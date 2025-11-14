Araberclans reichen noch nicht – jetzt kommen die organisierten Türkenbanden

Als ob Deutschland nicht bereits mit kriminellen Araberclans ausgelastet wäre, stoßen nun auch noch türkische Banden zunehmend nach Europa vor und tragen hier ihre Konflikte und gewalttätigen Kämpfe aus. Die entsprechenden kriminellen Vereinigungen tragen solch “kreative” Bezeichnungen wie “Daltons” und “Caspers”, aber auch türkische Namen wie Baygaralar, Gündogmuslar, Cirkinler oder Sarallar. Ihr Merkmal: Sie schrecken vor kaum einer Brutalität zurück. In Hannover wurde vorletzte Woche ein Mann ermordet, drei weitere wurden verletzt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 27-jährigen Türken. „Dalton-Mahir“, der „Sprecher“ der Dalton-Bande, erklärte gegenüber „Focus“, das Opfer heiße Serdar G. und sei der Handlanger von Mehmet K. gewesen, einem kurdischen Geschäftsmann aus der Berliner Glücksspiel-Szene, der die Ausbreitung der Daltons in Hannover verhindern wolle. Serdar habe sich gegenüber der Dalton-Familie „respektlos“ gezeigt und sei daher bei dem aufkommenden Streit erschossen worden. Mehmet K. und dessen Freund C.B. werde man ebenfalls noch töten, teilte er weiter ungerührt mit.
Dieses selbstbewusste Auftreten zeugt nicht nur von der an die Skrupellosigkeit lateinamerikanischer Drogenbanden in den USA erinnernde Brutalität und Blutrünstigkeit dieser neuen Verbrechenssyndikate, sondern natürlich auch davon, wie sehr diese Deutschland mittlerweile als rechtsfreien Raum und von keiner ernstzunehmenden Staatsgewalt mehr kontrolliertes unbeschränktes Operationsgebiet betrachten. Sie werben ungehindert Jugendliche an, die dann aus fahrenden Autos oder von Motorrädern aus auf ihre Opfer schießen und sich dabei sogar noch filmen. Der logistische Nachschub an Mann, Material und vor allem Waffen rollt derweil ungebremst:Letzten Monat wurden am türkisch-griechischen Grenzfluss Evros sechs Frauen und sieben Männer aufgegriffen, die 147 neue Glock-Pistolen, 190 Magazine und Waffenzubehör mit sich führten; nur ein Zufallsfund, weshalb davon auszugehen ist, dass riesige Arsenale den nach Europa finden. In Spanien und Belgien wurden in diesem Jahr Anführer der Daltons von konkurrierenden Banden ermordet.
Hohes Destabilisierungspotential
Im Juli wurde Ismail A., der Chef der “Caspers”- bzw. Casperlar-Bande in Hessen, festgenommen. Allerdings ließ ihn die Frankfurter Staatsanwaltschaft nach vier Tagen wieder laufen – und das obwohl es einen Auslieferungsantrag der Türkei gab, wo man A. 116 Straftaten, unter anderem Mord, Totschlag und Körperverletzung, vorwirft. In Italien wurde er dann im September erneut verhaftet. Dort wurde im letzten Jahr auch Baris Boyun, der Chef der Daltons festgesetzt. Dieser war in einer verwanzten Wohnung untergebracht gewesen, wo er ein regelrechtes Terrornetzwerk gründete, das von Italien aus Anschläge in der Türkei organisierte. Der lange Arm dieses Netzwerks reichte bis in die Schweiz und nach Deutschland hinein. In Berlin hatten zwei Türken auf zwei türkische Supermärkte geschossen, deren Inhaber bis zu einer halben Million Euro Schutzgeld zahlen sollte. Vor Gericht sagten sie aus, von einem „Ahmet von den Daltons“ mit Drogen, Geld und Unterkunft versorgt worden zu sein. Von diesem hätten sie auch die Waffen bekommen. Laut Polizei ging es um Schutzgelderpressung; der Supermarktinhaber sollte bis zu 500.000 Euro zahlen.
Die deutschen Behörden geben keine Auskunft über ihr Wissen zu den türkischen Banden, falls überhaupt vorhanden, denn auch in diesem Bereich ist man mittlerweile fast vollständig auf Erkenntnisse ausländischer Dienste und Sicherheitsbehörden angewiesen. Jürgen Stock, der bis 2024 Generalsekretär von Interpol war, warnt vor einer „Epidemie grenzübergreifender Kriminalität“ und vor regionalen Banden, die sich zunehmend internationalisieren. Die Gruppen würden über Kontinente hinweg zusammenarbeiten. Die 15 gefährlichsten Kartelle seien auf allen Erdteilen vernetzt „wie große Holdings“, so Stock. Die Informationen hierzu müssten schneller und systematischer ausgetauscht werden, fordert er. Zusammen mit Gewalt, Drogen und den Milliarden, die in den legalen Wirtschaftskreislauf geschleust würden, hätten diese Banden „durchaus das Potenzial, industriell entwickelte Staaten zu destabilisieren, auch in Europa“. In Deutschland funktioniert so etwas besonders einfach: Angesichts der hier herrschenden Zustände, wo man mit der „normalen“, alltäglichen Migrantengewalt bereits längst überfordert ist und die öffentliche Sicherheit dank der Zestörungspolitik Angela Merkels und ihrer beiden Nachfolger de facto nicht mehr gewährleistet ist, kann man sich ausmalen, wohin die Reise geht – und was der Vorstoß nun auch noch dieser türkischen Banden für dieses Land bedeutet.
Unsere Polente: Macht Jagd auf Parksünder und Kindergeburtstage während Corona – dann aber richtig! Unser Militär: Vielleicht bald im Kriegseinsatz gegen Russland. Der Bürger: Zu feig, zu dämlich, zu spaltbar und laut den linksgrünen Gutmenschen selbst mit dem Kaffeelöffel in der Hand noch zu gefährlich! Die Gegnerschaft: Clans, Antifa, Klima-Kleber, dubiose Gewerkschaften und Vereine vom Balkan und dem Bosporus, autonome Verfassungsfeinde, Illegale, marxistische Bündnisse, türkische Fight Clubs und was es sonst so alles gibt. Noch ist alles friedlich, noch…
Die vielen fremden , von uns allimentierten Kulturen sind doch eine Bereicherung!
Dazu noch die millionenfachen Goldstücke, welche uns den Aufbau und den Reichtum gebracht haben, sollten uns doch glücklich schätzen!
Das glauben anscheinend immer noch 75%, denn die AfD liegt bei ca. 25%! Also weiter so!
Das ist praktisch wie ein Blankocheck, gepaart mit einem Freibrief:…“Liebe Arabischen und sonstigen orientalischen Verbrecher, die Ihr nach Deutschland gekommen seid, um uns zu plündern, zu rauben, zu drohen, pöbeln und zerstören, Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, Ihr tragt keine Schuld für das, was Ihr verbrochen habt. Die weißen Deutschen sind schuld, DIE müssen bestraft werden !“ UNFASSBAR.
Und trotzdem wählen die selbstmörderischen Deutschen weiterhin CDU und Grüne. Da kann man einfach nur abhauen aus diesem Land und die Deutschen mit ihren Lieblingen alleine lassen…..
Fehlen noch die Kämpfer der „schwarzen Axt“.
Dann bekriegen sich die diversen Rassen gegenseitig in Deutschland. Und das alles, wo es doch angeblich gar keine Rassen gibt!
„Alle Menschen sind gleich“ ist also eine Lüge.
Wer aber zu dumm ist, um zu denken, glaubt alles, was ihm von irgendwelchen Autoritäten erzählt wird.
Sozialhilfegelder streichen und zügig abschieben.
Naja die ganzen Probleme wurden immer wieder durchgekaut und immer wieder als Panikmache von Rechts abgestuft. Einst waren die Türken Schwerpunkt in Großstadtmetropolen der BRD bis zur Scheineinheit und sie kamen besonders in das geöffnete Berlin bis es Mitte der 90er richtig westlich war. 2000 war die Bundeshauptstadt bunt und es ging weiter wie überall durch das ganze westliche Gebiet wo die Altländer richtig punkteten als Vorreiter auf das 2015 das Modellprojekt der Antichristen unter Frau Merkel richtig das Tor öffneten um unseren fremdbesetzen Grund& Boden so richtig mit einer höllischen Saat der internationalen Hochfinanz zu bescheren der 2020 auch aus Sicherheitsgründen und einem Kontrollspiel das C19-Horrormärchen abnickte, wo ich aber glaube das nur die Ureinwohner kräftig gebissen haben aber die einstigen Gäste, Flüchtlinge in ihren Parallelwelten hatten ihren Alltag wie gewohnt. Rassismus und Diskriminierung gelten grundsätzlich nur dem Deutschen da der Kriegssieger und Besatzer das Zepter hält mit dem Schuldkult und der Umerziehungslüge. Ändern wird sich dies nicht solange der Großteil blind und taub ist durch die Medienmafia die auch Konsummaterialismus ermöglicht aus Haus, Auto, Sinnlosshopping und Urlaubsreisen mit dem Flieger. Ich sehe nix, ich hör nix und weis überhaupt nix das ist die Maxime des Feldwebel Schulz und Feigheit mit Untergang in einem die leider der Ureinwohner akzeptiert aber der Besatzer manchmal total anzweifelt wie man so sich gehen lässt. mfg
