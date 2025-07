ARD-Hofinterview mit Merz: Sommeridyll in Kanzlersprache

Friedrich Merz erklärt dem naiven Medienkonsument die heile Welt. im ARD-“Sommerinterview” saß er also da, aufrecht, nüchtern, kontrolliert. Der Mann ist keine Rampensau, er ist eher ein zweitklassiger Rechtsanwalt mit mittelmäßigem Abschluss, dessen Rhetorik so trocken ist, dass selbst Kakteengattungen in Deckung gehen. Doch was er hier zum Besten gab, verdient das Prädikat “Kabarett unfreiwilliger Art”. Da erklärt der Bundeskanzler den Deutschen, dass alles in bester Ordnung sei. Die Richterwahl? Eine bloße Randnotiz. Keine Staatsaffäre, sondern ein demokratischer Prozess. Dass eine Richterin mit fragwürdiger Nähe zu linksaktivistischen Zirkeln beinahe durchgewunken wurde – geschenkt. Dass die CDU plötzlich einen Plagiatsjäger zitiert, der gar kein Plagiat fand – egal. Logik ist eh nur was für Studienräte. Friedrich Merz, der wohl erste Kanzler mit eingebautem Verdrängungsfilter, bleibt gelassen. Deutschland brennt, und er reicht dem Kamerateam eine Tasse Kamillentee.

Doch das war letzte Woche sogar noch besser: Als ihn am letzten Freitag Journalisten auf die Migrationspolitik ansprachen, leuchteten Merz‘ Augen wie der Stern über Jerusalem. Er erklärte mit felsenfester Miene, die Regierung habe einen „gewaltigen Erfolg“ erzielt. Die Zugangszahlen seien deutlich gesunken, das Problem unter Kontrolle. Wirklich? Nachdem die Zahl der Asylanträge im Jahr 2024 in rekordhafte Höhen schoss, um dann 2025 nur etwas weniger durch die Decke zu gehen, ist das also ein Erfolg? Das wäre, als würde sich ein Unternehmen mit 10 Milliarden Verlust im Vorjahr über nur 7 Milliarden Verlust im laufenden Jahr freuen und dem Aktionär dann einen Sekt spendieren. Fakt ist: Die Nettozahl steigt weiter. Es kommen viel mehr, als gehen. Nur eben nicht mehr im galoppierenden Tempo vom Vorjahr, sondern im strammen Trab. Wenn das die neue Definition von Erfolg ist, dann war die Hindenburg-Explosion vermutlich auch bloß eine etwas ruppige Landung.

Sprachliches Wellnessprogramm für desillusionierte Wähler

Merz verkauft uns Schrumpfung als Wachstum, Dauerkrise als Transformation und das Pfeifen im dunklen Wald als mutige Fortschrittspolitik. Was er betreibt, ist semantisches Einseifen, ein sprachliches Wellnessprogramm für den desillusionierten Wähler. Die Wirklichkeit wird mit Vokabeln weichgekocht: Aus Krise wird „Herausforderung“, aus Kontrollverlust „dynamische Lage“ und aus orientierungslosem Regierungshandeln ein „klares Konzept auf Sicht“. Dabei wirkt Merz stets wie ein Mann, der sich selbst zuhört und dabei bewundert, wie staatsmännisch er klingt. Er spricht, als wäre er der Oberintendant eines Landes, das im Grunde hervorragend läuft, wären da nur nicht diese unruhigen Bürger, diese lästigen Sozial-Medien-Hobbyjournalisten und diese permanente leidige Realität. Dass Deutschland international an Boden verliert: Geschenkt. Dass die Strompreise explodieren, die Industrie abwandert und die Justiz parteipolitisch verschaukelt wird: Kleinigkeiten! Hauptsache, man hat alles „angesprochen“.

Merz ist der Moderator des eigenen Niedergangs, ein Kanzler, der sich selbst applaudiert, während das Titanic-Orchester längst zur Katastrophe aufspielt. Was bleibt, ist der Eindruck eines Mannes, der statt zu regieren lediglich beschwichtigt, der lieber erklärt, warum das Boot stabil schwimmt, statt sich einzugestehen, dass es längst leckt. Und der immer noch glaubt, dass ein Interview reicht, um eine Realitäten zu verändern, die sich längst gegen ihn verschworen hat. Meiner Meinung nach hat Merz bis heute nicht regiert, sondern moderiert; er hat nicht gesteuert, sondern nur kommentiert. Und während das Land taumelt, redet er weiter – von Erfolgen, die keine sind, und von Zuständen, die niemand mehr glaubt. Willkommen in der Sommeridylle des Friedrich Merz! Die Realität kommt später. Vielleicht.