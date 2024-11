ARD klärt auf: Schuld an explodierender sexueller Gewalt sind Trump, Klima und Gendern

Während ARD und ZDF vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um zur weiteren abstrichfreien Finanzierung von Luxusgehältern und -Pensionen sowie auftragsgemäßer Regierungspropaganda die nächste Gebührenerhöhung auf Kosten der zwangsberieselten Allgemeinheit zu erzwingen, lieferte Sandra Maischberger am Mittwoch in der ARD den nächsten Beweis dafür ab, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Land inzwischen jegliche Daseinsberechtigung verspielt hat. Thema war “sexualisierte Gewalt gegen Frauen” aus gegebenem Anlass des am Vortags von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellten entsprechenden polizeilichen Lagebildes. Hatte Faeser bei der Präsentation der Schockzahlen kein Wort über die kriminalstatistisch eindeutig belegte deutliche Überrepräsentierung von jungen Migranten als Haupttätergruppe verloren, übernahm Maischberger dann den Part, alternative Wahrheiten zu den Ursachen der Explosion sexueller Gewalt aufzubieten, um den Elefanten im Raum – die Massenzuwanderung von Männern aus Kulturkreisen, in denen Frauen weniger wert sind als der Dreck unter den Fußnägeln – gar nicht erst thematisieren zu müssen.

Dafür hatte sich Sandra, die Systemplaudertasche, zuverlässige Salon-Schwätzer als Gäste eingeladen, unter anderem die Schauspielerin Maria Furtwängler und die Rechtsanwältin für Familienrecht Christina Clemm. Weitere Gäste waren der linksradikale Antifa-Fanboy und „Monitor“-Chefredakteur Georg Restle sowie der abgehalfterte Schauspieler Walter Sittler, der aus unerfindlichen Gründen seit Jahren in öffentlich-rechtlichen-Talkshows herumlungern darf, um als Wortspender für fast alles seinen ebenso linientreuen wie irrelevanten Sermon zu allen erdenklichen Themen abzusondern.

Indigene Täter mit Seltenheitswert

Zunächst einmal zur bitteren Realität, also dem, was bei Maischberger nicht zu Sprache kam: Beim Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen kommen dem Normalbürger nicht von ungefähr zuerst die zahllosen Übergriffe meist muslimischer Zuwanderer in den Sinn, und das ist kein Wunder: Es vergeht inzwischen kein Tag, an dem nicht dutzendfache Meldungen über sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen durch sogenannte “Flüchtlinge” und/oder vor allem “westasiatische” und afrikanische Täter bekannt werden, oftmals angereichert mit Schilderungen betont “deutscher“ Täter, die sich jedoch fast immer als Passdeutsche mit Migrationshintergrund oder Doppelstaatsbürger entpuppen, während Fälle von Vergewaltigungen durch indigene Männer einen ausgesprochenen Seltenheitswert haben. Aus derselben Hauptverdächtigengruppe heraus kommt es auch zu dem inzwischen unerträglichen Ausmaß an Gruppenvergewaltigungen, die seit Jahren an der Tagesordnung sind; vor der großen Grenzöffnung von 2015 waren solche Barbareien eine Randerscheinung in der Kriminalstatistik.

Der steile Anstieg an Sexualdelikten korrespondiert auffallend mit der demographischen “drastischen Veränderung”, die Katrin Göring-Eckardt einst orgiastisch herbeisehnte, und dass es sich dabei um keine Scheinkorrelation, sondern tatsächliche Kausalität handelt, belegen die von Faeser vorgestellten Zahlen: In Deutschland beträgt der Anteil an Ausländern respektive Nichtdeutschen rund 12,5 Prozent. Im Deliktbereich Sexualstraftaten liegt der Anteil deutscher Opfer bei 83,6 Prozent, der Anteil nichtdeutscher Opfer bei 16,4 Prozent. Der Anteil deutscher Tatverdächtiger beträgt 66 Prozent, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei 34 Prozent. Bei häuslicher Gewalt beträgt der Anteil deutscher Opfer 68,2 Prozent, der Anteil nichtdeutscher Opfer 31,2 Prozent. Der Anteil deutscher Tatverdächtiger beträgt 63,3 Prozent, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger 36,7 Prozent. Bei Tötungsdelikten liegt der Anteil deutscher Opfer bei 73,8 Prozent, der Anteil nichtdeutscher Opfer bei 26,2 Prozent. Deutsche Tatverdächtige machen 68,2 Prozent aus, nichtdeutsche 31,8 Prozent.

Verzerrungen der Statistik

Hier ist natürlich immer zu berücksichtigen, dass „deutsche“ Tatverdächtige sehr oft eingebürgerte Migranten sind und Doppelstaatler immer automatisch als „Deutsche“ gezählt werden, was zu erheblichen Verzerrungen der Statistik führt, was auch politisch gewollt ist, um das wahre Ausmaß der Migrantengewalt zu vertuschen. Doch selbst wenn man dies außer Acht ließe, liegt der Anteil von Ausländern, die nicht einmal ein Siebtel Prozent der Bevölkerung ausmachen, exorbitant und besorgniserregend. Die Überproportionalität der Sexualstraftaten erklärt nicht nur den Anstieg, im Gegenteil lässt sie sogar den eindeutigen Schluss zu, dass ohne Zuwanderung die Zahl der sexuellen Übergriffe – also die “einheimische” Bilanz entsprechender Straftaten – stagnieren würde und vermutlich sogar rückläufig wäre.

Diese Fakten müssen somit zwingend Fragen nach dem Frauenbild im Islam und der archaisch-patriarchalischen Prägung der meisten Migranten aus diesem Kulturkreis aufwerfen, und eine Fernsehsendung, die den Anspruch hat, sich seriös und ernsthaft mit diesem Thema zu beschäftigen, wird um diese Aspekte nicht herumkommen. Sollte man jedenfalls meinen. Doch stopp, wie sind hier in Post-Merkel-Deutschland mit einem öffentlich-rechtlichen Erziehungsfernsehen, das andere Ziele verfolgt! Die Folge: Bei Maischberger wurde die islamische Massenmigration, die die Hauptursache für den explosionsartigen Anstieg der Gewalt gegen Frauen ist, mit keinem einzigen Wort erwähnt, stattdessen wurden Klischees, akademische Mythen und die üblichen feministischen Stereotypen von vorgestern bemüht, als die Männer in Deutschland noch deutsch waren und sonstige Täter nicht nur in den Köpfen, sondern auch in der Realität schlichtweg nicht existierten.

Altfeministisches Geschwafel

Zur Realsatire gerieten die Einlassung von Hippie-Oma Clemm, die einer begeistert an ihren Lippen hängende Maischberger und die Claque ihres Studiopublikums darüber aufklärte, Grund für die zunehmende Gewalt gegen Frauen sei die „Verrohung der Gesellschaft“ verantwortlich – die für sie aber nicht auf den Massenzustrom von gewaltsozialisierten Zuwanderern zurückgeht, sondern auf „Kriege, Klimakatastrophe“ und – natürlich – „einen Mann wie Trump, der verurteilter Sexualstraftäter ist und dennoch gewählt wird“. Verzückt warf da Maischberger auf Stichwort ein: „...und der jetzt ins Kabinett vier Männer berufen hat, die alles sozusagen Vorwürfen wegen sexueller … Unfassbar“. „Ja, unglaublich“, stimmte Clemm zu. Und man müsse sich jetzt fragen, „wird er trotzdem gewählt oder wird er deswegen gewählt?“ Clemm meinte: „Ja, ich würde sagen, er wird deswegen gewählt. Wir haben auch in Deutschland rechtsextreme Bewegungen, die für den starken Mann wieder kämpfen. Man soll wehrhaft sein. Wir haben extreme religiöse Bewegungen. Wir haben eben verschiedene Bewegungen, die alle zurückgehen auf die Wehrhaftigkeit des Mannes.“

Die über 52.000 Opfer sexueller Übergriffe allein seit 2017 durch überwiegend illegal und ohne Asylanspruch ins Land gelangten Merkel-Gäste werden sicherlich dankbar sein für diese Aufklärung, wissen sie doch nun dank Trump und Maischberger, wer der eigentliche Schuldige für ihr Martyrium ist: Donald Trump. Auf Maischbergers Frage, warum diese “rechtsextremen Bewegungen” so plötzlich auftauchen, hatte Clemm ebenfalls eine Antwort aus dem Elfenbeinturm parat: „Ich glaube, es ist eine Krise. Und dann versichert man sich wieder alter, konservativer Werte. Und dann kommt man eben zurück zu sowas, zurück in die Kleinfamilie, zurück. Diese ganzen Frauen, diese Feministinnen, die sollen mal ihren Mund halten. Dieses ganze Anti-Gender-Gerede.“

Blase einer wirklichkeitsentrückten Boheme

Daran könne man ersehen, „was es für ein Angriff ist für das patriarchale System.“ Clemm weiter: „Und jetzt versichert man sich wieder dessen, dass man eben mächtiger ist. Und dann ist es am leichtesten, auf seine eigene Frau einzuprügeln. Und dann ist es eben auch Alltag, sexualisierte Gewalt auszuüben.“ Anschließend durfte die schwerreich-privilegierte Maria Furtwängler theatralisch jammern über patriarchalische und sexistische Drehbücher und TV-Szenen. Welch eine unterirdische, zynische Verhöhnung von Frauen, die in Parks, Straßen oder Unterführungen täglich von “Gruppen junger Männer” mit Yalla-Yalla-Hintergrund belästigt oder Missbrauch werden.

Auch Sittler, der in derselben Blase einer wirklichkeitsentrückten Boheme unterwegs ist, trug ungemein Erhellendes zur Debatte bei mit seiner Feststellung, „die Männer“ seien schuld an den vollen Frauenhäusern. Welche Männer das sind, die dafür verantwortlich sind, wurde auch hier ausgeblendet, denn zuviel Differenzierung könnte ja weltbildgefährdet sein: Bereits vor fünf Jahren wiesen über zwei Drittel der Insassinnen deutscher Frauenhäuser einen Migrationshintergrund auf, weit mehr als die Hälfte war Opfer von muslimischen Tätern; da sich der Migrantenanteil seither trotz eifriger Alibi-Einbürgerungen weiter erhöht hat, dürfte das Verhältnis inzwischen noch extremer sein. Mit solchen Feinheiten hält sich Sittler natürlich nicht auf; stattdessen forderte er, “in der Schule” müsse viel mehr darüber gesprochen werden, was ein Mann und was eine Frau sei. Wie dies konkret aussehen soll bei Schulen mit muslimischen und nicht-deutschsprachigen Schüleranteilen von teilweise über 90 Prozent, und angesichts eines „Bildungssystem“, das bereits leinen Kindern einredet, das sie sich beliebig ein Geschlecht aussuchen könnten (oder dass es gar keine eindeutigen Geschlechter gäbe), erörterte Sittler nicht. Hauptsache, irgendetwas wohlfeil-Halbgescheites dahergefaselt und 10 Sekunden Gesinnungsapplaus eingestrichen.

Surreales Sektenfernsehen

Dass in der ARD die wahren Ursache eklatanter Fehlentwicklungen gewissermaßen generalstabsmäßig und vorsätzlich verwässert und verleugnet werden, ist nichts Neues, doch Seiten geschah dies so dreist wie hier, wo Pseudointellektuelle und Alt-Feministinnen uralte Worthülsen aus dem 70er-Jahre-Männerhasser-Femanzenzeit aufwärmen und so ziemlich alles und jeden für die “Femizide” und die Gewalt gegen Frauen verantwortlich machte außer den wahren Tätern. Lieber konstruierte man aus dem Zusammenhang gerissene Beschuldigungen gegen Trump zusammen, um das Feindbild zu nähren, ohne dass solche Leute nicht leben können. Es fehlte nur noch, dass Russen und AfD-Wähler als die Hauptübeltäter benannt worden wären, dann wäre das linke Gruselkabinett komplett gewesen.

Für solche Propagandashows streicht Maischberger 800.000 Euro Zwangsgebührenzahlergeld pro Jahr ein, wobei sie über ihre Produktionsfirma noch einmal kräftig mit. Und das keine drei Tage, nachdem sich erst Luis Klamroth bei “hart aber fair” mit seiner Sendung zur “Corona-Aufarbeitung”, in der vor allem die damaligen Haupthetzer und -täter zu Wort kamen, gründlich deavouiert hat. Das ZDF ist allerdings nicht besser. Im deutschen ÖRR finden die Zuschauer inzwischen ein geradezu surreales Sektenfernsehen vor, bei dem die immer gleichen linkslastigen Sprechpuppen den ewig gleichen Unsinn erzählen und sich eine abgehobene Elite ihre eigene Welt zusammenschwurbelt, die mit der Realität in diesem Land nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Dieses ganze System hat fertig. Glaubte man bis vor einigen Jahren noch an die prinzipielle Reformierbarkeit des ÖRR, so muss man davon inzwischen abrücken und nüchtern konstatieren: Dieser Moloch ist nicht mehr zu retten und schon gar nicht zu reformieren, weder von innen noch von außen. Er muss ersatzlos abgeschafft werden.