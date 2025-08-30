Arabisierung und Islamisierung Deutschlands: Manuel Ostermanns düstere Prognose

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft (BPolG), Manuel Ostermann, hat auf X einen Ausblick gewagt, wie Deutschland in 25 Jahren aussehen wird. Weil sein Text ebenso drastisch wie realistisch ist, wurde er sogar auf Twitter mittlerweile gesperrt. Ostermann schreibt darin:

“Man stelle sich Deutschland im Jahr 2050 vor. Arabische Clans beherrschen die Großstädte. Banden bekriegen sich beim Kampf um die Hoheit in der organisierten Kriminalität. Auf offener Straße werden Menschen ermordet, die nicht zur ‚richtigen Seite‘ gehören. Selbst die Polizei traut sich kaum mehr in bestimmte Gegenden, die als No-Go-Areas bekannt sind. Die Zahl der Drogentoten erreicht ein Allzeithoch. In einigen Stadtbezirken wird einzig die Scharia als gültiges Recht anerkannt. Frauen dürfen dort nur voll verschleiert und in Begleitung eines männlichen Verwandten auf die Straße gehen. Das Straßenbild in diesen Städten ist durch arabische Geschäfte und Händler bestimmt. Man hört nur Arabisch. Deutsche sind in andere Stadtteile weggezogen und trauen sich nicht mehr zurück. In den Schulen kann der Unterricht nur noch zweisprachig stattfinden. Auf dem Pausenhof herrscht das Recht des Stärkeren. Mädchen und Frauen trauen sich nur noch mit Pfefferspray in der Tasche unter Menschen. Gruppenvergewaltiger und sogenannte Grooming Gangs treiben unbestraft ihr Unwesen. Muslimische Mädchen, noch vorpubertär, werden gern mit älteren Männern verheiratet. Die Genitalverstümmelung wird in bestimmten Kreisen ganz selbstverständlich praktiziert. Deutsche Volksfeste finden nur noch vereinzelt statt. Viele Städte haben nun islamistische Bürgermeister. Im Bundestag ist eine islamisch-rechtsradikale Partei stärkste Kraft. Über die Grenzen kommen immer noch täglich Hunderte männliche Migranten. Die Weihnachtsbeleuchtung ist abgeschafft. Islamische Feste wie das Zuckerfest sind zum staatlichen Feiertag ernannt worden. Kreuze sind ausnahmslos aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Die meisten Kirchen sind geschlossen. Die Imame hört man mehrfach täglich zum Gebet rufen. Das Sozialsystem ist nahezu kollabiert. Die Renten können nicht mehr ausgezahlt werden.”

Erfüllung im Dschihad

Ostermann geht anschließend auch auf die erwartbaren Reaktionen ein, die seine dystopische Prognose provozieren wird. Er schreibt weiter: “Ich höre Sie erneut rufen: Jetzt übertreibt er schon wieder! So ein dystopischer Quatsch! Und wieder würde ich Ihnen antworten: Nein, ich übertreibe ganz und gar nicht. Werfen Sie nur einen Blick nach Großbritannien. Dort ist man schon einige Schritte weiter und näher dran an der obigen Beschreibung. Warum sollte es hier in Deutschland anders kommen? Nicht nur wird sich unsere Gesellschaft noch weiter islamisieren – und dies in einem rasanten Tempo –, sie wird sich auch ohne Zweifel in jeder Hinsicht radikalisieren. Gewalttaten werden weiter zunehmen. Wenn… ja, wenn wir nicht sofort eine innenpolitische 180-Grad-Wende hinbekommen. Wir haben keine zweite Chance, sondern nur noch diese eine Möglichkeit, die vorgezeichnete Entwicklung zu stoppen. Nicht morgen. Nicht irgendwann. Jetzt. Deutschland ist nicht mehr sicher. Das ist kein mutwilliges Unken. Das ist kein ‚populistischer‘ Schlachtruf. Das ist keine Schwarzmalerei. Das ist Realität.”

Ich stimme Ostermanns Einschätzung zu 100 Prozent zu. Nur in einem Punkt irrt er gewaltig beziehungsweise ist er viel zu zuversichtlich: Es wird keine 25 Jahre mehr dauern, bis das von ihm beschriebene Szenario tägliche Realität sein wird. In fünf Jahren werden einige deutsche Großstädte vollständig unter islamischer Kontrolle stehen, dann beschleunigt sich die Entwicklung rasant. Was die meisten vergessen: Die, die dann die Straßen beherrschen, sind ja alle schon geboren. Sie haben in den völlig verrotteten Brennpunktschulen keine Chance auf Bildung und damit – selbst wenn sie wollten – keine Möglichkeit des Entkommens aus der islamischen Umma. Das heißt, sie müssen sich einfügen, müssen kompensieren, und wenden sich dann erstrecht den radikalen Predigern zu. Viele werden ihre Erfüllung im Dschihad gegen die Ungläubigen finden. Und so wird es auch deutschen Kindern gehen, die vom gleichen Schicksal betroffen sind: Weil sie als biodeutsche Jugendliche nicht mehr sicher sind und um nicht als schweinefleischfressende Hurensöhne und Huren verhöhnt und drangsaliert zu werden, werden sie zu Tausenden zu Konvertiten und in Bruderschaft mit den Muslimen gegen den dekadenten, geistig haltlosen Westen in den Krieg ziehen. Diese Dynamik muss man berücksichtigen.

Das heißt: Ab 2030 geht’s in Almanya rund. Gute Nacht und bye, bye Deutschland! War schön mit dir.