noch schlimmer und undiplomatischer als Baerbock, weiß dies jedoch das mit ruhiger Art und sachlich gezeichneter Rhetorik sedierend zu verstecken. Soeben äußerte unser Bundesaußenminister – ganz nebenbei und natürlich keinerlei Aufregung ausstrahlend –, dass er und die europäischen Amtskollegen beschlossen hätten, den noch sehr frisch bewilligten 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine zu verdoppeln.

Man stelle damit sicher, “weiter fest an der Seite der Ukraine” zu stehen, denn die käme mit dem bisher bewilligten Kredit überhaupt nicht zurecht. Gesagt und abgehakt… und ebenfalls wieder einen dicken Kehricht darauf, was die und seine Wähler denken. Natürlich sagt Wadephul das, im Gegensatz zu Baerbock, nicht wörtlich und er nimmt auch nicht ein einziges Mal konkrete Zahlen zu den vielen Milliarden in den Mund. Was er gerade noch sagt ist, dass wir auf direktem Wege zu dem Zustand sind, den bereits ein paar osteuropäische und baltische Staaten eingeschlagen haben – nämlich 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts jährlich für Rüstungsausgaben zu stemmen.

Eigenfabrizierte Sackgasse

Was er ebenfalls nicht sagt, dafür aber sein Amtskollege Pistorius gerne im Stil der 1930er-Jahre-Propaganda vornehmlich obrigkeitshörigen Mitläufern zum Beifall (und politisch objektiv Interessierten zu wütendem Schrecken) vor die Füße wirft, ist sinngemäß dies: “Der Russe greift 2029 die Nato an und steht dann vorm Brandenburger Tor!” Es ist dieselbe Seite der kriegtreiberischen Medaille, mit der Wadephul auf die vielen Warnungen Putins einen feuchten Dreck gibt, die Kriegsbeteiligung des Westens – und das heißt mittlerweile vornehmlich die Deutschlands – in der Ukraine nicht weiterzutreiben und damit Eskalationen unumgänglich zu machen.

Sein Chef Merz gibt genauso diesen rücksichtslosen Kurs ebenfalls vor: Alles für die Ukraine bis zum letzten Mann! Der letzte Euro, den letzte Rest Wohlstand unserer Bürger und die letzten Reserven unserer Sozialsysteme sind als Opfer nicht zu groß! Und so wie Marco Rubio die Vorgaben seines Chefs Trump eins zu eins umsetzt, tun dies auch Pistorius und Wadephul. Damit schmücken sich die CDU- und SPD-Totengräber mit vermeintlicher Konsequenz und weltpolitisch schimmerndem Lametta und verengen damit immer weiter die eigenfabrizierte Sackgasse, die mit mittlerweile mehr als zwei Dritteln Ablehnung für die Regierung (und schockierenden 87 Prozent Ablehnung für Merz als Kanzler) von der Bevölkerung kaum noch deutlicher angeprangert werden könnte.

Eskalation mit Russland als rettender Strohhalm der Versager?

Was wollen diese schwarzroten, von den Grünen am Nasenring domestizierten Vollversager denn noch erreichen? Eine deutliche Wende der jahrzehntelang ignorierten Baustellen herbeireden? Denn außer Reden, dummdreisten Appellen an die Bürger à la „sparen, länger arbeiten, Solidarität zeigen„, sowie immer weiter zunehmenden Einschränkungen der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit, wortbrüchigen Steuererhöhungen und sonstigen Zumutungen haben diese dekadenten Versuchspolitiker und megaschlechten Landesführer nichts drauf – abgesehen davon, immer neue Arbeitskreise erfinden und den Staat weiter aufzublähen.

Was uns bei diesen kriegsförderlichen Sturheiten noch bevorstehen könnte, wäre die Selbsterfüllung ihrer Prophezeiungen – dass sie es tatsächlich schaffen, die große Eskalation mit Russland auf die Spitze zu treiben. Dann wäre für sie der Spannungsfall – und nachfolgend unser Grundgesetz aushebelnde Ermächtigungsgesetze – der letzte Strohhalm für diese komplette Versage-Mischpoke. Mögen wir, die wir von diesem Wahnsinn direkt betroffenen wären, daher alles tun, um diesen brandgefährlichen politischen Schaustellern nicht brav und unumkehrbar auf den schlechten Leim zu gehen. Auf dass wir das lange für nicht möglich gehaltene Worst-Case-Szenario vermeiden!