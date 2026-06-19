Arabische Banden verprügeln Schwule – Politik und Medien schweigen

Wer heute noch ernsthaft behauptet, unsere größten Probleme seien „rechter Hass“ oder „fehlende Vielfalt“, der sollte sich einmal genauer damit beschäftigen, was in Offenbach passiert: Schwule Männer werden über Dating-Apps gezielt in Hinterhalte gelockt, ausgeraubt und brutal verprügelt. Wer tut sowas? Sogar die “Frankfurter Rundschau” berichtet, dass es sich in mindestens fünf von sieben Fällen um junge Männer zwischen 15 und 20 Jahren handelt, die einem “arabischen” oder “südländischen” Phänotyp entsprechen. Bei der Polizei sieht man einen klaren Zusammenhang zwischen dem Hass auf Schwule und einem streng muslimischen Weltbild der Täter.

Dieses Weltbild lehnt die Gleichberechtigung der Geschlechter ebenso ab wie die Akzeptanz von Homosexualität. Wer ein solches religiös motiviertes Feindbild mitbringt, wird nicht plötzlich zum toleranten Bürger, nur weil er in Deutschland lebt. Die Realität zeigt vielmehr, dass Teile dieser Milieus unsere Werte nicht nur ablehnen, sondern aktiv bekämpfen.

Harte Strafen und Abschiebung, wo immer möglich!

Genau das aber wird von großen Teilen der Medien und der Politik systematisch verschwiegen oder verharmlost. Statt Täter und deren ideologischen Hintergrund klar zu benennen, wird weichgespült und relativiert. Doch dieses Schweigen ist gefährlich – weil es die Ausbreitung ebensolcher Strukturen begünstigt. Der Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Dazu gehört auch, dass Täter unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe konsequent verfolgt, hart bestraft und – wo immer möglich – abgeschoben werden.

Alles andere ist hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern ist gefährliche Realitätsverweigerung. Wer Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung überfällt, hat in diesem Land nichts zu suchen. Und wer immerzu “Haltung” predigt, muss liefern: In Deutschland ist niemand Freiwild! Nicht auf der Straße, nicht im Park – und auch nicht im Internet!