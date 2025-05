Arbeitskollege Talahon

Als ich mittags zur Arbeit kam, saß am Tisch bereits die Frühdienst-Truppe für die Schichtübergabe. Mit dabei war ein junger Mann, der mir schon zuvor in der Umkleide und an der Bushaltestelle durch ein auffallend schlechtes Verhalten aufgefallen war: Laute Stimme, provozierend und frech – eben typisch männlich, muslimisch, jung, auch wenn er anscheinend keinen orientalischen, sondern eher südosteuropäischen “Migrationshintergrund” aufwies.

Er interessierte sich für meine Herkunft und hatte natürlich von den redseligen Kolleginnen schon gehört, dass ich einen arabischstämmigen Vater habe. Dass ich mit allerdings keinen Kontakt pflege, wurmte ihn offensichtlich; ebenfalls, dass ich nicht des Arabischen mächtig bin. Es wäre doch so eine schöne Sprache, meinte er! Ich warf ein, dass es mir schon reicht, wenn in der gesamten unteren Bahnhofstraße mehr arabische als deutsche Beschriftungen zu sehen sind. Auf seine Rückfrage verdeutliche ich ihm meine Meinung: “Wir sind hier immer noch in Deutschland, und hier sollten Ladenbeschriftungen auf Deutsch sein und nicht auf Arabisch!”

“Boah, bist du rassistisch”

Große Augen in der Runde. Meine Kollegin fuhr mich an: “Boah, bist du rassistisch!” – “Das hat mit Rassismus nichts zu tun. Es geht mir um dieses Land!”, entgegnete ich. Vielsagende Blicke, Schweigen. Natürlich wurde ich kurz darauf auch nach meiner Religion gefragt. Das freute mich, da ich laut antworten konnte: “Katholisch!” Ich hätte vielleicht noch anfügen sollen: Auch in einem künftigen Kalifat werde ich mich dem Islam nie und nimmer unterwerfen!

Mein Blick fiel auf den linken Arm des muslimischen Kollegen; darauf ein Tattoo mit dem albanischen Wappen – daneben eine Waffe! “Du bist Albaner?”, fragte ich ihn, um mich selbst aus dem Fokus zu nehmen und um ihm zu signalisieren, dass ich mit Wappen durchaus vertraut bin.

“Ja, ich bin Albaner.” Fremder Nationalismus, Islam und Waffen-Tattoo… die Fronten waren für mich geklärt. Einmal mehr wurde ich im ganz normalen Alltag mit der Einsicht konfrontiert: Wir Deutschen müssen kämpfen, wenn wir diesen Krieg im eigenen Land gewinnen wollen.