ARD-Serie „Alles finster“: So lustig ist der Stromausfall

Kaum werden die Warnungen vor einem flächendeckenden Blackout drängender,

steht das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch schon mit einer Serie bereit, die die Katastrophe zur gemütlichen Familienunterhaltung bagatellisiert: Seit letzten Dienstag wird die deutsch-österreichische Koproduktion „Alles finster“ von ARD und ORF im „Bayerischen Rundfunk” (BR) ausgestrahlt; alle sechs Folgen sind – wohl aus gegebenem Anlass der rasanten politischen Entwicklung der aktuellen Krise – gleich auch schon in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Botschaft des gebührenfinanzierten TV-Elaborats ist letztlich dieselbe, die sich der verklärten Blackout-Schilderung in in Robert Habecks 2021 veröffentlichten Kinderbuch „Kleine Helden, große Abenteuer” – mit einem deutlichen Soupcon von Durchhalteparolen.

Der BR bewirbt die Serie folgendermaßen: „Die sechsteilige deutsch-österreichische Miniserie ‚Alles finster‘ spielt dieses Szenario im fiktiven Dorf Kekenberg an der Della durch. Dort erwartet die Dorfbewohnerinnen und -bewohner eine tragikomische Near-Future-Ausnahmesituation zwischen Chaos, Missverständnissen, Notfallplänen, Verschwörungstheorien und Schnapskoma, aber auch Erfindungsreichtum, Überraschungen und Zusammenhalt.“ Das Ganze ist dabei als Satire angelegt; viele Protagonisten sind mit der Bräsigkeit ausgestattet, die für jedes deutsch-österreichische Klischee herhalten muss: Der trinkfreudige, überforderte Bürgermeister, der nur durch einen absurden Zufall ins Amt gekommen ist; der gutmütige Dorfpfarrer; die bodenständige Kneipenwirtin; eine Ex-Fußballerin mit Angststörung und vieles mehr. Im Mittelpunkt stehen die beiden rivalisierenden Dörfer Kekenberg an der Della und Mucking, der europaweite Blackout bricht während eines Fußballspiels aus. In der – kaum ernsthaft thematisierten – Not finden Familien, Paare und die ganze Dorfgemeinschaft zueinander, spätestens als Insulin für die zuckerkranke Marie beschafft werden muss.

Vertrauen in der Dunkelheit

Zumindest liegt man damit auf der Linie von Habecks sozialromantischer Vorstellung eines Stromausfalls, der in besagtem Kinderbuch dem Thema Blackout ein ganzes Kapitel gewidmet hat – ganz so hätte er letztes Jahr schon gewusst, was er mit seiner destruktiven und unüberlegten Politik ein Jahr später mit herbeiführen würde: Im Buch schildert er ein geradezu idyllisches Blackout-Szenario, bei dem Mutter und Tochter bei erzwungenem Kerzenschein darüber philosophieren, dass die Welt „etwas ruhiger“ geworden sei. Zu den möglichen Ursachen eines Stromausfalls erklärt der Vater, ein Blitz könne einschlagen, ein Kraftwerk kaputtgehen oder zu viele Menschen würden gleichzeitig zu viel Strom verbrauchen. Schließlich versteigt sich Habeck noch zu einer Szene, in der das „Vertrauen” gepriesen wird, das durch die gemeinsam erlebte Dunkelheit entsteht.

Kritische Fragen, warum die Gefahr eines Blackouts überhaupt so hoch ist, finden sich in der ARD-ORF Serie natürlich nicht; sie wird eher als eine Art unvermeidliches Naturereignis hingestellt. Kein Wunder. Andernfalls würde dies nämlich das Eingeständnis bedeuten, dass die auch und gerade von der ARD seit Jahren an vorderster Front geschürte Klimahysterie und die Folgen der deutschen Ukraine-Politik die aktuelle Situation überhaupt erst so virulent werden ließen.

Öffentlich-rechtliches Durchhaltefernsehen

Am Ende steht der ebenso biedere wie vorhersehbare Hinweis, dass eine solch existenzielle Krise ja auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und sich somit letztlich sogar als versteckter Segen erweisen könnte. Der Stromausfall wird wie ein unvermeidlicher Schicksalschlag geschildert, den man eben akzeptieren und aus dem man das Beste machen müsse.

Dass ihm eine Reihe verheerender politischer Fehler zugrunde liegen, dass er zu unzähligen Toten, Ausschreitungen, Plünderungen, dem Zusammenbruch der Infrastruktur, Wasser-, Benzin und Nahrungsmittelknappheit und dazu führt, dass Krankenhäuser nicht mehr betrieben werden können, wird allenfalls am Rande gestreift – nur, um gleich wieder zum eigentlich ja angeblich humoristischen Anliegens des Drehbuchs zurückzukehren. Das Lachen über diesen launigen öffentlich-rechtlichen Umgang mit einer durch politische Unfähigkeit evozierten Jahrhundertkrise dürfte manch einem jedoch bald im Hals stecken bleiben – auch den Programmverantwortlichen. Denn sollte der Ernstfall tatsächlich eintreten, wird das öffentlich-rechtliche Durchhaltefernsehen rein gar nichts dazu beigetragen haben, ein Bewusstsein für die Hintergründe des Desasters zu schaffen. Eher hat der ÖRR durch seine jahrelange Regierungspropaganda mit für das Heraufziehen dieser Katastrophe gesorgt. Der Titel „Alles finster“ eignet sich nämlich durchaus auch zur Beschreibung der journalistischen Qualität des deutschen gebührenfinanzierten Senderunwesens.