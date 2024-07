ARD und ZDF kreieren den Hitzesommer des Jahrtausends – und machen dem Wort “Sommerloch” alle Ehre

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe… nein, kleiner Scherz: In Wahrheit keinen einzigen „Servicegebührenzahler“, den ich kenne, juckte die folgende – Achtung, schwerer Wortwitz! – brandheiße Meldung: „Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Risiken durch Hitze“. So titelte die “Tagesschau”. Und weiter: „Es könnte der heißeste Tag des Jahres in Deutschland und Frankreich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt angesichts der hohen Temperaturen in mehreren Bundesländern vor gesundheitlichen Schäden.“

Ach du liebe Zeit. Ziehen Sie sich warm an… halt, nein: Ziehen Sie sich aus! Aber bitte nur draußen – außer Sie planen, bei einem Christopher Street Day mitzulaufen oder bei dem nächsten Sportevent der Welt ihren Sack zu zeigen. Etwas uneinig ist sich der Staatsfunk, der selbstverständlich zerschlagen gehört, dann doch. Denn das ZDF titelt und zitiert den DWD, der ehrlicherweise ebenfalls zerschlagen gehört, wie folgt „Juli zu nass und zu warm“. Verflixt und zugenäht, ja was denn nun? Zu heiß? Zu trocken? Zu nass? Zu sonnig? Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um den verzweifelten Versuch handelt, ein künstliches Sommerloch zu erzeugen. Zwar mit Sommer, allerdings ohne Loch.

Achtung: “Der Himmel öffnet seine Schleusen!“

Denn die Nachrichtenwelt ist heute schnelllebiger denn je: Attentat auf Trump, Rückzug von Biden, Harris als neue Kandidatin, Verfassungsurteil gegen den Ampel-Wahlreformversuch. Der immer noch stattfindende Ukraine-Krieg. Dazu der ständige Angriff gegen Israel. Zwölf tote Kinder (das älteste Opfer des feigen Anschlags während eines Fußballspiels ist gerade einmal zwölf Jahre alt). All das möchte der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk – erwähnte ich schon, dass er zerschlagen gehört? – zwar nicht ignorieren – dafür ist die Lage zu groß –, aber mit einer grenzdebilen Meldung über das Wetter kaschieren.

So schlägt der DWD die Glocken des Alarms: „Im zweiten Sommermonat des Jahres öffnete der Himmel häufig seine Schleusen“, vermeldet er. Mit 88 Litern pro Quadratmeter war es viel zu nass, bezugnehmend auf die Referenzperiode 1961 bis 1990 mit 78 Liter pro Quadratmeter. Das ist einer der vielen Tricks: Einfach eine passende, schon ein halbes Jahrhundert zurückliegende Vergleichsperiode zu nehmen und mit heute zu vergleichen. Verglichen mit der feuchteren Periode 1991 bis 2020 – 87 Liter pro Quadratmeter – fiel der Juli 2024 dann wieder sehr durchschnittlich aus.

Schmerzhaft, ein Teil der Journaille zu sein

Während im Sudan vor Monaten das große Schlachten jenseits der deutschen Qualitätspresse begann, während sich in Venezuela gerade der Sozialismus in seiner besten Seite zeigt, während Baerbocks kriminelle Visa-Machenschaften Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen ist, geht es dem ZDF und der ARD lieber ums Wetter, genauer gesagt: Das Klima. Es ist der erneute Versuch der großen Mobilmachung gegen den “menschengemachten Klimawandel“, der angeblich alles zerstört, alles vernichtet und an allem schuld ist: Sei es am Starkregen, am Schwachregen, sei es an gar keinem Regen (genannt Dürre), sei es an Waldbränden, sei es am Waldsterben, sei es am Sterben alter Menschen.

Diese deutsche Medienlandschaft, zu der ich mich mit immer einem immer schlechteren Gefühl ebenfalls zählen muss, hat – zumindest was den Staatsfunk anbelangt, der natürlich zerschlagen gehört (erwähnte ich es schon?) – vollends jeglichen Kompass für die Wichtigkeit von Meldungen verloren. Deswegen werden die Alarmisten vom DWD zitiert, die uns dann sagen, dass uns der heißeste Tag auf Gottes Erden noch bevorsteht. Meine Berufskollegen verhalten sich erbärmlich einfältig. Inzwischen tut es weh, ein Teil dieser Profession zu sein.