Araberclans reichen noch nicht – jetzt kommen die organisierten Türkenbanden

Als ob Deutschland nicht bereits mit kriminellen Araberclans ausgelastet wäre, stoßen nun auch noch türkische Banden zunehmend nach Europa vor und tragen hier ihre Konflikte und gewalttätigen Kämpfe aus. Die entsprechenden kriminellen Vereinigungen tragen solch “kreative” Bezeichnungen wie “Daltons” und “Caspers”, aber auch türkische Namen wie Baygaralar, Gündogmuslar, Cirkinler oder Sarallar. Ihr Merkmal: Sie schrecken vor kaum einer Brutalität zurück. In Hannover wurde vorletzte Woche ein Mann ermordet, drei weitere wurden verletzt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 27-jährigen Türken. „Dalton-Mahir“, der „Sprecher“ der Dalton-Bande, erklärte gegenüber „Focus“, das Opfer heiße Serdar G. und sei der Handlanger von Mehmet K. gewesen, einem kurdischen Geschäftsmann aus der Berliner Glücksspiel-Szene, der die Ausbreitung der Daltons in Hannover verhindern wolle. Serdar habe sich gegenüber der Dalton-Familie „respektlos“ gezeigt und sei daher bei dem aufkommenden Streit erschossen worden. Mehmet K. und dessen Freund C.B. werde man ebenfalls noch töten, teilte er weiter ungerührt mit.

Dieses selbstbewusste Auftreten zeugt nicht nur von der an die Skrupellosigkeit lateinamerikanischer Drogenbanden in den USA erinnernde Brutalität und Blutrünstigkeit dieser neuen Verbrechenssyndikate, sondern natürlich auch davon, wie sehr diese Deutschland mittlerweile als rechtsfreien Raum und von keiner ernstzunehmenden Staatsgewalt mehr kontrolliertes unbeschränktes Operationsgebiet betrachten. Sie werben ungehindert Jugendliche an, die dann aus fahrenden Autos oder von Motorrädern aus auf ihre Opfer schießen und sich dabei sogar noch filmen. Der logistische Nachschub an Mann, Material und vor allem Waffen rollt derweil ungebremst:Letzten Monat wurden am türkisch-griechischen Grenzfluss Evros sechs Frauen und sieben Männer aufgegriffen, die 147 neue Glock-Pistolen, 190 Magazine und Waffenzubehör mit sich führten; nur ein Zufallsfund, weshalb davon auszugehen ist, dass riesige Arsenale den nach Europa finden. In Spanien und Belgien wurden in diesem Jahr Anführer der Daltons von konkurrierenden Banden ermordet.

Hohes Destabilisierungspotential

Im Juli wurde Ismail A., der Chef der “Caspers”- bzw. Casperlar-Bande in Hessen, festgenommen. Allerdings ließ ihn die Frankfurter Staatsanwaltschaft nach vier Tagen wieder laufen – und das obwohl es einen Auslieferungsantrag der Türkei gab, wo man A. 116 Straftaten, unter anderem Mord, Totschlag und Körperverletzung, vorwirft. In Italien wurde er dann im September erneut verhaftet. Dort wurde im letzten Jahr auch Baris Boyun, der Chef der Daltons festgesetzt. Dieser war in einer verwanzten Wohnung untergebracht gewesen, wo er ein regelrechtes Terrornetzwerk gründete, das von Italien aus Anschläge in der Türkei organisierte. Der lange Arm dieses Netzwerks reichte bis in die Schweiz und nach Deutschland hinein. In Berlin hatten zwei Türken auf zwei türkische Supermärkte geschossen, deren Inhaber bis zu einer halben Million Euro Schutzgeld zahlen sollte. Vor Gericht sagten sie aus, von einem „Ahmet von den Daltons“ mit Drogen, Geld und Unterkunft versorgt worden zu sein. Von diesem hätten sie auch die Waffen bekommen. Laut Polizei ging es um Schutzgelderpressung; der Supermarktinhaber sollte bis zu 500.000 Euro zahlen.

Die deutschen Behörden geben keine Auskunft über ihr Wissen zu den türkischen Banden, falls überhaupt vorhanden, denn auch in diesem Bereich ist man mittlerweile fast vollständig auf Erkenntnisse ausländischer Dienste und Sicherheitsbehörden angewiesen. Jürgen Stock, der bis 2024 Generalsekretär von Interpol war, warnt vor einer „Epidemie grenzübergreifender Kriminalität“ und vor regionalen Banden, die sich zunehmend internationalisieren. Die Gruppen würden über Kontinente hinweg zusammenarbeiten. Die 15 gefährlichsten Kartelle seien auf allen Erdteilen vernetzt „wie große Holdings“, so Stock. Die Informationen hierzu müssten schneller und systematischer ausgetauscht werden, fordert er. Zusammen mit Gewalt, Drogen und den Milliarden, die in den legalen Wirtschaftskreislauf geschleust würden, hätten diese Banden „durchaus das Potenzial, industriell entwickelte Staaten zu destabilisieren, auch in Europa“. In Deutschland funktioniert so etwas besonders einfach: Angesichts der hier herrschenden Zustände, wo man mit der „normalen“, alltäglichen Migrantengewalt bereits längst überfordert ist und die öffentliche Sicherheit dank der Zestörungspolitik Angela Merkels und ihrer beiden Nachfolger de facto nicht mehr gewährleistet ist, kann man sich ausmalen, wohin die Reise geht – und was der Vorstoß nun auch noch dieser türkischen Banden für dieses Land bedeutet.